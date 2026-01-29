Edit Profile
    Rimjhim Serial: ১৬ বছরের নায়িকার খোলা পিঠে হাত নায়কের! সিরিয়ালের অন্তরঙ্গ দৃশ্য় নিয়ে বিতর্ক

    টেলিভিশন দুনিয়ায় ফের বড়সড় বিতর্ক। দঙ্গল টিভির জনপ্রিয় সিরিয়াল 'রিমঝিম - ছোটি উমর বড়া সফর' (Rimjhim - Choti Umar Bada Safar) এখন নেটিজেনদের কাঠগড়ায়। মাত্র ১৬ বছর বয়সী এক কিশোরী অভিনেত্রীকে দিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক অভিনেতার সঙ্গে ‘অন্তরঙ্গ’ দৃশ্য শুট করানোর অভিযোগে উত্তাল সোশ্যাল মিডিয়া।

    Published on: Jan 29, 2026 6:00 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    টিভি শো রিমঝিম - ছোট উমর বড়া সফরের সাম্প্রতিক এপিসোড নিয়ে নেটপাড়ায় শোরগোল। দঙ্গল টেলিভিশনের এই মেগা সিরিয়াল বেশ চর্চিত। নায়ক-নায়িকার রসায়ন বরাবরই পছন্দ করে দর্শক। সিরিয়ালটির মূল বিষয়বস্তু এক কিশোরী এবং এক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির প্রেম। এতে ১৬ বছর বয়সী যশিকা শর্মা কিশোরী ‘রিমঝিম’-এর চরিত্রে অভিনয় করছেন এবং তাঁর বিপরীতে রয়েছেন ২৪ বছর বয়সী অভিনেতা হিমাংশু অবস্থি।

    ১৬ বছরের নায়িকার খোলা পিঠে হাত নায়কের! সিরিয়ালের অন্তরঙ্গ দৃশ্য় নিয়ে বিতর্ক
    বুধবারের এপিসোডটিতে দেখানো হয়েছে, রিমঝিমের ব্লাউজের হুক খুলে যাওয়ায় নায়ক সমীর (হিমাংশু) নিজের জামা খুলে রিমঝিমকে পরিয়ে দিচ্ছেন এবং তাকে টেনে নিয়ে নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন করছেন। ক্যামেরায় যশিকার অনাবৃত পিঠের ওপর বিশেষ ফোকাস করা হয়েছে। এরপর সমীর তাঁর ব্লাউজের দড়ি বাঁধছেন। এছাড়া অন্য একটি দৃশ্যে দুজনকে বিছানায় একসঙ্গে দেখা গেছে।

    রেডিট (Reddit) সহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে এই দৃশ্যের স্ক্রিনশট শেয়ার করে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন দর্শকরা। তাঁদের প্রধান আপত্তির জায়গাগুলো হলো, কীভাবে ১৫-১৬ বছরের একটি মেয়েকে এ ধরনের ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করানো হচ্ছে, এবং কেন এটি আইনিভাবে বৈধ হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। দর্শকদের দাবি, যদি স্ক্রিপ্টের প্রয়োজনে এ ধরনের দৃশ্যের দরকার হয়, তবে কেন ১৮ বছরের বেশি বয়সী কোনো অভিনেত্রীকে কাস্ট করা হলো না?

    অভিভাবকদের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। অনেকেই যশিকার মা-বাবা এবং অভিভাবকদের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন। কেন তাঁরা ১৬ বছরের মেয়েকে এমন দৃশ্যে অভিনয়ের অনুমতি দিলেন, তা নিয়েও ক্ষুব্ধ অনেকে। অনেকে রিম শেখ এবং সেহবান আজিমের উদাহরণ টেনে এনে বলেছেন যে, ভারতীয় টেলিভিশন ধারাবাহিকে নাবালিকা নায়িকাদের এভাবে ব্যবহার করার প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

    অনেকে ইয়াশিকার বাবা-মা বা অভিভাবকদের পদক্ষেপ নিতে এবং এই সিরিয়াল বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। অভিনেতা, প্রযোজনা সংস্থা বা চ্যানেলটি এখনও পর্যন্ত পর্বটি নিয়ে প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেনি।

