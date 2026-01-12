ধর্মেন্দ্রর শেষ ছবি 'এক্কিস' দেখেননি হেমা? 'যখন ক্ষত…', কারণ জানালেন অভিনেত্রী
অভিনেত্রী হেমা মালিনী তাঁর প্রয়াত স্বামী ধর্মেন্দ্র দেওলের শেষ ছবি ‘এক্কিস’ দেখেননি। কিন্তু কেন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হেমা? এবার তা নিয়ে মুখ খুললেন।
অভিনেত্রী হেমা মালিনী তাঁর প্রয়াত স্বামী ধর্মেন্দ্র দেওলের শেষ ছবি ‘এক্কিস’ দেখেননি। কিন্তু কেন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হেমা? এবার তা নিয়ে মুখ খুললেন। তিনি বলেন, ‘ছবিটি মুক্তির সময় আমি মথুরাতে ছিলাম। আমার সেখানে কাজ ছিল। মুম্বইতে থাকলেও আমি এটা দেখতে পারতাম না। আমি এখনও এটা দেখতে পারছি না। এটা আমার জন্য খুব আবেগপ্রবণ হবে। আমার মেয়েরাও একই কথা বলছে। হয়তো আমি পরে এটি দেখব, যখন ক্ষত সেরে যাবে।’
আরও পড়ুন: জয়ের সঙ্গে ডিভোর্সের পর নাদিমের সঙ্গে সম্পর্ক সামনে এনে কটাক্ষের শিকার মাহি! পাশে দাঁড়ালেন সলমনে বোন অর্পিতা
আরও পড়ুন: 'বিয়ের পরের জীবন, সন্তান আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়...', বিয়ে না করার কারণ জানালেন অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলা
সাক্ষাৎকারে হেমা মালিনীকে যখন তাঁর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেন, ‘আমি গভীর শোকের মধ্যে ছিলাম, এবং সেই শোক এখনও আছে। কিন্তু আমি তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি কারণ এটা আমার পক্ষে অসহনীয়। আমি শক্তিশালী, সবাই তাই বলে... আমি শক্তিশালী, কিন্তু মাঝে মাঝে... আমাকে এগিয়ে যেতে হবে, আমাকে যেতে হবে।’
আরও পড়ুন: সোহিনীর স্বপ্নপূরণ করবেন দেবশঙ্কর! ‘কমলা নিবাস’ মধ্যবিত্ত সংসারের এক সহজ সরল প্রতিচ্ছবি
আরও পড়ুন: 'আমার প্রতিটা বলিরেখা এবং ধূসর চুলের জন্য আমি গর্বিত', বোটক্স ও সার্জারি নিয়ে কড়া জবাব জয়ার
সাক্ষাৎকারের সময় হেমা আরও বলেন যে সানি দেওল ধর্মেন্দ্র মিউজিয়াম তৈরির পরিকল্পনা করছেন। তিনি বলেন, ‘সানি এটাই পরিকল্পনা করছেন। তাই তিনি এটা করবেন। আমরা পরামর্শ করে এটা করব। তিনি যা করবেন তা আমাকে বলবেন।’
আরও পড়ুন: জয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর নাদিমের সঙ্গে সম্পর্কের কথা সামনে এনে ট্রোল্ড মাহি! পাশে দাঁড়ালেন বন্ধু অঙ্কিতা
তাছাড়াও ধর্মেন্দ্র প্রসঙ্গর হেমা মালিনী বলেন, 'আমরা ৫৭ বছর ধরে একসঙ্গে ছিলাম। ওঁকে ছাড়া জীবন কল্পনাও করতে পারি না। প্রতি মুহূর্তে ওঁকে মিস করি। আমরা সবসময় যে একসঙ্গে ছিলাম এমনটা ছিল নয়, কিন্তু তিনি সব সময় জিজ্ঞাসা করতেন, 'তুমি কোথায়? কখন আসছো? তুমি কি ফিরে আসছো? তাই, আমিও লোনাওয়ালা থেকে ফিরে আসছি।' ও এসে আমার এবং আমার পরিবারের সঙ্গে এখানে থাকত। ওঁকে ছাড়া আমার খুব খারাপ লাগে। আমার মনে একটাই প্রশ্ন আসে, আবার কখন ওঁকে দেখতে পাব?'