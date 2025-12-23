Edit Profile
    ভাইয়ের বিয়েতে ছেলেদের সঙ্গে জমিয়ে নাচ হৃতিকের! ভাইরাল ভিডিয়ো

    বলিউড অভিনেতা হৃতিক রোশন সম্প্রতি তাঁর খুড়তুতো ভাই এহসানের বিয়েতে বরযাত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অভিনেতার একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে সেখানে তাঁকে তাঁর দুই ছেলের সঙ্গে বারযাত্রী হিসেবে যাওয়ার সময় নাচতে দেখা গিয়েছে।

    Published on: Dec 23, 2025 11:27 PM IST
    By Sayani Rana
    বলিউড অভিনেতা হৃতিক রোশন সম্প্রতি তাঁর খুড়তুতো ভাই এহসানের বিয়েতে বরযাত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অভিনেতার একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে সেখানে তাঁকে তাঁর দুই ছেলের সঙ্গে বারযাত্রী হিসেবে যাওয়ার সময় নাচতে দেখা গিয়েছে। এই অনুষ্ঠানে তাঁর বাবা রাকেশ রোশন এবং কাকা রাজেশ রোশনকেও তাঁদের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল। ভাইয়ের বিয়েতে হৃতিক ধূসর রঙের শেরওয়ানি, ডিজাইনার জ্যাকেট এবং মাথায় পাগড়ি পরেছিলেন। তাঁর খুড়তুতো ভাই এবং অভিনেত্রী পশমিনা রোশনকেও নাচতে দেখা যায়।

    ভাইয়ের বিয়েতে ছেলেদের সঙ্গে জমিয়ে নাচ হৃতিকের! ভাইরাল ভিডিয়ো
    রাজেশ রোশনের ছেলে এহসান রোশন তাঁর দীর্ঘদিনের বান্ধবীকে বিয়ে করলেন। হৃতিক রোশন নিজেই একটা বিয়ের ছবি শেয়ার করেছেন, ক্যাপশনে লিখেছেন 'দ্য রোশনস'। ছবিতে এহসান তাঁর নববধূর সঙ্গে পোজ দিয়েছেন। রাজেশ রোশনকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। রাকেশ রোশন, তার স্ত্রী পিঙ্কি রোশন এবং বোন পশমিনা রোশনকেও দেখা গিয়েছে। হৃতিক রোশনের দুই ছেলে, হৃহান এবং হৃদানকেও পোজ দিতে দেখা যাচ্ছে। এই ছবিতে তাদের চিনতে পারা কঠিন। দুজনেই দেখতে সুন্দর এবং ছবির জন্য পোজ দিয়েছেন, ঠিক তাদের বাবার মতো। হৃতিক রোশনের দুই ছেলে লাইমলাইট থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করে, তবে প্রায়শই পারিবারিক অনুষ্ঠানে তাদের একসাথে দেখা যায়।

    কাজের ক্ষেত্রে, হৃতিক রোশনকে শেষবার আগস্টে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ওয়ার ২' ছবিতে দেখা গিয়েছিল। জুনিয়র এনটিআরও এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। দুই বড় সুপারস্টারের চরিত্রে অভিনয় করার পরেও, ছবিটি দর্শকদের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়েছিল। এদিকে, খবরে বলা হয়েছে যে হৃতিক 'কৃষ' ফ্র্যাঞ্চাইজির পরবর্তী ছবিতে মনোনিবেশ করছেন। এই ছবিতে অভিনয় করার পাশাপাশি, হহৃতিক এটি পরিচালনাও করবেন। ছবিটির মুক্তির বিষয়ে বর্তমানে কোনও আপডেট নেই।

