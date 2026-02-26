Edit Profile
    প্রয়াত ধর্মেন্দ্র! সৎ মা ও বোন এষা-অহনার সঙ্গে কেমন সম্পর্ক সানি দেওলের? মুখ খুলল হেমা মালিনি

    ধর্মেন্দ্র ডিভোর্স না দিয়েই করেছিলেন ২য় বিয়ে। তারপর থেকে বলিউডের সেরা গসিপ, দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক নাকি আদায়-কাঁচকলায়। কতটা সত্যি রয়েছে এর পিছনে? মুখ খুললেন হেমা মালিনি। 

    Published on: Feb 26, 2026 1:48 PM IST
    By Tulika Samadder
    বলিউডের কিংবদন্তি ধর্মেন্দ্রর আচমকা মৃত্যু কেবল তাঁর পরিবারকেই নয়, তাঁর ভক্তদেরও শোকস্তব্ধ করে দিয়েছিল। ২০২৫ সালের ২৪ নভেম্বর ৮৯ বছর বয়সে এই অভিনেতা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। গত রবিবার লন্ডনে ৭৯তম বাফটা পুরস্কারের ‘ইন মেমোরিয়াম’ বিভাগে ধর্মেন্দ্রকে সম্মানিত করা হয়। তিনিই একমাত্র ভারতীয় অভিনেতা যিনি এই বছর মরণোত্তর শ্রদ্ধাঞ্জলি পেয়েছেন। ভ্যাল কিলমার, রবার্ট ডুভাল, রব রেইনার, টম স্টপার্ড, ব্রিজিট বারডট, উডো কিয়ার এবং ডায়ান ল্যাডের মতো আন্তর্জাতিক আইকনদের সঙ্গে তিনিও তালিকায় স্থান পেয়েছেন।

    তাঁর মতো আর কেউ নেই

    হিন্দুস্তান টাইমসের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, প্রয়াত অভিনেতার স্ত্রী হেমা মালিনী ধর্মেন্দ্রর বাফটা পুরস্কার পাওয়ার অনুভূতি শেয়ার করতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, ‘এটি একটি সুন্দর মুহূর্ত ছিল এবং তিনি এর প্রাপ্য। এটি কেবল আমাদের জন্য নয়, সমগ্র জাতির জন্য একটি বিশাল সম্মান।’ এই বছর কোনও ভারতীয় শিল্পী এই পুরস্কার পাননি। শুধু দেশজুড়েই নয়, বিশ্বজুড়ে তাঁর ভক্ত ছিল, তাই তিনি কেবল একজন অভিনেতা হিসেবেই নয়, একজন মানুষ হিসেবেও অনুপ্রেরণাদায়ক ছিলেন। তাঁর মতো আর কেউ হবে না, তাই আমরা সকলেই ওঁর BAFTA পুরস্কার গ্রহণে খুশি এবং উত্তেজিত।

    ‘তিনি আর এখানে নেই ভেবে আমি কাঁদছি’

    হেমা মালিনী আরও বলেন, ‘অতীতে আমরা যা করেছি তা দর্শকদের কাছে স্মৃতি হিসেবে রয়ে যাবে। আমি খুশি যে আমি আমার জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় তাঁর সঙ্গে সহ-শিল্পী হিসেবে কাটিয়েছি এবং তিনি আমার জীবনসঙ্গীও ছিলেন। বিশ্বাস করা কঠিন যে তিনি চলে গিয়েছেন, এখনও রোজ চোখে জল আসে আমার, কিন্তু আমাদের এই শোক কাটিয়ে উঠতে হবে, এবং আমি একজন শক্তিশালী ব্যক্তি। আপনি যতই শক্তিশালী হোন না কেন, এটি মেনে নেওয়া আসলে অসম্ভব!’

    ‘সবাই তাকে মিস করে’

    হেমা বলেন, ‘ওঁর সকল সহকারী, তাঁর স্পট বয়, সবাই খুব কষ্ট পায়। তাঁরা আমার কাছে এসে বলে, 'আমি সাবকে মিস করি। আমি তাঁকে চা পরিবেশন করতাম।' তাই আপনি কল্পনা করতে পারেন আমরা তাঁকে কতটা মিস করি।’

    মতবিরোধের খবর নিয়ে কথা বলেন

    জল্পনা ছিল যে, হেমা এবং তাঁর মেয়ে এষা এবং অহনার সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর পরিবারের অন্য সদস্যদের ( তাঁর প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌর, ছেলে সানি এবং ববি, এবং মেয়ে বিজেতা এবং অজিতা) মধ্যে সম্পর্ক একেবারেই ভালো নয়। কিন্তু এই গুজবের অবসান ঘটে যখন এষা এবং অহনা তাঁদের সৎ ভাই সানিকে সমর্থন করার জন্য সম্প্রতি ‘বর্ডার ২’-এর প্রদর্শনীতে উপস্থিত হন। এই প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় হেমা বলেন, ‘বাবা আছেন, আমরা বাবার জন্য সবকিছু করব। এই বাচ্চারা (এশা, অহনা) হোক বা সেই বাচ্চারা (সানি, ববি), তারা সবাই ধরমজিকে খুব ভালোবাসত। তারা একে অপরকে খুব ভালোবাসে। পরিবারের মধ্যে কোনও নেতিবাচকতা নেই। যেখানে ধরমজি থাকেন, সেখানে নেতিবাচকতা আসার প্রশ্ন কোথায়?’

    ‘আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কিন্তু আমি যেতে পারিনি’

    হেমা বলেন, ‘ধর্মজি ছিলেন ভালোবাসা, শক্তি এবং মূল্যবোধের উৎস, যা তিনি আমাদের মধ্যে গেঁথে দিয়েছিলেন। আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কিন্তু আমি পারিনি। তিনি (সানি দেওল) সত্যিই চেয়েছিলেন আমি ছবিটি দেখতে আসি। আমরা এই মুহূর্তগুলি জনসাধারণকে দেখাই না, এবং কেন আমাদের দেখাতে হবে? এবং এই বিষয়ে কথা বলার পরিবর্তে লোকেদের বোঝা উচিত। আমরা সবাই ঠিক আছি’

