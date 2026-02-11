বাবা-ঠাকুরদা বাংলা ছবির দাপুটে অভিনেতা, এই পুঁচকেও এখনও নায়িকা! কে বলুন তো?

বাবা-ঠাকুরদা বাংলা ছবির দাপুটে অভিনেতা, এই পুঁচকেও এখনও নায়িকা! কে বলুন তো?
প্রেমের মাসে মুক্তি পাচ্ছে তাঁর ডেবিউ ছবি। এই খুদে এখন চর্চায়। বাবা শুধু বাংলা নয়, বলিউডেরও পরিচিত মুখ। চিনতে পারলেন?
পরনে ধবধবে সাদা ফ্রক, মাথায় ফুলের ক্রাউন আর চোখে একরাশ কৌতূহল— হলদে সোফায় বসে থাকা এই ছোট্ট খুদেকে চিনতে পারছেন? আজ সে কেবল কারও ঘরের আদরের মেয়ে নয়, বরং খুব শীঘ্রই রুপোলি পর্দায় অভিষেক ঘটিয়ে দর্শকদের মন জয় করতে আসছে সে। আর এই খুদের পরিচয় কিন্তু বেশ ওজনদার। তিনি টলিউড তথা বলিউডের দাপুটে অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা হিয়া চট্টোপাধ্যায়। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের নাতনি।
ফ্রেমবন্দি প্রথম জন্মদিন
সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া এই ছবিটি হিয়ার প্রথম জন্মদিনের মুহূর্ত। বাবা শাশ্বত এবং মা মহুয়া চট্টোপাধ্যায়ের আদরের রাজকন্যা হিয়া যে ছোটবেলায় কতটা ‘কিউট’ ছিলেন, এই ছবিই তার প্রমাণ। পুরোনো অ্যালবামের পাতা থেকে উঠে আসা এই শৈশব মাখা স্মৃতি এখন নেটপাড়ায় আলোচনার বিষয়।
নিজের সাম্প্রতিক জন্মদিনের সেলিব্রেশনের ছবির সঙ্গেই পুরোনো ছবিটি ভাগ করে নিয়েছেন হিয়া। সাদা রঙের ককটেল ড্রেস পরে কেক কাটতে কাটতেই শৈশবের স্মৃতিতে ডুব দিয়েছেন শাশ্বত কন্যা।
বড় পর্দায় অভিষেক
হিয়া খুব শীঘ্রই বড় পর্দায় পা রাখতে চলেছেন। ছবির নাম ‘মন মানে না’। টলিপাড়ার অন্যতম ‘পাওয়ার হাউস’ অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে অভিনয়ের দুনিয়ায় কেমন কামাল দেখান, তা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা এখন তুঙ্গে। বাবার মতোই কি হিয়াও অভিনয়ের জাদু দিয়ে দর্শকদের আটকে রাখবেন? উত্তর দেবে সময়। রাহুল মুখোপাধ্যায়ের এই ছবিতে হিয়ার সঙ্গে দেখা যাবে দুই নায়ককে। সৌম্য় মুখোপাধ্যায় এবং ঋত্বিক ভৌমিককে। প্রেমের সপ্তাহে অর্থাৎ ১৩ই ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাবে এই ছবি।
তারকাদের মেলা
হিয়া যে ছোটবেলা থেকেই ইন্ডাস্ট্রি আর বন্ধুদের মধ্যে জনপ্রিয়, তা তাঁর সমাজমাধ্যমের অন্যান্য ছবি দেখলেই বোঝা যায়। কখনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডায়, আবার কখনো কোনো অনুষ্ঠানে হিয়ার উপস্থিতি নজর কাড়ে। তবে প্রথম জন্মদিনের এই ভিন্টেজ লুকটি যেন সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে।