Hema-Prakash: ধর্মেন্দ্রর ভিটেয় ঢোকার অনুমতি নেই হেমার,৪৫ বছরে মুখোমুখি হননি সতীন প্রকাশ কৌরের

চার সন্তানের বাবা ধর্মেন্দ্রর প্রেমে পড়েছিলেন বলিউডের ‘ড্রিম গার্ল’ হেমা মালিনী। সুপারস্টার জিতেন্দ্রর সঙ্গে বিয়ে ভেঙে পরিবারের অমতে বিবাহিত ধর্মেন্দ্রর হাত ধরেছিলেন হেমা। পরিবার-সমাজের পরোয়া না করে মনের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন অভিনেত্রী।
হেমা-ধর্মেন্দ্রর প্রেম কাহিনির দিকে ফিরে তাকালে, ১৯৭০ সালে ‘তুম হাসিন মেয় জাওয়ান’ ছবির সেটে তাঁদের প্রথম আলাপ। এরপর একের পর এক ছবিতে একসঙ্গে কাজ করে প্রেম সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। কিন্তু এই প্রেম আর পাঁচটা ফিল্মি প্রেম কাহিনির চেয়ে আলাদা ছিল, কারণ ধর্মেন্দ্র তখন চার সন্তানের বাবা। বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেয়নি হেমার পরিবার। অন্যদিকে জিতেন্দ্র এবং সঞ্জীব কুমারও ভালোবাসতেন হেমাকে। যদিও সেটা ছিল একতরফা ভালোবাসা। একটা সময় জিতেন্দ্রর সঙ্গে বিয়েও পাকা হয়ে গিয়েছিল হেমার। কিন্তু সব ছেড়ে ছুড়ে ধর্মেন্দ্রতেই আটকে ছিলেন হেমা।
বাবার বারণ, চার সন্তানের বাবার সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ে কোনও ভাবনাই তাঁর ভালোবাসাকে ফিকে করে দেয়নি। অবশেষে ১৯৮০ সালে সাত পাকে বাঁধা পড়েন হেমা-ধর্মেন্দ্র। প্রকাশ কৌরকে ডিভোর্স না দিয়েই হেমাকে বিয়ে করেছিলেন ধর্মেন্দ্র। বহু বলিউড তারকারই দুটো বউ। কেউ ডিভোর্স দিয়েছেন, কেউ আবার দুই বউ নিয়ে সুখী দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছেন। ধর্মেন্দ্রর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু আলাদা।
তাঁর দুটো পরিবার একদম আলাদা। জানলে অবাক হবেন, ধর্মেন্দ্র সঙ্গে কাটানো দীর্ঘ ৪৫ বছরের দাম্পত্যে হেমা মালিনী কোনওদিন পা দেননি বরের পৈতৃক ভিটেতে। শুধু তাই নয়, প্রকাশ আর হেমা গত ৪৫ বছরে কোনওদিন পরস্পরের মুখোমুখি হননি। অর্থাৎ ধর্মেন্দ্রকে বিয়ের আগে বেশকিছু ফিল্মি পার্টিতে প্রকাশকে দেখেছিলেন হেমা। কিন্ত বিয়ের পর কোনওদিন তাঁরা পরস্পরের সামনে আসেননি। আজ কি দুজনে একসঙ্গে কাঁদছেন তাঁদের প্রাণের সখার জন্য়? শেষ জীবনে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গেই থাকতেন ধর্মেন্দ্র। শুধু হেমা নয়, হেমার পরিবারের কোনও সদস্যের সেই বাড়িতে ঢোকবার অনুমতি নেই। ২০১৫ সালে, প্রথম এবং একবারই হেমার কন্যা এশা দেওল ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন অসুস্থ কাকা অজিত দেওলকে দেখতে। এশার ওই বাড়িতে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন সৎ দাদা সানি দেওল। প্রকাশকে উপেক্ষা করেননি ধর্মেন্দ্র, দাম দিয়েছিলেন তাঁর সেই সঙ্গীর কথার যাঁকে মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেছিলেন। যখন তিনি বলিউডে হি-ম্যান হয়ে ওঠেননি। ৭১ বছরের দাম্পত্য সম্পর্কে ইতি পড়ল সোমবার।
হেমা মালিনীর প্রতিও মনে ঘৃণা পুষে রাখেননি প্রকাশ কৌর। বরং হেমার প্রতি তিনি বরাবর সমব্যাথী। প্রকাশের কথায়, ‘হেমা কোন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে তা আমি উপলব্ধি করতে পারি। ওকেও এই সমাজের মুখোমুখি হতে হয়েছে, নিজের পরিবার,আত্মীয়-স্বজনদের জবাবদিহি করতে হয়েছে। তবে আমি যদি হেমার জায়গায় থাকতাম তবে কোনওদিন এই কাজ করতাম না। মেয়ে হিসাবে, ওর ভাবনাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু স্ত্রী হিসাবে, মা হিসাবে সেটা আমি মান্যতা দিতে পারব না’।
ওদিকে ধর্মেন্দ্র সঙ্গে এক ছাদের নীচে থাকতে না পারার, তাঁর বৈধ স্ত্রীর মর্যাদা না পাওয়ার আক্ষেপ রয়ে গিয়েছে হেমারও। একবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, ‘কেউই চায় না যে তাঁর সঙ্গে এটি ঘটুক। তবে মেনে নিতে হবে যে এটি হয়েছে এবং এগিয়ে যেতে হবে। প্রতিটি মহিলা একটি সাধারণ পরিবারের মতোই, স্বামী এবং সন্তান কামনা করে, কিন্তু মাঝে মাঝে, জিনিসগুলি পরিকল্পনা অনুযায়ী হয় না।’
