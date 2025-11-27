Edit Profile
    'অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল...', স্বামীর মৃত্যুর পর প্রথম পোস্ট হেমার

    গত ২৪ নভেম্বর চিরকালের জন্য না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন ধর্মেন্দ্র। শেষ যাত্রায় ভক্তরা সামিল হতে না পারায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন সকলেই। কিন্তু ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর পর থেকে একেবারেই চুপ ছিলেন দেওল পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু অবশেষে এইবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করলেন হেমা মালিনী।

    Published on: Nov 27, 2025 1:58 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    গত ২৪ নভেম্বর চিরকালের জন্য না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন ধর্মেন্দ্র। শেষ যাত্রায় ভক্তরা সামিল হতে না পারায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন সকলেই। কিন্তু ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর পর থেকে একেবারেই চুপ ছিলেন দেওল পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু অবশেষে এইবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করলেন হেমা মালিনী।

    Hema Malini with Dharmendra
    Hema Malini with Dharmendra

    স্বামীর সঙ্গে ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, ‘আমার স্বামী, আমার দুই সন্তানের বাবা, আমার বন্ধু এবং পথপ্রদর্শক। আমার জীবনের সমস্ত কঠিন পরিস্থিতিতে তাকে আমি পাশে পেয়েছি। আমার জীবনের সবটুকু জুড়ে শুধুই তিনি ছিলেন। তিনি সবসময় নিজের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে সকলের প্রিয় হয়েছিলেন।’

    আরও পড়ুন: ‘হিরোদের সঙ্গে ঝগড়া না হলে মজা কি…’, দিতিপ্রিয়াকে কী কটাক্ষ করলেন মানালি?

    হেমা লেখেন, ‘একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব শুধু নয়, অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। এত বড় একজন তারকা হয়েও তিনি সবসময় নম্র হয়ে থাকেন সকলের কাছে আর এটাই সকলের মনে জায়গা করে নিয়েছিল। চলচ্চিত্র জগতে ওঁর খ্যাতি চিরকাল থাকবে।’

    অভিনেত্রী আরও লেখেন, ‘আমার ব্যক্তিগত যে ক্ষতি হয়ে গেল, সেটা কখনও পূরণ হবে না। এমন একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছে যা সারা জীবন আমাকে কুরে কুরে খাবে। ওকে নিয়ে আমার জীবনে এত অসংখ্য স্মৃতি রয়েছে যা প্রতিটি মুহূর্তে আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করবে।’

    উল্লেখ্য, দেওল পরিবারের তরফ থেকে একটি পোস্ট করে জানানো হয় বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ২৭ নভেম্বর আয়োজন করা হবে প্রয়াত অভিনেতার স্মরণ সভার। ধর্মেন্দ্রর পরিবারের তরফ থেকে যে পোস্টার ভাগ করে দেওয়া হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রয়াত অভিনেতার অল্প বয়সে একটি ছবি দিয়ে নিচে বড় বড় করে লেখা রয়েছে সেলিব্রেশন অফ লাইফ। নিচে লেখা স্মরণেসভার প্রতিটি বিবরণ। ২৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার মুম্বাইয়ের একটি পাঁচতারা হোটেলে বিকেল ৫:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিট পর্যন্ত আয়োজিত হবে এই স্মরণ সভা।

    আরও পড়ুন: আচমকা অসুস্থ স্মৃতির বাবা! বাড়িতে এল অ্যাম্বুলেন্স, পিছিয়ে যাবে বিয়ে?

    বন্ধু-বান্ধব এবং ঘনিষ্ঠদের উপস্থিতিতে আরও একবার স্মরণ করা হবে বলিউডের হি ম্যানকে। এই দিন খুব সম্ভবত উপস্থিত থাকবেন অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান, সলমন খান, গোবিন্দা সহ বলিউডের একাধিক নামিদামি তারকারা। প্রসঙ্গত, কিছুদিনের মধ্যেই মুক্তি পাবে ধর্মেন্দ্র অভিনীত ছবি ‘ইক্কিস’। এই সিনেমায় একজন তরুণ সেনার চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দাকে। ইতিমধ্যেই ছবির ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে যা দেখে মুগ্ধ নেটিজেনরা।

