নাতনির বন্ধুর মৃত্যুরহস্য ভেদ করতে আসছে 'ঠাকুমা' শ্রাবন্তী! ট্রেলারে চমকের ‘ঝুলি'

    বছরের গোড়ার দিকেই হইচই জানিয়েছিল, গোটা ২০২৬ জুড়ে একের পর এক সিরিজ নিয়ে আসবে তারা। ১২ মাসে ১৩ পার্বণ উদযাপন হবে হইচই-এর পর্দায়। আর সেই সিরিজের তালিকায় ছিল ‘ঠাকুরমার ঝুলি’। এবার প্রকাশ্যে এল সিরিজের ট্রেলার।

    Mar 13, 2026, 21:43:53 IST
    By Sayani Rana
    বছরের গোড়ার দিকেই হইচই জানিয়েছিল, গোটা ২০২৬ জুড়ে একের পর এক সিরিজ নিয়ে আসবে তারা। ১২ মাসে ১৩ পার্বণ উদযাপন হবে হইচই-এর পর্দায়। আর সেই সিরিজের তালিকায় ছিল ‘ঠাকুরমার ঝুলি’। এই ওয়েব সিরিজে ঠাকুমার চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। আর তাঁর নাতনি ছোট পর্দার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিব্যানী মন্ডল। এবার প্রকাশ্যে এল সিরিজের ট্রেলার।

    শ্রাবন্তীর চরিত্রের নাম ‘গিরিজাবালা দেবী’। বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা এই বৃদ্ধা অল্প বয়সে স্বামীকে হারিয়েছেন। পেয়েছেন ছেলে হারানোর শোকও। একাকিত্বের সঙ্গী বলতে রয়েছে হরি, বেলা ও ফন্টে।

    তবে জীবনে যেমন পরিস্থিতি তিনি দেখুন না কেন, তিনি অত্যন্ত সংযত এবং বিচক্ষণ একজন মহিলা। তবে বৃদ্ধার জীবন তখন অন্য মোড় নয় যখন নাতনি যাজ্ঞসেনী দেশে ফিরে আসে। বান্ধবীর বিয়েতে যোগ দেওয়ার জন্যই তার দেখে ফিরে আসা কিন্তু বিয়ের দিন হঠাৎ করেই বান্ধবীর মৃত্যুতে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়।

    তবে শুধু বিয়ে বাড়িতে সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যায় তা নয়, নতুন মোড় নেয় গিরিজাবালা দেবীর জীবনও। নাতনির বান্ধবীর মৃত্যুর কিনারা করতে তিনি শুরু করেন গোয়েন্দাগিরি। অতঃপর কি হয় তা জানা যাবে সিরিজ মুক্তি পেলে।

    ট্রেলারের শুরুতেই দেখা গিয়েছে নানা তথ্যে ভরা একটি বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে গিরিজাবালা। আবহে দিব্যানী ‘যাজ্ঞসেনী’র কন্ঠ। তাঁর চরিত্র জানায় যে, গিরিজাবালা অল্প বয়স থেকেই খুব বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ। তারপরই দেখা যায় নাতিন সঙ্গে হাঁটছে গিরিজা, আর তাঁদের ফলো করছে এক ব্যক্তি। গিরিজাবালা তাকেও কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরে ফেলে।

    এছাড়াও ট্রেলার জড়ে গিরিজাবালার নানা বুদ্ধিমত্তার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু এরপরই আসে ট্যুইস্ট প্রথমে গিরিজাবালার বিড়ালকে কেউ খুন করে, তারপর এক বিয়ের কনে অর্থাৎ ‘যাজ্ঞসেনী’র বন্ধু সেই খুনির শিকার হয়। তার মৃত্যুর তদন্তে পুলিশকে সাহায্য করতে এগিয়ে যায় গিরিজাবালা। তবে ধীরে ধীরে রহস্যের জট পাকতে শুরু করে। এই রহস্যের জাল কি ছাড়াতে পারবে গিরিজাবালা? তার উত্তর মিলবে 'ঠাকুমার ঝুলি'তে। ২০ মার্চ এই সিরিজটি মুক্তি পাবে। পরিচালক অয়ন চক্রবর্তী এই সিরিজটি পরিচালনা করেছেন।

