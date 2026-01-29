Edit Profile
    Arijit House: ছিমছাম অন্দরমহল, স্টুডিয়ো চোখ ধাঁধানো! জানলা-ব্যালকনি ভরা গাছ, দেখুন অরিজিতের জিয়াগঞ্জের বাড়ির হোমট্যুর

    কোটি টাকার মালিক, কিন্তু খুব সাধারণ ভাবেই থাকেন এখনও। বিলাসবহুল গাড়ি, দামি দামি জামাকাপড়ে তাঁকে দেখা যায় না কখনোই। দেখুন গায়কের জিয়াগঞ্জের বাড়ির অন্দরমহল। 

    Published on: Jan 29, 2026 11:45 AM IST
    By Tulika Samadder
    কেরিয়ারের মধ্যগগণে থাকাকালীন ‘সিনেমায় আর গান গাইব না’ সিদ্ধান্ত নিতে নিঃসন্দেহে অনেকটা সাহস লাগে। যেখানে ক্ষমতা ও খ্যাতির শীর্ষে থাকা মানুষেরা সারাক্ষণ ভোগেন নিরাপত্তাহীনতায়, সেখানে ৪০-এ পৌঁছনোর আগেই প্লে ব্যাক থেকে অবসর নিয়ে ফেললেন অরিজিৎ। কোটি টাকার মালিক, কিন্তু খুব সাধারণ ভাবেই থাকেন এখনও। বিলাসবহুল গাড়ি, দামি দামি জামাকাপড়ে তাঁকে দেখা যায় না কখনোই। এদিকে এই মানুষটারই লাইভ কনসার্টের সবচেয়ে দামি টিকিটি চলে যায় লাখ টাকার ঘরে।

    অরিজিতের জিয়াগঞ্জের বাড়ি।
    অরিজিতের জিয়াগঞ্জের বাড়ি।

    নিজের শহর জিয়াগঞ্জের প্রতি অরিজিতের ভালোবাসা অগাধ। মুম্বইয়ে বিলাসবহুল প্রপার্টির মালিক তিনি, কিন্তু কাজের চাপ না থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় জিয়াগঞ্জের বাড়িতে। বড় বড় জানলা, ব্যালকনি, গাছ দিয়ে সাজানো পুরো বাড়ি। বাড়িতেই নিজের স্টুডিয়ো বানিয়েছেন। যেখানে তিনি সময় কাটান ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

    চলুন দেখে নেওয়া যাক অরিজিতের জিয়াগঞ্জের বাড়ির এক ঝলক-

    অরিজিতের নিজস্ব হোটেলও আছে জিয়াগঞ্জে। যেখানে খুব স্বল্পমূল্যে খাবার পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, সেই রেস্তোরাঁয় বিশেষ অফার দেওয়া হয় পড়ুয়াদের। খাবারের গুণমানও অসাধারণ। প্রতিবার গায়কের জন্মদিনে দুস্থ মানুষদের পেট ভরে খাওয়ানো হয় এই হোটেলে।

    ২০২৫–২৬-এ বিশ্বজুড়ে স্পটিফাইয়ে সবচেয়ে বেশি ফলোয়ার্স অরিজিৎ সিং-এর। সংখ্যাটা ১৬৮ মিলিয়নেরও বেশি। টেলর সুইফট, এড শিরানের মতো আন্তর্জাতিক তারকাদেরও পেছনে ফেলে দিয়েছেন। আটটি ফিল্মফেয়ার ঝুলিতে পুরেছেন অরিজিৎ। পেয়েছেন দুটি জাতীয় পুরস্কার। ২০২৫ সালে পদ্মশ্রী।

    মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় অরিজিৎ লেখেন, ‘সবাইকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা। গত কয়েক বছর ধরে শ্রোতা হিসেবে আপনারা আমাকে যে ভালোবাসা দিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি আজ জানাচ্ছি যে, প্লেব্যাক ভোকালিস্ট হিসেবে আমি আর কোনো নতুন কাজ গ্রহণ করব না। আমি এখানেই শেষ করছি। এটা ছিল এক অসাধারণ সফর।’

    ব্যক্তিগত এক্স হ্য়ান্ডেলে অরিজিৎ ইতিমধ্যেই প্লে ব্যাক থেকে অবসর নেওয়ার কারণ লিখেছেন। জানিয়েছেন যে, এই সিদ্ধান্ত তিনি হুট করে নেননি। দীর্ঘদিন ধরেই প্লে-ব্যাক থেকে বিরতি নেওয়ার কথা ভাবছিলেন। অরিজিৎ এটাও জানান যে, তিনি খুব দ্রুত একঘেয়েমিতে ভোগেন। তাই এবার অন্য কিছু করতে চান। গায়কের কথায়, ‘আমি বোর হয়ে গিয়েছি। বেঁচে থাকার জন্য আমাকে অন্য ধরনের সঙ্গীত নিয়ে কাজ করতে হবে।’ সঙ্গে নতুনদের সুযোগ করে দেওয়ার কথাও রয়েছে অরিজিতের সেই পোস্টে।

