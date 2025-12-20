Edit Profile
    ফের পুলিশের উর্দিতে শাশ্বত, কোন ছাত্র আন্দোলনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে ‘অনিমেষ’?

    যাদবপুর ছাত্র আন্দোলনকে নিয়ে এবার বড় পর্দায় আসতে চলেছেন রাজ চক্রবর্তী। কয়েক মাস আগেই এই নতুন ছবির কথা প্রকাশ্যে এনেছিলেন তিনি। যদিও তখন শুধুই নাম প্রকাশ্যে আনা হয়েছিল তা নয়, সিনেমাটি যে যাদবপুর ছাত্র আন্দোলনকে ঘিরে তৈরি করা হয়েছে সে কোথাও জানিয়েছিলেন পরিচালক।

    Published on: Dec 20, 2025 4:46 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ফের পুলিশের উর্দিতে শাশ্বত
    ফের পুলিশের উর্দিতে শাশ্বত

    ছবিতে অভিনয় করবেন একগুচ্ছ অভিনেতা, যার মধ্যে অন্যতম হলেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। তবে এবার রাজ চক্রবর্তী প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন ছবির মোশন পোস্টার, যা দেখে জানা গেল ছবিতে একজন পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করবেন শাশ্বত। অভিনেতার হাতে রয়েছে জ্বলন্ত কাঁচের বোতল, যা খুব সম্ভবত ছাত্রদের আন্দোলনের ভয়াবহতা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে।

    আরও পড়ুন: 'ঋষি কাপুরের মতোই দেবও... ', দুই অভিনেতার মধ্যে কোন বিশেষ মিল দেখতে পান জিৎ?

    মোশন পোস্টারে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কেউ কাপড় বেঁধে, কেউ পোস্টার হাতে কেউ আবার শূন্যে হাত তুলে স্লোগান দিচ্ছে। তারপরেই পুলিশের পোশাকে শাশ্বতর মুখ। মোশন পোস্টার পোস্ট করে রাজ লেখেন, ছাত্র সমাজ না পুলিশ? নায়ক না খল নায়ক? আন্দোলন না আপোষ? হোক কলরব।

    তবে শুধু মোশন পোস্টার নয়, প্রকাশ্যে আনা হয়েছে ছবির মুক্তির তারিখ। আগামী বছরের মুক্তি পেতে চলেছে সিনেমাটি। ২০২৬ সালের ২৩ জানুয়ারি সিনেমা মুক্তির তারিখ বেছে নেওয়া হয়েছে। হিসেব মতো ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামবে এই ছবিটি।

    আরও পড়ুন: 'ও তো এমনি এমনি যায়নি, ডাকা হয়েছিল... ', মেসি বিতর্কে শুভশ্রীর পাশে রচনা

    প্রসঙ্গত, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও এই সিনেমায় অভিনয় করবেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, রোহন ভট্টাচার্য, ওম সাহানি, অভিকা মালাকার, জন ভট্টাচার্য। ছবির শুভ মহরতের দিন এই সিনেমার স্টারকাস্ট প্রকাশ্যে এনেছিলেন পরিচালক।

    প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ঘটে যাওয়া আন্দোলনকে ঘিরে নয় বরং তার সঙ্গে স্বপ্নদীপ কুন্ডুর মর্মান্তিক মৃত্যুর কথাও ফুটে উঠবে এই ছবির মাধ্যমে। এই প্রথমবার নয় এর আগে এমনও রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রেক্ষাপটে আগেও ছবি তৈরি করেছিলেন রাজ চক্রবর্তী।

