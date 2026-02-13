ঠাকুমা সেজে চমকে দিলেন শ্রাবন্তী! রহস্য ভেদ করতে আসছেন কবে?
চলতি বছরের গোড়ার দিকেই হইচই জানিয়েছিল, গোটা ২০২৬ জুড়ে একের পর এক সিরিজ নিয়ে আসবে তারা। ১২ মাসে ১৩ পার্বণ উদযাপন হবে হইচই-এর পর্দায়। ইতিমধ্যেই ‘নিকষ ছায়া ২’ মুক্তি পেয়েছে এবং মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে ‘আদালত ও একটি মেয়ে’। এবার মুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হল আরও একটি ওয়েব সিরিজের।
এই ওয়েব সিরিজটির কথা আগেই সকলেই জেনে গিয়েছিল। ‘ঠাকুরমার ঝুলি’, ওয়েব সিরিজে ঠাকুমার চরিত্রে অভিনয় করবেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গী হবেন ছোট পর্দার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিব্যানী মন্ডল।
অয়ন চক্রবর্তী পরিচালিত এই সিরিজ যে একটি রহস্য গোয়েন্দা গল্পের একটি সিরিজ হতে চলেছে, সে কথা আগেই দর্শকরা জেনে গিয়েছিলেন। তবে শ্রাবন্তী বয়স্ক বৃদ্ধার চরিত্রে অভিনয় করবেন এ কথা সকলের জানলেও এবার প্রকাশ্যে এল শ্রাবন্তীর ফার্স্ট লুক। সঙ্গে পরিচালক জানালেন কবে মুক্তি পাবে এই সিরিজ।
ওয়েব সিরিজের প্রথম পোস্টার লুকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, একটি অফ হোয়াইট কালারের শাড়ি, ফুল হাতা সোয়েটার, মাথায় পাকা চুল, চোখে মোটা প্রেমের চশমা। রাগী রাগী চোখে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি। তবে এখানেই শেষ নয়। সামনের টেবিলে রয়েছে একটি পানের ডিব্বা, একটি আতশ কাঁচ এবং একটি চায়ের পেয়ালা।
সব মিলিয়ে শ্রাবন্তীর এই নতুন লুক দেখে চমকে গিয়েছেন দর্শকরা। শ্রাবন্তীর চরিত্রের নাম গিরিজাবালা সান্যাল। বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা এই বৃদ্ধা অল্প বয়সে স্বামীকে হারিয়েছেন। পেয়েছেন ছেলে হারানোর শোকও। একাকিত্বের সঙ্গী বলতে রয়েছে হরি, বেলা ও ফন্টে।
তবে জীবনে যেমন পরিস্থিতি তিনি দেখুন না কেন, তিনি অত্যন্ত সংযত এবং বিচক্ষণ একজন মহিলা। তবে বৃদ্ধার জীবন তখন অন্য মোড় নয় যখন নাতনি যাজ্ঞসেনী দেশে ফিরে আসে। বান্ধবীর বিয়েতে যোগ দেওয়ার জন্যই তার দেখে ফিরে আসা কিন্তু বিয়ের দিন হঠাৎ করেই বান্ধবীর মৃত্যুতে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়।
তবে শুধু বিয়ে বাড়িতে সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যায় তা নয়, নতুন মোড় নেয় গিরিজাবালা দেবীর জীবনও। নাতনির বান্ধবীর মৃত্যুর কিনারা করতে তিনি শুরু করেন গোয়েন্দাগিরি। অতঃপর কি হয় তা জানা যাবে সিরিজ মুক্তি পেলে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, সিরিজটি মুক্তি পাবে আগামী ২০ মার্চ।