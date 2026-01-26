'আগেই পাওয়া উচিত ছিল... ', পদ্মবিভূষণ পেলেন ধর্মেন্দ্র, আক্ষেপের সুর হেমার গলায়

সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে ঘোষণা করা হয় এই বছরের পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী এবং পদ্মবিভূষণ প্রাপক তালিকাদের নাম। এই বছর মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ সম্মানে সম্মানিত হলেন ধর্মেন্দ্র। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই খবর শোনার পর থেকেই খুশি পরিবারের সকলে। খুশি হেমা মালিনীও।
কিন্তু ধর্মেন্দ্রর এই পুরস্কারে যতটা গর্বিত তিনি ততটাই আক্ষেপ শোনা গেল অভিনেত্রীর গলায়। হেমা বলেন, ‘ধর্মেন্দ্র চিরকাল মানবদরদী একজন মানুষ ছিলেন। কাউকে খালি হাতে কোনওদিন ফেরাননি তিনি। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সকলের সাহায্য করেছেন। বিনোদন দুনিয়াতেও ওঁর অবদান অসামান্য। তিনি একদিকে যেমন রাজনীতিবিদ অন্যদিকে তেমন একজন অভিনেতা।’
হেমা আরও বলেন, ‘এই সম্মান অনেক আগেই পাওয়া উচিত ছিল। সঠিক সময়ে তিনি এই সম্মান পাননি। যদিও ওর এই সম্মানে আমি ভীষণ খুশি। সকালে আমি খবরটি পেয়েছি। এই খবর সকলের জন্য ভীষণ গর্বের।’
ধর্মেন্দ্র, যিনি ২০২৫ সালে মারা যান, ১৯৬০ সাল থেকে একজন অভিনেতা হিসেবে কাজ করে আসছিলেন এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। শ্রীরাম রাঘবন পরিচালিত এবং ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে মুক্তিপ্রাপ্ত ইক্কিস ছিল তার শেষ অন-স্ক্রিন ছবি। হিন্দি চলচ্চিত্র জগতে সর্বাধিক সংখ্যক হিট ছবির জন্য তাকে প্রায়শই কৃতিত্ব দেওয়া হয়।
১৯৫৮ সালে ফিল্মফেয়ারের ট্যালেন্ট হান্ট কম্পিটিশনে অংশগ্রহণের জন্য চিঠি পাঠান ধর্মেন্দ্র। মুম্বই থেকে ডাক আসে। ‘বন্দিনী’ সিনেমার জন্য নির্বাচিত হন ধর্মেন্দ্র। ১৯৬০ সালে দিল ভি তেরা হাম ভি তেরে ছবির সঙ্গে বলিউডে ডেবিউ করেন ধর্মেন্দ্র।
পরবর্তীতে শোলা অউর শবনম (১৯৬১) ছবিটি সাফল্যের মুখ দেখে। আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৬৬ সালে ‘ফুল ও পাথ্থর’ ছবির সঙ্গে তিনি বলিউডের এক নম্বর ‘অ্যাকশন হিরো’ হয়ে ওঠেন। এরপর একে একে জীবন মৃত্যু, ইয়াদো কি বারাত, চারাস, চুপকে চুপকে, সীতা অউর গীতা, শোলে, দোস্ত, আজাদ, ডি বার্নিং ট্রেন ধর্মেন্দ্র ফিল্মোগ্রাফিতে ব্লকবাস্টার ছবির সংখ্যা অগুণতি।