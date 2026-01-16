ওটিটি প্লাটফর্মের যাত্রা শুরু হানির, তবে কি শেষ হতে চলেছে ‘শুভ বিবাহ’?
ছোট পর্দার ভীষণ পরিচিত একটি মুখ হানি বাফনা। বকুল কথা থেকে শুরু করে শুভ বিবাহ, প্রথমা কাদম্বিনী থেকে শুরু করে গয়না গিন্নি, অভিনেতার ঝুলিতে রয়েছে বহু হিট ধারাবাহিকের নাম। কিন্তু এবার টেলিভিশনের গণ্ডি পেরিয়ে তিনি পাড়ি দিলেন ওয়েব সিরিজের পর্দায়।
সম্প্রতি জানা গিয়েছে, চিরঞ্জিত অভিনীত ‘নিকষছায়া ২’ সিরিজে অভিনয় করবেন হানি। এই ভৌতিক সিরিজে নাকি একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন অভিনেতা। খুব স্বাভাবিকভাবেই এটি ভীষণ আনন্দের একটি খবর কিন্তু এই খবরটি পাওয়া মাত্রই সবার আগে যেটি মাথায় আসছে সেটি হল তাহলে শুভ বিবাহ ধারাবাহিকের কি হবে?
ধারাবাহিক শেষ হয়ে যাবে নাকি ধারাবাহিক ছেড়ে দেবেন হানি? এই নিয়ে যদিও অভিনেতা কিছুই বলেননি। তবে শুনতে পাওয়া গিয়েছে, ধারাবাহিক ছাড়ছেন না অভিনেতা বরং ধারাবাহিকের পাশাপাশি ওয়েব সিরিজের কাজ করবেন তিনি।
প্রসঙ্গত, সৌভিক চক্রবর্তীর গল্প অবলম্বনে এই সিরিজের পোস্টার এবং ট্রেলার ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছে। মূলত কাঞ্চন মল্লিক এবং চিরঞ্জিতের চরিত্রকে ঘিরেই এই নতুন গল্প সাজানো হয়েছে। গৌরব চট্টোপাধ্যায় এবং সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দিতা বসু, অর্ণ মুখোপাধ্যায়। ছাড়াও অভিনয় করবেন এই সিরিজে।
প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালে মুক্তি পেয়েছিল ‘পর্ণশবরীর শাপ’। প্রথম সিরিজটি মুক্তি পাওয়ার পরেই দর্শকদের মধ্যে যেভাবে সেটি সাড়া ফেলে দিয়েছিল তারপর আবার ২০২৫ সালে নতুন মোড়কে মুক্তি পায় ‘নিকষছায়া’। এবার সেই সিরিজের দ্বিতীয় ভাগ মুক্তি পাবে এবার।
এই ওয়েব সিরিজে ভাদুড়ি মশাই ওরফে অনুজয় চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে চিরঞ্জিত চক্রবর্তীকে। ভৌতিক ঘরানার সিরিজে চিরঞ্জিতের এই রূপ যেন বারবার মুগ্ধ করছে সকলকে। এবারেও সেই জনপ্রিয় তাই যে তিনি ধরে রাখতে পারবেন সেটা আর আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।
