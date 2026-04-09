    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Hiran-Anindita: ‘রক্ষিতার নাম…’! ডিভোর্স না দিয়ে দুই বিয়ে, ফের হিরণকে খোঁচা প্রথম বউ অনিন্দিতার

    Hiran-Anindita: প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স না দিয়েই, অভিনেতা-রাজনীতিবিদ হিরণ দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন ঋতিকা গিরিকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এর আগেও ক্ষোভ উগড়েছেন অনিনদিতা। আর এবার এল ‘রক্ষিতা’ পোস্ট!

    Apr 9, 2026, 10:45:29 IST
    By Tulika Samadder
    Anindita Chatterjee on husband Hiran Chatterjee: বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়কে মাসখানেক আগেই জড়িয়েছেন বিতর্কে। প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স না দিয়েই, অভিনেতা-রাজনীতিবিদ দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। তাও আবার বেনারসে গিয়ে। এরপর থেকেই স্বামীর নামে ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়। এবার যেমন হিরণের দ্বিতীয় স্ত্রীকে ‘রক্ষিতা’ বলে পোস্ট আসল তাঁর ফেসবুকে।

    ফেসবুকে 'রক্ষিতা' পোস্ট, হিরণকে খোঁচা অনিন্দিতার।
    ফেসবুকে 'রক্ষিতা' পোস্ট, হিরণকে খোঁচা অনিন্দিতার।

    বৃহস্পতিবার অনিন্দিতা লেখেন, ‘রক্ষিতার নাম উল্লেখ করেছে কি? ভারতীয় সংবিধান কি সেটা করতে বলবে?’ এই পোস্টে কোথাও হিরণ বা তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ঋতিকা গিরি-র নাম উল্লেখ না থাকলেও, বুঝতে কোনো সমস্যা হয়নি। এখানেই থেমে থাকেননি অনিন্দিতা, ‘রক্ষিতা’ কথার অর্থ গুগল থেকে বের করে, তা কমেন্টে পোস্টও করেছেন।

    খড়গপুরের বিদায়ী বিধায়ককে অবশ্য এত বিতর্কের মধ্যেও ভোটের টিকিট দিয়েছে বিজেপি। উলুবেড়িয়ার ভূমিপুত্র হিরণকে তাঁর নিজের জেলা থেকে সরিয়ে, হাওড়ার শ্যামপুর থেকে টিকিট দেওয়া হয়েছে। এখন দেখার এত বিতর্কের মাঝেও হিরণের পরিচিতি ও গ্ল্যামার তাঁকে ভোটে জিততে সাহায্য করে কি না! এমনকী, বিজেপি প্রার্থী তালিকা পেশ করার পরেও মুখ খুলেছিলেন অনিন্দিতা। মিডিয়ার তরফে ফোন গেলে জবাব আসে, 'নমিনেশনে স্ত্রীর জায়গায় কার নাম থাকে, আমি সেটা দেখার অপেক্ষায়'।

    বারাণসীর ঘাটে মডেল ঋতিকা গিরির সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়েন হিরণ। ২০০০ সালের ১১ ডিসেম্বর হিরণের সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়েন অনিন্দিতা। তাঁদের রয়েছে একটি মেয়েও। যাঁর এখন বয়স ১৯। দুজনে সেপারেশনে আছেন, এমন রটনা ছিল। তবে ডিভোর্স ফাইনাল হয়নি বলেই দাবি অনিন্দিতার। এরপর আচমকাই জানুয়ারি মাসে বিয়ের ছবি শেয়ার করেন ইনস্টাগ্রামে। মডেল ঋতিকা গিরির সঙ্গে হিন্দুমতে সারেন বিয়ে। এরপরই তোলপাড় হয় রাজ্য-রাজনীতি আর নেট দুনিয়া।

    এরপর অনিন্দিতা সংবাদমাধ্যমকে জানান যে, ‘মেয়ে ও আমার উপর খুব অত্য়াচার হয়েছে।কাউকে এটা বলিনি, কারণ মেয়েরও একটা কেরিয়ার রয়েছে। সেটা নষ্ট করতে চাইনি। এখন আর বলার কিছু নেই। সবাই তো সব কিছু দেখতেই পাচ্ছে। বলার কোনও ভাষা নেই। কতটা অভদ্র একটা লোক হতে পারে।’ এরপর হিরণের নামে পুলিশে অভিযোগও করেন অনিন্দিতা। আপাতত সেই মামলা আদাতে বিচারাধীন। অবশ্য মামলা রুজু হওয়ার পরই, হিরণ হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেন। তিনি এই ব্যাপারে সরাসরি কোনো মন্তব্য না করলেও, ঋতিকা গিরি হামেশাই তাঁর ‘বর’ ও ‘দাম্পত্য’ নিয়ে পোস্ট করে থাকেন।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

