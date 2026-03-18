রাজপাল যাদব কতটা ঋণ এখনো পর্যন্ত শোধ করেছেন, আর কত কোটি টাকা এখনো দিতে হবে?

বলিউড অভিনেতা রাজপাল যাদব ১৮ মার্চ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছেন। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই তাঁর অনুরাগী ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে স্বস্তি সঞ্চার করেছে। তবে একই সঙ্গে উঠে এসেছে বড় প্রশ্ন— ৯ কোটি টাকার মামলায় তিনি এখনও কত টাকা বাকি রেখেছেন?
কত টাকা ইতিমধ্যে পরিশোধ?
মামলার সঙ্গে যুক্ত আইনজীবীর বক্তব্য অনুযায়ী, অভিনেতার পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে মোট প্রায় ২.৫ কোটি টাকা জমা করা হয়েছে। এর মধ্যে—
রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে ৭৫ লক্ষ টাকা
সংশ্লিষ্ট সংস্থার অ্যাকাউন্টে ১.৫ কোটি টাকা
এছাড়া ২৫ লক্ষ টাকার একটি ডিমান্ড ড্রাফট জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে।
এখনও কত বাকি?
মোট জরিমানার পরিমাণ ৯ কোটি টাকা। তার মধ্যে ২.৫ কোটি টাকা জমা দেওয়ার পর এখনও প্রায় ৬.৫ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে।
কী শর্তে মিলল জামিন?
দিল্লি হাইকোর্ট শর্তসাপেক্ষে এই অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছে। শর্তগুলো হল-
রাজপাল যাদব দেশের বাইরে যেতে পারবেন না
পাসপোর্ট আদালতে জমা রাখতে হবে
১ লক্ষ টাকার বন্ড জমা দিতে হবে
নির্ধারিত তারিখে আদালতে হাজিরা বাধ্যতামূলক
পরবর্তী শুনানিতে কী হবে?
আগামী ১৮ মার্চ মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। ওই দিন আদালতে উপস্থিত হয়ে রাজপাল যাদবকে জানাতে হবে কীভাবে এবং কোন সময়সীমার মধ্যে তিনি বাকি ৬.৫ কোটি টাকা পরিশোধ করবেন।
পরিবারের প্রতিক্রিয়া
অভিনেতার ভাই চন্দ্রপাল যাদব আগেই জানিয়েছেন, কঠিন সময় কেটে যাবে এবং ভবিষ্যতে ভালো দিন আসবে বলে তাঁরা আশাবাদী।
সামনে কী পরিকল্পনা?
জেল থেকে মুক্তির পর এই মামলার বিষয়ে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করতে একটি প্রেস কনফারেন্স করেন। যেখানে জানান যে, পরবর্তীতে তাঁর হাতে থাকা বেশ কিছু কাজের কথা। প্রসঙ্গত, রাজপালের এই সমস্যার কথা জানার পর এগিয়ে এসে সাহায্যের আশ্বাস দেন বহু বলিউড তারকা। প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন সোনু সুদ।
