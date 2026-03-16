Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    অস্কারের ‘ইন মেমোরিয়াম’ থেকে বাদ ধর্মেন্দ্র! স্বামীকে নিয়ে কী বললেন হেমা?

    সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে একাডেমী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের ইন মেমোরিয়াম বিভাগে কিংবদন্তি ভারতীয় অভিনেতা প্রয়াত ধর্মেন্দ্রর নাম বাদ পড়ে, যেটা একেবারেই ভালো লাগেনি কারও। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে এই গোটা ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়। 

    Mar 16, 2026, 20:40:17 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে একাডেমী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের ইন মেমোরিয়াম বিভাগে কিংবদন্তি ভারতীয় অভিনেতা প্রয়াত ধর্মেন্দ্রর নাম বাদ পড়ে, যেটা একেবারেই ভালো লাগেনি কারও। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে এই গোটা ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়। যে বিভাগে মনোজ কুমারের মতো একাধিক খ্যাতনামা ভারতীয় শিল্পীর নাম যুক্ত করা হয়েছিল, সেখানে কেন এমন ঘটনা ঘটলো তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সব মহলে।

    অস্কারের ‘ইন মেমোরিয়াম’ থেকে বাদ ধর্মেন্দ্র! স্বামীকে নিয়ে কী বললেন হেমা?
    অস্কারের ‘ইন মেমোরিয়াম’ থেকে বাদ ধর্মেন্দ্র! স্বামীকে নিয়ে কী বললেন হেমা?

    এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করায় হিন্দুস্তান টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে ধর্মেন্দ্র স্ত্রী তথা অভিনেত্রী এবং রাজনীতিবিদ হেমা মালিনী বলেন, ‘ব্যক্তিগতভাবে ধরমজি কখনওই এই সমস্ত নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তাঁর প্রতি ভক্তদের ভালোবাসা ছিল সবকিছুর উর্ধ্বে। আমি প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই যারা এই ব্যাপারটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ধর্মেন্দ্রর প্রতি মানুষের ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা আমাদের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।’

    এরপর তিনি বলেন, ‘অবশ্যই ধরমজির নাম উল্লেখ করা উচিত ছিল।’ এই প্রসঙ্গে বলা ভালো, পাঁচ দশকের ক্যারিয়ারে, ধর্মেন্দ্র ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বকালের সেরা তারকাদের একজন। একাধিক হিট ছবি উপহার দেওয়ার পরও, তিনি শেষ বয়স পর্যন্ত কাজ করে গেছেন। তার শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ছিল ইক্কিস, যা এই বছরের ১ জানুয়ারি মুক্তি পায়।

    প্রসঙ্গত, লস অ্যাঞ্জেলসে রবিবার রাতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ৯৮তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডস। বিশ্বের অন্যতম বড় এই চলচ্চিত্র পুরস্কার অনুষ্ঠানে হলিউডের পাশাপাশি, বিভিন্ন দেশের তারকারাও উপস্থিত ছিলেন। রেড কার্পেটে তারকাদের ঝলমলে উপস্থিতি যেমন নজর কেড়েছে, তেমনি বছরের সেরা সিনেমা ও শিল্পীদের সম্মান জানানোও ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ।

    ‘ইন মেমোরিয়াম’-এ নাম এল না ধর্মেন্দ্রর

    আয়োজকদের দাবি, অস্কারের ইতিহাসে এবারই সবচেয়ে বড় ‘ইন মেমোরিয়াম’ সেগমেন্ট রাখা হয়েছিল। শুধু একটি ভিডিও মন্টাজ নয়, বরং বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি অংশও যোগ করা হয়। এই সেগমেন্টে চলচ্চিত্র নির্মাতা রব রেইনারকে সম্মান জানান তাঁর বিখ্যাত ছবি হোয়েন হ্যারি মেট স্যালি-র তারকা বিলি ক্রিস্টাল। আবার কিংবদন্তি অভিনেতা রবার্ট রেডফোর্ডকে স্মরণ করেন তাঁর সহ-অভিনেত্রী বারব্রা স্ট্রেইস্যান্ড, যিনি দ্য ওয়ে উই ওয়্যার ছবিতে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছিলেন। এছাড়াও অভিনেত্রী র‍্যাচেল ম্যাকঅ্যাডামস নিজের দেশের কিংবদন্তি শিল্পী ডায়ান কিটনকে শ্রদ্ধা জানান।

    News/Entertainment/অস্কারের ‘ইন মেমোরিয়াম’ থেকে বাদ ধর্মেন্দ্র! স্বামীকে নিয়ে কী বললেন হেমা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes