    লুকিয়ে থাকা অন্ধকার থেকে শুরু অপরাধ, ঋত্বিক- শোলাঙ্কির ‘ভাগ্যলক্ষ্মী’ আসছে হইচইতে

    Apr 5, 2026, 17:06:19 IST
    By Swati Das Banerjee
    বছরের শুরুতেই হইচই ঘোষণা করেছিল, বারো মাসে তেরো পার্বণের আনন্দ নিতে পারবেন দর্শকরা। গত জানুয়ারি মাস থেকে প্রতি মাসে একটি অথবা দুটি করে সিরিজ এবং সিনেমা মুক্তি পেয়েছে হইচই প্ল্যাটফর্মে। এই বছর নববর্ষে আসতে চলেছে একেন বাবু, তার আগে বছরখানেক আগে মুক্তি পাওয়া সিনেমা ‘ভাগ্যলক্ষ্মী’ আসতে চলেছে ডিজিটাল প্লাটফর্মে।

    ঋত্বিক-শোলাঙ্কির ভাগ্যলক্ষ্মী আসছে হইচইতে

    ‘ভাগ্যলক্ষ্মী’ সিনেমাটি বড়পর্দায় মুক্তি পেয়েছিল ২০২৫ সালের ১০ জানুয়ারি। সিনেমায় মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী এবং শোলাঙ্কি রায়। এছাড়া অভিনয় করেছিলেন রতন সরখেল, স্বস্তিকা দত্ত, লোকনাথ দে, নীল মুখোপাধ্যায়, সুব্রত দত্ত, দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, যুধাজিৎ সরকার।

    আরও পড়ুন: আজই তালসারি যাচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা, তবে কি ওড়িশাতে করবেন দ্বিতীয় দফার FIR?

    মৈনাক ভৌমিক পরিচালিত এই সিনেমায় সত্য এবং কাবেরী নামের দম্পতির জীবনযাত্রাকে তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু বছর ত্রিশের এই দম্পতির জীবন কিন্তু মোটেই আর পাঁচটা দম্পতির জীবনের মতো ছিল না। ছেলেকে দিল্লিতে পাঠিয়ে যখন একাকী জীবন অতিবাহিত করছিল এই দম্পতি, ঠিক তখনই তাদের এক বন্ধু তাদের বাড়িতে আসে এবং চিরকালের মতো সত্য এবং কাবেরী জীবন পাল্টে যায়।

    সত্য-কাবেরী বাড়িতে আসা সেই বন্ধু হঠাৎ করে রহস্যজনক ভাবে মারা যায় কিন্তু থেকে যায় একটি সুটকেস, যার ভেতরে কয়েক লক্ষ টাকা। কিন্তু খুব সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে এই টাকা লক্ষ্মী নিয়ে আসে না বরং নিয়ে আসে হাজার সমস্যা। থ্রিলার আঙ্গিকের এই ছবিটি বড় পর্দার গন্ডি পেরিয়ে এবার আগামী ১০ এপ্রিল ডিজিটাল প্লাটফর্মে আসতে চলেছে।

    আরও পড়ুন: ‘চিরদিনই’- র স্লটে আসছে ‘কমলা নিবাস’, তবে কি শেষ হচ্ছে জীতু-শিরিনের মেগা?

    ছবিটির একটি পোস্টার প্রকাশ্যে এনে হইচই ক্যাপশনে লিখেছে, ‘সাধারণ জীবনের আড়ালে লুকিয়ে ছিল অজানা অন্ধকার, সেখান থেকেই শুরু এক অপরাধের অধ্যায়। ভাগ্যলক্ষ্মী আসছে শুধুমাত্র হইচইতে।' একটি অন্যরকম থ্রিলারের জন্য এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছেন দর্শকরা।

