    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    হানি সিংয়ের কনসার্টে গাফিলতি, মানুষের জীবন নিয়ে খেলা! আয়োজকদের বিরুদ্ধে FIR

    হানি সিংয়ের সাম্প্রতিক কনসার্ট বিভিন্ন কারণে খবরের শিরোনামে ছিল। কিন্তু এখন এর আয়োজকদের ওপর আইনি সমস্যা বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে। অভিযোগ, কনসার্টে মানুষের জীবন নিয়ে খেলা হয়েছে।

    Apr 1, 2026, 09:36:05 IST
    By Tulika Samadder
    মুম্বইয়ের বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সে ২৮ মার্চ অনুষ্ঠিত জনপ্রিয় র‍্যাপার ইয়ো ইয়ো হানি সিং-এর কনসার্ট ঘিরে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ‘মাই স্টোরি - ইন্ডিয়া চ্যাপ্টার’ ট্যুরের এই শো, যা MMRDA Ground-এ আয়োজিত হয়েছিল, সেখানে নিরাপত্তা নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগে আয়োজকদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ।

    হানি সিংহ।
    লেজার লাইট নিয়ে বড় বিতর্ক

    এই কনসার্টের সবচেয়ে বড় বিতর্ক তৈরি হয়েছে লেজার লাইট ব্যবহারের কারণে। অনুমতি দেওয়ার সময় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছিল যে ভেন্যুর আশেপাশে লেজার লাইট ব্যবহার করা যাবে না। কারণ, এই এলাকা বিমানবন্দরের ‘ফানেল জোন’-এর অন্তর্গত, যেখানে বিমান ওঠানামা করে।

    কিন্তু কনসার্ট চলাকালীন আকাশে লেজার বিম ছাড়া হলে এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করে। তাদের মতে, এই লাইট পাইলটদের দৃষ্টিশক্তিতে প্রভাব ফেলতে পারে, যা উড়ান নিরাপত্তার জন্য বড় ঝুঁকি তৈরি করে।

    বারবার সতর্কতা সত্ত্বেও নিয়ম ভাঙা

    পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আয়োজকদের একাধিকবার লেজার লাইট বন্ধ করার জন্য সতর্ক করা হয়েছিল। কিন্তু রাত ৯টা পর্যন্ত এই লাইটের ব্যবহার চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পুলিশের কড়া হস্তক্ষেপে তা বন্ধ করা হয়।

    অভিযোগ অনুযায়ী, ইভেন্ট প্রোমোটাররা ইচ্ছাকৃতভাবে নিরাপত্তা নির্দেশিকা ও অনুমতির শর্ত অমান্য করেছেন। এই গাফিলতির জেরেই তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে, কারণ এটি যাত্রী ও বিমানের ক্রুদের নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি জড়িত।

    ভিড় ও ব্যবস্থাপনা নিয়েও প্রশ্ন

    শুধু লেজার লাইট নয়, কনসার্টে নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্যান্য ত্রুটিও সামনে এসেছে। বিপুল সংখ্যক দর্শকের কারণে প্রবেশপথে তীব্র ভিড় ও যানজটের সৃষ্টি হয়। যদিও কোনও হতাহতের খবর মেলেনি, তবে দুর্বল ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা লঙ্ঘন প্রশাসনকে উদ্বিগ্ন করেছে।

    এরপর থেকে শহরে বড় মাপের লাইভ ইভেন্টগুলিতে নিরাপত্তা মান আরও কঠোরভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এই কনসার্টে ভক্তদের উন্মাদনা ও নানা ঘটনাও সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

