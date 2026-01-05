Edit Profile
    'এই ধাক্কা সহ্য করা কঠিন... ', ধর্মেন্দ্রর মৃত্যু ঘিরে তৈরি বিতর্কের জবাবে হেমা

    গত বছর ২০২৫ সালের ২৪ নভেম্বর সকলকে চিরকালের জন্য ছেড়ে দিয়ে না ফেরার দেশে চলে যান ধর্মেন্দ্র। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই সময়টা গোটা পরিবারের জন্য ভীষণ কঠিন একটা সময় ছিল। কিন্তু তারপরেও বহিরাগতদের ক্রমাগত প্রশ্ন এবং উপহাস শুনে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন হেমা মালিনী।

    Published on: Jan 05, 2026 1:30 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    স্বামীর মৃত্যুর দুমাস অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই এই প্রসঙ্গে সংবাদ মাধ্যমের সামনে খোলাখুলি কথা বললেন হেমা মালিনী। হাসপাতালে ধর্মেন্দ্রর শেষ সময়ের কথা উল্লেখ করে দিল্লি টাইমসকে তিনি বলেন, ‘এটি এমন একটা সময় ছিল যখন আমরা একটা পরীক্ষার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন একটা ধাক্কা যেটা সহ্য করা কঠিন ছিল। এক মাস ধরে উনি ভালো বোধ করছিলেন না যার ফলে ওঁকে আমরা হাসপাতালে ভর্তি করাই।’

    হেমা আরও বলেন, ‘প্রত্যেকবার উনি হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসতেন। আমরা ভেবেছিলাম এবারেও তাই হবে। উনি আমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাও জানান। ওর জন্মদিনের জন্য আমরা প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলাম। তার মধ্যেই হঠাৎ করে খবর এলো যে উনি আর নেই।’

    অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া তথ্য নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অভিনেত্রী বলেন, ‘অনেকে তখন বলছিলেন যে আমার চোখ ফুলে গিয়েছে আমি খুব কান্নাকাটি করেছি। কিন্তু আমি বারবার এটুকুই বলতে চাই যে আমি ভেতর থেকে ভীষণ শক্তিশালী একজন মানুষ। নিজের আবেগকে ধরে রাখতে জানি। ২০ বছর আগে যখন আমার মা মারা যান, তখন আমি ভাবিনি যে আমার মাকে ছাড়া আমি বাঁচব, কিন্তু জীবন আমাদের কঠিন থাকার জন্য শিক্ষা দেন।’

    ধর্মেন্দ্র চলে যাওয়া নিয়ে হেমা বলেন, ‘জীবন কারও জন্য থেমে থাকে না। এখনো ওর পছন্দসই খাবার আমরা বাড়িতে তৈরি করি। যখনই এগুলো তৈরি করা হয় আমরা ওকে খুব মিস করি। এই ভাবেই আমরা ধীরে ধীরে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি।’

    আলাদা স্মরণসভা নিয়ে হেমা বলেন, ‘সানি খুব বাস্তব সম্মত একজন মানুষ। সবকিছু সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই এটা ভাবার কোন কারণ নেই যে কেন আলাদা স্মরণসভা কেন করা হয়েছিল, আমার রাজনৈতিক দিক থেকে অনেক পরিচিতি রয়েছে তাই আমি আলাদা করে স্মরণ সভার আয়োজন করেছিলাম। এতে এত দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমরা সবাই খুব ভালো আছি।’

