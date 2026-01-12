Edit Profile
    ধর্মেন্দ্রর শেষ ছবি 'এক্কিস' দেখেননি হেমা? 'যখন ক্ষত…', কারণ জানালেন অভিনেত্রী

    অভিনেত্রী হেমা মালিনী তাঁর প্রয়াত স্বামী ধর্মেন্দ্র দেওলের শেষ ছবি ‘এক্কিস’ দেখেননি। কিন্তু কেন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হেমা? এবার তা নিয়ে মুখ খুললেন।

    Published on: Jan 12, 2026 5:30 PM IST
    By Sayani Rana
    অভিনেত্রী হেমা মালিনী তাঁর প্রয়াত স্বামী ধর্মেন্দ্র দেওলের শেষ ছবি ‘এক্কিস’ দেখেননি। কিন্তু কেন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হেমা? এবার তা নিয়ে মুখ খুললেন। তিনি বলেন, ‘ছবিটি মুক্তির সময় আমি মথুরাতে ছিলাম। আমার সেখানে কাজ ছিল। মুম্বইতে থাকলেও আমি এটা দেখতে পারতাম না। আমি এখনও এটা দেখতে পারছি না। এটা আমার জন্য খুব আবেগপ্রবণ হবে। আমার মেয়েরাও একই কথা বলছে। হয়তো আমি পরে এটি দেখব, যখন ক্ষত সেরে যাবে।’

    ধর্মেন্দ্রর শেষ ছবি 'এক্কিস' দেখেননি হেমা? 'যখন ক্ষত…', কারণ জানালেন অভিনেত্রী

    সাক্ষাৎকারে হেমা মালিনীকে যখন তাঁর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেন, ‘আমি গভীর শোকের মধ্যে ছিলাম, এবং সেই শোক এখনও আছে। কিন্তু আমি তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি কারণ এটা আমার পক্ষে অসহনীয়। আমি শক্তিশালী, সবাই তাই বলে... আমি শক্তিশালী, কিন্তু মাঝে মাঝে... আমাকে এগিয়ে যেতে হবে, আমাকে যেতে হবে।’

    সাক্ষাৎকারের সময় হেমা আরও বলেন যে সানি দেওল ধর্মেন্দ্র মিউজিয়াম তৈরির পরিকল্পনা করছেন। তিনি বলেন, ‘সানি এটাই পরিকল্পনা করছেন। তাই তিনি এটা করবেন। আমরা পরামর্শ করে এটা করব। তিনি যা করবেন তা আমাকে বলবেন।’

    তাছাড়াও ধর্মেন্দ্র প্রসঙ্গর হেমা মালিনী বলেন, 'আমরা ৫৭ বছর ধরে একসঙ্গে ছিলাম। ওঁকে ছাড়া জীবন কল্পনাও করতে পারি না। প্রতি মুহূর্তে ওঁকে মিস করি। আমরা সবসময় যে একসঙ্গে ছিলাম এমনটা ছিল নয়, কিন্তু তিনি সব সময় জিজ্ঞাসা করতেন, 'তুমি কোথায়? কখন আসছো? তুমি কি ফিরে আসছো? তাই, আমিও লোনাওয়ালা থেকে ফিরে আসছি।' ও এসে আমার এবং আমার পরিবারের সঙ্গে এখানে থাকত। ওঁকে ছাড়া আমার খুব খারাপ লাগে। আমার মনে একটাই প্রশ্ন আসে, আবার কখন ওঁকে দেখতে পাব?'

