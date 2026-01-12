ওটিটি- তে এন্ট্রি সুস্মিতার, পরম-শ্রাবন্তী-মিমিকে নিয়ে আসছে হইচইয়ের ১২টি চমক
কিছুদিন ধরেই হইচই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন ভিডিওর মাধ্যমে দর্শকদের জানিয়েছিলেন ১২ জানুয়ারি কিছু নতুন চমক নিয়ে আসতে চলেছে তারা। অবশেষে হল অপেক্ষার অবসান। হইচই-এর তরফ থেকে নতুন একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে যেখানে ২০২৬ সালের ১২ মাসের ১২টি নতুন গল্পের ঘোষণা করে দেওয়া হল। কারা কারা রয়েছেন সেই গল্পে?
একেন বাবু, পুরুলিয়া পাকড়াও: অনির্বাণ ভট্টাচার্য আবার ফিরতে চলেছেন স্বমহিমায়। এবার আর বেনারস বা পুরি নয়, ঘরের ছেলে থাকবে একদম ঘরেই। পুরুলিয়ায় অপরাধী পাকড়াও করতে দেখা যাবে একেন বাবুকে।
আদালত ও একটি মেয়ে: একজন কর্পোরেট কর্মীর ভূমিকা অভিনয় করতে দেখা যাবে কৌশানি মুখোপাধ্যায়কে। অফিস পার্টি চলাকালীন অত্যাচারের সম্মুখীন হয় কৌশানির চরিত্রটি। এরপর নিজের সম্মান বাঁচাতে একাই লড়াই করবে সে। তারপর?
মন্টু পাইলট থ্রি: বহুদিন পর আবার মন্টু পাইলটের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে সৌরভকে। কিছু গল্প সত্যি কখনো পুরনো হয় না যার মধ্যে মন্টু পাইলট অন্যতম। এবারেও সৌরভের সঙ্গে থাকবেন শোলাঙ্কি রায়।
বীরাঙ্গনা ২: সন্দীপ্তা সেন অভিনীত বীরাঙ্গনা সিরিজের প্রথম পর্ব দর্শকদের ভীষণ পছন্দ হয়েছিল, যদিও তার অন্যতম কারণ ছিল নীলাঞ্জন। দ্বিতীয় পর্বে হয়তো নীলাঞ্জনা অভিনয় করবেন না তবে নতুন একটি গল্প নিয়ে আবার আসতে চলেছে বীরাঙ্গনা ২।
এডভোকেট অচিন্ত্য আইচ ৩: অচিন্ত্য বাবু আবার ফিরতে চলেছেন নতুন একটি কেস নিয়ে। হ্যাঁ ঠিকই বুঝেছেন, ঋত্বিক চক্রবর্তীকে আবার দেখা যাবে অচিন্ত্যের ভূমিকায়। তবে এবারের গল্প ঠিক কি সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য।
কাল রাত্রি ২: কালরাত্রি ২ অবশ্য ইতিমধ্যেই হইচই - এর পর্দায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সৌমিতৃষা কুন্ডু অভিনীত এই সিরিজে গল্প নিয়েছে একটি অপ্রত্যাশিত মোড়।
ঠাকুরমার ঝুলি: পুরনো দিনের সেই নস্টালজিয়া নিয়ে আসতে চলেছে ঠাকুমার ঝুলি। ঠাকুমার ভূমিকায় অভিনয় করার মাধ্যমিক ওয়েব সিরিজের পর্দায় আবার ফিরে আসতে চলেছেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়।
নিকষছায়া ২: অপদেবতাকে হারাতে আবার ডাক পড়েছে ভাদুড়ি মশাইয়ের। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে আবার ওয়েব সিরিজের পর্দায় আসতে চলেছে নিকষছায়া ২।
কুহেলি: তিন বোনের গল্প নিয়ে আসতে চলেছে কুহেলি। ঋদ্ধিমা ঘোষ, অঙ্গনা রায় ছাড়াও এই সিরিজের অভিনয় করবেন সুস্মিতা দে। ছোট পর্দার গন্ডি পেরিয়ে এই প্রথম ওয়েব সিরিজে প্রবেশ করতে চলেছে সুস্মিতা।
গোয়েন্দা আদিত্য মজুমদার: বাঙালিরা আর যাই হোক না কেন যেখানে রহস্য থাকে সেখানেই বাঙালি নিজেকে গোয়েন্দা বলে প্রমাণ করতে চায়। আর চাইলেই না কেন? প্রফেসর শঙ্কু থেকে শুরু করে ফেলুদা, সকলেই তো এই বাঙালির গর্ব। তাই এবার রহস্য ভেদ করতে আসছে পরমব্রত ওরফে গোয়েন্দা আদিত্য মজুমদার।
কুইনস: একজন নয় বরং তিন বিধবার লড়াইয়ের গল্প নিয়ে আসতে চলেছে কুইনস। তবে মিমি চক্রবর্তী ছাড়া এই সিরিজে আর কে কে থাকবেন সেটা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।
রক্ত ফলক: সাহিত্যের পাতা থেকে আবার আরও একটি মাইথোলজিক্যাল গল্প আসতে চলেছে হইচই এর পর্দায়। নতুন এই গল্প শোনাবেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়।