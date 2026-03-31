Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ফোলা পেট দেখিয়ে ছবি পোস্ট! পুনম কি সত্যিই গর্ভবতী? ‘এপ্রিল ফুল-এর জন্য', বোকা হতে নারাজ নেটপাড়া

    পুনম পাণ্ডে  তাঁর নতুন ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে আবারও সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার জন্ম দিয়েছেন। তিনি ছবিতে বেবি বাম্প প্রদর্শন করেছেন।

    Mar 31, 2026, 17:56:58 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মডেল, অভিনেত্রী এবং টিভি তারকা পুনম পাণ্ডে মাঝেমধ্যেই ইন্টারনেট এমন কিছু পোস্ট করেন, যা তৈরি করে বিতর্ক। ২০২৪ সালে, তিনি সারভাইক্যাল ক্যানসার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে নিজের মৃত্যুর ভুয়ো খবর ছড়িয়েছিলেন। তাঁর সাম্প্রতিক ইনস্টাগ্রাম পোস্ট আবারও জল্পনার জন্ম দিয়েছে, কারণ তিনি ছবিতে তাঁর বেবি বাম্প প্রদর্শন করেছেন। এই ছবিগুলি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের মধ্যে সন্দেহ তৈরি করেছে, অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন যে এটি সত্যি নাকি পুনমের আরও একটি প্রচারমূলক কৌশল।

    পুনম কি গর্ভবতী? ‘এপ্রিল ফুল-এর জন্য', বললেন নেটপাড়া

    পুনম পাণ্ডে কি সত্যি অন্তঃসত্ত্বা?

    যে ছবি তিনি পোস্ট করেছেন, সেখানে দেখা যাচ্ছে তিনি সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। প্রথম ছবিতে, তাঁর টি-শার্টটি উপরে তোলা। দ্বিতীয়টিতে, তিনি জামা নামিয়ে পোজ দিচ্ছেন। ক্যাপশনে, তিনি গর্ভবতী মহিলা, দুধের বোতল এবং শিশুর মুখের ইমোজি ব্যবহার করেছেন।

    ছবিগুলিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে, একজন ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, ‘দারুণ প্রস্থেটিক! এপ্রিল ফুল-এর জন্য কি একদিন আগেই হয়ে গেল, তাই না?’ অন্য একজন জিজ্ঞাসা করেছেন, ‘কী? সত্যি?’ আরও অনেকে মন্তব্য করেছেন যে ছবিগুলি AI দ্বারা তৈরি হতে পারে, আবার কেউ কেউ ভেবেছেন এটি অন্য কোনও কৌশল।

    পুনম কেন নিজের মৃত্যুর ভুয়ো খবর ছড়িয়েছিলেন?

    ২০২৪ সালে, তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট শেয়ার করা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে তিনি সারভাইক্যাল ক্যানসারে মারা গিয়েছেন। কয়েকদিন পর, তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি নিজের মৃত্যুর ভুয়ো খবর ছড়িয়েছিলেন এবং তিনি জীবিত ও সুস্থ আছেন। ইনস্টাগ্রামে, পান্ডে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন যার ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘আমি আপনাদের সবার সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেয়ার করতে বাধ্য বোধ করছি - আমি এখানে আছি, জীবিত। সারভাইক্যাল ক্যানসার আমাকে কেড়ে নেয়নি।’

    অন্য একটি ইনস্টাগ্রাম বার্তায়, পুনম বলেছিলেন যে তাঁর এই পোস্ট সারভাইক্যাল ক্যানসার সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ছিল। তাঁর ক্যাপশনে আরও লেখা ছিল, ‘দুর্ভাগ্যবশত, এটি হাজার হাজার মহিলার জীবন কেড়ে নিয়েছে যারা এই রোগ মোকাবিলার উপায় সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে ভুগেছেন। অন্যান্য কিছু ক্যান্সারের মতো, সারভাইক্যাল ক্যান্সার সম্পূর্ণ প্রতিরোধযোগ্য। মূল চাবিকাঠি হল HPV টিকা এবং প্রাথমিক সনাক্তকরণ পরীক্ষা। আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে এই রোগে কারও জীবন হারাতে না হয়।’

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes