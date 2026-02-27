Edit Profile
    বিকিনিতে উষ্ণতা ছড়াচ্ছেন শাশ্বত-কন্যা, প্রথম ছবির ভরাডুবির ক্ষত মুছতেই কি হিয়ার এই সাহসী অবতার

    সোশ্যাল মিডিয়ায় হিয়ার বিকিনি পরা ছবি রিতীমতো ভাইরাল। কী বলছেন তাঁর অনুরাগীরা?  

    Published on: Feb 27, 2026 5:58 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    টলিউডের অন্যতম স্তম্ভ শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অভিনয় দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সাহস নেই কারও। তবে এবার লাইমলাইট কেড়ে নিলেন অভিনেতার কন্যা হিয়া চট্টোপাধ্যায়। সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে নিজের সাহসী ছবি ভাগ করে নিয়েছেন হিয়া, যেখানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে নীল জলরাশির ধারে বিকিনি পরিহিত অবস্থায়। শাশ্বত-কন্যার এই ‘বোল্ড’ অবতার মুহূর্তেই ভাইরাল হয়েছে নেটপাড়ায়। কিন্তু এই গ্ল্যামারের আড়ালেই কি লুকিয়ে আছে প্রথম ছবির ব্যর্থতার ক্ষত?

    বিকিনিতে উষ্ণতা ছড়াচ্ছেন শাশ্বত-কন্যা, প্রথম ছবির ভরাডুবির ক্ষত মুছতেই কি হিয়ার এই সাহসী অবতার
    বিকিনিতে উষ্ণতা ছড়াচ্ছেন শাশ্বত-কন্যা, প্রথম ছবির ভরাডুবির ক্ষত মুছতেই কি হিয়ার এই সাহসী অবতার

    (আরও পড়ুন: ‘দিদি নম্বর ১’-এ রচনার জায়গা পাকাপাকিভাবে নিলেন শ্বেতা? মুখ খুললেন ‘শ্যামলী’)

    বাবার অভিনয়ের উত্তরাধিকার নিয়ে হিয়া পা রেখেছিলেন রুপোলি পর্দায়। তাঁর ডেবিউ ছবি ‘মন মানে না’ নিয়ে টলিপাড়ায় যথেষ্ট চর্চা ছিল। কিন্তু ছবি মুক্তি পেতেই দেখা গেল উল্টো ছবি। দর্শক এবং সমালোচক— দুই মহলেই কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে হিয়ার প্রথম কাজ। বক্স অফিস রিপোর্ট বলছে, ছবিটি বক্স অফিসে চূড়ান্ত ‘ফ্লপ’। কালেকশনের খতিয়ান তো আরও হতাশাজনক; শোনা যাচ্ছে, ছবিটি মাত্র ১৫ লক্ষ টাকার ব্যবসা করতে সক্ষম হয়েছে।

    (আরও পড়ুন: বহুদিন পর ছোটপর্দায় দেখা যাবে পরমব্রতকে, কোন ধারাবাহিকে অভিনয় করবেন তিনি?)

    প্রথম ছবির এই ভরাডুবি হিয়ার কেরিয়ারের শুরুতে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন বসিয়ে দিয়েছে। ইন্ডাস্ট্রি সূত্রে খবর, ছবির ব্যর্থতার পর হিয়ার পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে জল্পনা ছিল তুঙ্গে। তবে হিয়া দমে যাওয়ার পাত্রী নন। সমাজমাধ্যমে তাঁর এই সাম্প্রতিক বিকিনি লুক দেখে নেটিজেনদের একাংশ মনে করছেন, অভিনয়ের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে এবার ‘গ্ল্যামার’ দিয়ে বাজার ধরতে চাইছেন তিনি। বাবার জনপ্রিয়তাকে সরিয়ে রেখে নিজের এক স্বতন্ত্র ইমেজ তৈরি করতেই কি এই সাহসী পথ বেছে নেওয়া?

    (আরও পড়ুন: সাতসকালে কলকাতা পুলিশের দ্বারস্থ শ্রাবন্তী, কী হল হঠাৎ?)

    আপাতত হিয়ার এই সাহসী লুক নিয়ে সরগরম স্টুডিয়োপাড়া। বক্স অফিসের ১৫ লক্ষ টাকার ধাক্কা সামলে হিয়া কি পারবেন আগামীতে ঘুরে দাঁড়াতে? নাকি বিকিনিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে তাঁর চর্চা? উত্তর দেবে সময়।

