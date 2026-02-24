‘আবার কখন দেখা যাবে…’! বিয়ের পরও ছাদ ছিল আলাদা, প্রয়াত ধর্মেন্দ্রর জন্য আকুতি হেমার

‘আবার কখন দেখা যাবে…’! বিয়ের পরও ছাদ ছিল আলাদা, প্রয়াত ধর্মেন্দ্রর জন্য আকুতি হেমার
ধর্মেন্দ্রকে সম্মান জানানো হয় বাফটার মঞ্চে। আর প্রয়াত স্বামী এহেন সম্মান পাওয়ায় আবেগে হেমা। কী বললেন সংবাদমাধ্যমকে?
২২ ফেব্রুয়ারি, ৭৯তম ব্রিটিশ একাডেমি চলচ্চিত্র পুরস্কারে জন্য এক ছাদের নীচে বেশ কয়েকজন হলিউড তারকা এবং মুষ্টিমেয় বলিউড তারকা একত্রিত হয়েছিলেন। আলিয়া ভাট উপস্থাপক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন, অন্যদিকে ফারহান আখতার মঞ্চে উপস্থিত হয়ে তাঁর পরিচালিত সিনেমা ‘বুং’-এর জন্য পুরস্কার নিয়েছেন। বাফটা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ মুহূর্ত ছিল, যখন ‘ইন মেমোরিয়াম’ বিভাগে প্রয়াত ভারতীয় সুপারস্টার ধর্মেন্দ্রকে সম্মান প্রদান করা হয়। ধরম পাজির স্ত্রী এবং প্রবীণ অভিনেত্রী হেমা মালিনী এখন এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, তিনি বলিউডের ‘হি-ম্যান’কে কতটা মিস করেন তা জানিয়েছেন।
ভ্যারাইটি ইন্ডিয়ার সঙ্গে এক আলাপচারিতায়, ধর্মেন্দ্রকে বাফটা পুরস্কারে সম্মানিত করা সম্পর্কে হেমা মালিনি বলেছেন, ‘তিনি এমন একজন ছিলেন যার উপস্থিতি সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে তাঁর ভক্ত ছিল। বিদেশে তাঁকে দেখতে যেভাবে ভিড় হত! আমরা খুব বেশি একসঙ্গে ভ্রমণ করতাম না, শুটিংয়ের সময় যখন আমরা একসঙ্গে সময় কাটাতাম তখন ছাড়া। আমরা একসঙ্গে প্রচুর ছবিতে স্বাক্ষর করতাম, যাতে আমরা একসঙ্গে সময় কাটাতে পারি।’
সুপারস্টার স্বামীকে স্নেহের সঙ্গে স্মরণ করে হেমা আরও বলেন, ‘আমি প্রতিটা মিনিটে তাঁকে মিস করি। আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি সত্যিই চলে গিয়েছেন? আমি আবার কখন তার সঙ্গে দেখা করব?’
হেমা মালিনি এবং ধর্মেন্দ্র বেশ কয়েকটি ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে সীতা অর গীতা (১৯৭২), শোলে (১৯৭৫) এবং ড্রিম গার্ল (১৯৭৭) এর মতো ব্লকবাস্টার ছবি। বলিউডের হি-ম্যানের তার প্রিয় ছবি সম্পর্কে বলতে গিয়ে হেমা বলেন, ‘আমার'চুপকে চুপকে' খুব পছন্দ- কারই বা না পছন্দ? আর 'শোলে', কারণ শুটিংয়ের সময় আমাদের অনেক ভালো সময় কেটেছে। আমি তার সব ছবি দেখিনি। আমি সময় পেলেই সেগুলো এক এক করে দেখব।’
হেমা এবং ধর্মেন্দ্রর প্রথম দেখা হয় ১৯৭০ সালে এবং এক-অপরের প্রতি ভালোলাগা তৈরি হয়। একসাথে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বন্ধন আরও গভীর হয় এবং শীঘ্রই দুই অভিনেতা প্রেমে পড়েন। ধর্মেন্দ্র, যিনি ইতিমধ্যেই প্রকাশ কৌরের সঙ্গে বিবাহিত ছিলেন, ১৯৮০ সালে হেমার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, ১ম স্ত্রীকে ডিভোর্স না দিয়েই। ২০২৫ সালের ২৪ নভেম্বর, ধর্মেন্দ্র ৮৯ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে মুম্বইয়ের নিজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।