Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Priyanka Chopra: ১৩০০ কোটিতে তৈরি হচ্ছে বারাণসী, কামব্যাক ছবির কত কোটি টাকা নিচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা?

    সাত বছর পর ভারতীয় ছবিতে ফিরছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। এসএস রাজামৌলীর বারাণসীর জন্য় কত কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিচ্ছেন দেশি গার্ল?

    Published on: Dec 23, 2025 6:01 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বলিউডের দেশি গার্ল প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ফের একবার ভারতীয় সিনেমায় ফিরতে চলেছেন। বিয়ের পর পাকাপাকি ভাবে মার্কিন মুলুক নিবাসী নায়িকা। হলিউডেই কাজ করছেন বেশ কয়েক বছর ধরে। কথা ছিল ফারহান আখতারের জি লে জারার হাত ধরে বলিউডে ফিরবেন, সেই ছবি বিশ বাঁও জলে। এসএস রাজামৌলির ছবি 'বারাণসী'র মাধ্যমে ভারতীয় সিনেমায় ফিরছেন তিনি।

    प्रियंका चोपड़ा
    प्रियंका चोपड़ा

    হালে কপিল শর্মার নেটফ্লিক্স শোতে অভিনেত্রী পৌঁছেছিলেন। তিনি বলেন, রাজামৌলির ছবির বাজেট ১৩০০কোটি টাকা। এ জবাবে কপিল শর্মা মজা করে প্রশ্ন করেন, আপনার অ্যাকাউন্টে কত কোটি গেছে?

    নেটফ্লিক্সে শুরু হয়েছে 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো'-এর চতুর্থ সিজন। সিজনের প্রথম অতিথি হিসেবে এসেছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। দুজনের দুষ্টুমির সম্পর্ক কারুর অজানা নয়। নায়িকাকে খোঁচা মারতে পিছপা হন না কপিল।

    ছবির বাজেট কি ১৩০০ কোটি টাকা? কপিল শর্মা বলেন, ‘এসএস রাজামৌলির সঙ্গে তাঁর পরবর্তী ছবি এবং আপনারা জানেন যে তিনি বড় বাজেটের ছবি তৈরি করেন। এবার প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর আমরা শুনেছি যে তাঁর ছবির বাজেট ১৩০০ কোটি টাকা’। প্রিয়াঙ্কা তখন 'হ্যাঁ' বলে মাথা নাড়েন। ছবির বিশাল বাজেট শুনে কপিল আরও জিজ্ঞাসা করেন, ‘আগে বলা হচ্ছিল যে বাজেট খুব বেশি ছিল না; কিন্তু আপনি যোগদানের পর বাজেট বেড়ে যায়।’

    কপিল শর্মার প্রশ্নের জবাবে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া বলেন, ‘আপনি কি বলতে চাইছেন যে বাজেটের অর্ধেক আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে চলে গেছে?’ তবে বাস্তবে প্রিয়াঙ্কা এই ছবির জন্য কত কোটি নিচ্ছেন তা জানা যায়নি।

    রাজামৌলি আরও একবার দর্শকদের জন্য কিছু গ্র্যান্ড নিয়ে আসতে চলেছেন, মহেশ বাবু 'বারাণসী' ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকেও তাঁর সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে। ২০১৯ সালে মুক্তি পাওয়া দ্য় স্কাই ইজ পিঙ্ক ছিল প্রিয়াঙ্কার শেষ ভারতীয় ছবি।

    News/Entertainment/Priyanka Chopra: ১৩০০ কোটিতে তৈরি হচ্ছে বারাণসী, কামব্যাক ছবির কত কোটি টাকা নিচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes