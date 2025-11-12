রাতদুপুরে কৃতিকে ফোন হৃতিকের, সেই গোপন কথা হল ফাঁস!

বলিউডের অন্দরে অনেক রকম গোপন প্রেমের কাহিনি শুনতে পাওয়া যায়। কখনও সেগুলি সামনে উঠে আসে কখনও আবার চাপা পড়ে থাকে। তেমনি একটি অজানা কথা সম্প্রতি তুলে ধরলেন অভিনেত্রী কৃতি স্যানন।
কিছুদিন আগে টুইংকেল খান্না এবং কাজল সঞ্চালিত অনুষ্ঠান ‘টু মাচ উইথ কাজল এন্ড টুইংকেল ’- এর পরবর্তী পর্বে উপস্থিত থাকতে দেখা যাবে ভিকি কৌশল এবং কৃতি স্যাননকে। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে একটি রাতের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন অভিনেত্রী।
২০১৪ সালের একটি ঘটনার কথা বলেন কৃতি, যখন ‘হিরোপন্তী’ ছবিটি সবে মুক্তি পেয়েছিল। এই ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পরেই হঠাৎ একদিন রাত দুটোর সময় কৃতিকে ফোন করেন হৃতিক রোশন। সেদিন কী কথোপকথন হয়েছিল দুই তারকার মধ্যে জানালেন অভিনেত্রী।
কৃতি বলেন, ‘রাত দুটোর সময় আমার ফোনে হঠাৎ একটি ফোন আসে, অজানা নম্বর থেকে। আমার ট্রুকলার চালু ছিল সেখানে দেখি লেখা রয়েছে হৃতিক রোশন। তিনি ফোন করছেন এটা বুঝতেও আমার কিছুটা সময় লেগেছিল। সেদিন রাতে আর আমি ফোন ধরতে পারিনি। পরের দিন সকাল হতেই আমি ওঁকে ফোন করি।’
অভিনেত্রী বলেন, ‘আমায় উনি হিরোপন্তি ছবির জন্য শুভকামনা জানান। উনি বলেন আমার অভিনয় দেখে উনি মুগ্ধ হয়েছেন। এই কথা শুনে আমি রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমার কাছে এটা একটা স্বপ্নের মতো ছিল।’
কৃতির পাশাপাশি ভিকি কৌশলও জানান তাঁর প্রথম কবে আলাপ হয় হৃত্বিক রোশনের সঙ্গে। ভিকি বলেন, ‘আমি তখন দশম শ্রেণীতে পড়ি। কহো না পেয়ার হে মুক্তির পর উনি তখন আমার আইডল। একদিন শুনেছিলাম বাবা ওঁর সঙ্গে কাজ করছেন। আমি বাবাকে বলেছিলাম আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।’
বাবা মজা করে বলেছিলেন, ‘শুধু দেখা কেন, ওঁর সঙ্গে আমি নাচ করতেও পারি। এই কথা শুনে আমি তিন দিন ধরে এক পল কে জিনা গানের মহড়া দিয়েছিলাম যাতে স্যারকে দেখাতে পারি। যেদিন সেটে গিয়েছিলাম, ওঁর ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমি ওঁর সঙ্গে ছবি তুলেছিলাম যে ছবি এখনও আমার সঙ্গে রয়েছে।’