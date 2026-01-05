ধর্মেন্দ্রর আলাদা স্মরণ সভা আয়োজন নিয়ে বিতর্ক! 'একে অপরের সঙ্গে…', মুখ খুললেন হেমা

ধর্মেন্দ্রর আলাদা স্মরণ সভা আয়োজন নিয়ে বিতর্ক! 'একে অপরের সঙ্গে…', মুখ খুললেন হেমা
ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর পর, অনেকেই দেওল পরিবারের প্রার্থনা সভায় হেমা মালিনির অনুপস্থিতি এবং তাঁর আলাদা প্রার্থনা সভা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এবার, হেমা জানিয়েছেন সেই সময় কেন এটি করা হয়েছিল। তিনি জানিয়েছেন, পরিবারের সম্মতিতেই এই সব করা হচ্ছে এবং বাইরের লোকদের এটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। হেমা ধর্মেন্দ্রর লোনাভালা ফার্মহাউসের প্রশংসা করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, ধর্মেন্দ্র কয়েকদিন আগে তাঁর এবং তাঁর মেয়েদের জন্য ঘি এনেছিলেন।
হেমা দিল্লি টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে লোনাওয়ালায় ধর্মেন্দ্রর ফার্মহাউসের প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘লোনাওয়ালায় ওঁর ফার্মহাউসটা খুব সুন্দর, যেন একটা ছোট্ট পাঞ্জাব। সেখানে গরু আছে। আমরা ফার্ম থেকে ঘি পাই। মাত্র দুই মাস আগে, ও আমাদের জন্য তিন বোতল গরুর ঘি এনেছিল এবং বলেছিল, ‘এটা এশার জন্য, এটা অহনার জন্য এবং এটা তোমার জন্য। তিনি খুব স্নেহশীল এবং ভালো মানুষ ছিলেন। যখন আমি সেখানে থাকতাম না, তখন তিনি লোনাওয়ালায় সময় কাটাতেন। আমি ফিরে আসার পর, তিনি মুম্বইতে আমার সঙ্গে থাকতে আসতেন।’
হেমা আরও জানান যে, তিনি আবার তাঁর কাজ শুরু করছেন। ধর্মেন্দ্র এতে খুশি হবেন। ধর্মেন্দ্রের প্রার্থনা সভা নিয়ে অনেক গুঞ্জন ছিল। হেমা এবং তাঁর মেয়েরা ধর্মেন্দ্রের জন্য আলাদা প্রার্থনা সভা আয়োজন করেছিলেন। এ বিষয়ে হেমা বলেন, ‘এটি আমাদের বাড়ির ব্যক্তিগত বিষয়। আমরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। আমি আমার বাড়িতে একটা প্রার্থনা সভা আয়োজন করেছি কারণ আমার নিমন্ত্রিতদের আলাদা তালিকা ছিল। আমি দিল্লিতে এটা আয়োজন করেছি কারণ আমি রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত, তাই সেই ক্ষেত্রের মানুষদের জন্যও একটা প্রার্থনা সভা আয়োজন করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মথুরা আমার নির্বাচনী এলাকা এবং সেখানকার মানুষ ওঁর জন্য পাগল, তাই আমি সেখানেও একটা প্রার্থনা সভা আয়োজন করেছি। আমি যা করেছি তাতে আমি খুশি।’
হেমা মালিনীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তাঁর লোনাভালা ফার্মহাউস কি তার ভক্তদের জন্য একটা জাদুঘরে পরিণত করা হবে? অর্থাৎ সেখানে কি সকলের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে? তিনি এর উত্তরে বলেন, ‘সানি এটা নিয়ে ভাবছেন। তিনি অবশ্যই কিছু করবেন। সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। চিন্তা করার দরকার নেই। কারও এত চিন্তা করার দরকার নেই। আমরা ঠিকঠাক করছি।’