    Hema Malini: সংসার ভাঙেন তাঁদের মায়ের, সানি-ববির সঙ্গে কেমন সম্পর্ক সৎ মা হেমার? জবাব ধর্মেন্দ্রর সদ্যবিধবার

    ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর পর ফের আলোচনায় হেমার সঙ্গে প্রয়াত অভিনেতার প্রথমপক্ষের স্ত্রী-সন্তানদের ঝামেলা। কী বললেন বিজেপি সাংসদ?

    Published on: Jan 13, 2026 9:22 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ২৪শে নভেম্বর চলে গিয়েছেন ধর্মেন্দ্র। অভিনেতার মৃত্যুর পর কেটেছে প্রায় দু-মাস। এখনও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেনি দেওল পরিবার-সহ হেমা মালিনী।তবে কাজে ফিরেছেন সকলে। অভিনেতার মৃত্যুর পর দেওল পরিবারের সঙ্গে হেমার দূরত্ব বারবার সংবাদ শিরোনামে এসেছে। ধর্মেন্দ্রর ছেলে সানি দেওল এবং ববি দেওল তাঁর জন্য একটি প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছিলেন। সেখানে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হেমা মালিনী বা তাঁর দুই মেয়ে উপস্থিত ছিলেন না, তবে একই দিনে তাঁর বাড়িতে একটি গীতা পাঠের আয়োজন করেছিলেন। এর দুই সপ্তাহ পর হেমা ও তাঁর দুই মেয়ে এশা দেওল ও অহনা দেওল দিল্লিতে আলাদা প্রার্থনা সভার আয়োজন করেন। নেটিজেনদের এ নিয়ে অনেক মন্তব্য় করেছেন। কিন্তু এখন হেমা নিজেই সবটা পরিষ্কার করেছেন।

    সংসার ভাঙেন তাঁদের মায়ের, সানি-ববির সঙ্গে কেমন সম্পর্ক সৎ মা হেমার? জবাব নায়িকার
    সংসার ভাঙেন তাঁদের মায়ের, সানি-ববির সঙ্গে কেমন সম্পর্ক সৎ মা হেমার? জবাব নায়িকার

    ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে হেমা মালিনী ধর্মেন্দ্রর ছেলে সানি দেওল ও ববি দেওলের সঙ্গে এবং নিজের সতীন প্রকাশ কৌরের সম্পর্কের কথা জানিয়েছেন। হেমা বলেন, ‘সবসময়ই খুব সুন্দর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আজও খুব সুন্দর। আমি জানি না কেন মানুষ মনে করে আমাদের কিছু ভুল হয়েছে। কারণ মানুষ গসিপ চায়। আমি কেন তাদের উত্তর দেব? আমার কি ব্যাখ্যা দেওয়ার দরকার আছে? আমি কেন করব? এটা আমার জীবন। আমার ব্যক্তিগত জীবন, আমাদের ব্যক্তিগত জীবন। আমরা সুখী এবং একে অপরের খুব কাছাকাছি। এটাই সব। এ ব্যাপারে আমার আর কিছু বলার নেই। আমি জানি না মানুষ কী গল্প বানাচ্ছে। এতটাই দুঃখজনক যে লোকেরা অন্যের দুঃখকে কাজে লাগিয়ে গল্প বানায়। এ কারণেই আমি জবাব দিচ্ছি না (এ ধরনের জল্পনা)’। ধর্মেন্দ্রকে নিয়ে কোনও মিউজিয়াম তৈরি হবে কিনা য়জানতে চাইলে হেমা উত্তর দিয়েছিলেন, ‘সানি এটাই পরিকল্পনা করছেন। তাই তিনি তা করবেন। আমরা পরামর্শ করব এবং এটি করব। সানি যা করবেন তা আমাকে বলবেন, আমি সঙ্গে আছি’।

    সাক্ষাত্কারের সময়, প্রবীণ অভিনেতা এবং রাজনীতিবিদকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি এখনও ধর্মেন্দ্রর শেষ ছবি ইক্কিস দেখেছেন কিনা। হেমা বলেন, ‘ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর আমি মথুরায় এসেছিলাম। আমাকে এখানে আমার কাজ করতে হবে। এছাড়াও, আমি এখন এটি দেখতে পাচ্ছি না, এটি খুব অপ্রতিরোধ্য হবে। আমার মেয়েরাও এমনটাই বলছে। ক্ষতগুলি নিরাময় শুরু করলে আমি পরে এটি দেখব।’

