Hrithik Roshan Girlfriend: সাইক্লোস্পোরা ক্যাটেনেসিস-এ আক্রান্ত, ১৪ দিন হাসপাতালে সাবা! কী এই রোগ, কেন হয়?

Hrithik Roshan Girlfriend: সাইক্লোস্পোরা ক্যাটেনেসিস-এ আক্রান্ত, ১৪ দিন হাসপাতালে সাবা! কী এই রোগ, কেন হয়?
হৃতিক রোশনের বান্ধবী সাবা আজাদ সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, তিনি সাইক্লোসপোরা ক্যাটেনেসিস ইনফেকশনে আক্রান্ত হয়েছেন। গায়িক-অভিনেত্রী গত ১৪ দিন ধরে অসুস্থ। কিন্তু আপনি কি জানেন সাইক্লোস্পোরা ক্যাটেনেনসিস রোগটি কী? জেনে নিন এই সংক্রমণের কারণ ও উপসর্গ।
বলিউড অভিনেতা হৃতিক রোশনের প্রেমিকা অভিনেত্রী-গায়িকা সাবা আজাদ বর্তমানে অসুস্থ এবং গত ১৪ দিন ধরে তাঁর চিকিৎসা চলছে। সাবা নিজেই হাসপাতাল থেকে একটি ছবি শেয়ার করে জানিয়েছেন, তিনি সাইক্লোস্পোরা ক্যায়েটানেনসিস সংক্রমণ )(Cyclospora cayetanensis infection)-এ আক্রান্ত হয়েছেন। এই সংক্রমণের কারণে তাঁর প্রায় ৪ কেজি ওজন কমে গিয়েছে এবং তিনি ভীষণ দুর্বল অনুভব করছেন। সাবা জানিয়েছেন, তাঁর শরীরে এতটাও শক্তি নেই যে তিনি একটি টুথপিক তুলতে পারেন। এই কঠিন সময়ে হৃত্বিক রোশন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে মানসিকভাবে শক্তি জোগাচ্ছেন। সাবা আরও জানিয়েছেন, তিনি সবসময় ঘরের খাবারই খান, তবুও কীভাবে এই সংক্রমণ হল, তা নিয়ে তিনি বিস্মিত।
চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় Cyclospora cayetanensis একটি অন্ত্রের সংক্রমণ, যাকে সাইক্লোস্পোরিয়াসিস-ও বলা হয়। এই রোগে মূলত পেটের অন্ত্র আক্রান্ত হয় এবং তার ফলে ডায়রিয়া দেখা দেয়। সাধারণত দূষিত খাবার বা জলের মাধ্যমে এই সংক্রমণ শরীরে প্রবেশ করে। বিশেষ করে ঠিকভাবে পরিষ্কার না করা কাঁচা সবজি—যেমন ধনেপাতা, পুদিনা বা স্যালাদের পাতা—এবং স্ট্রবেরির মতো ফল থেকেও এই সংক্রমণ ছড়াতে পারে। এছাড়া রান্নার সময় যথাযথ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা না মানা বা খোলা ও দূষিত জল ব্যবহার করলেও সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে।
এই রোগের উপসর্গ হিসেবে বারবার পায়খানা, পেটব্যথা, গ্যাস, দুর্বলতা, মাঝে মাঝে জ্বর এবং দ্রুত ওজন কমে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দেয়। সাবার ক্ষেত্রেও এই উপসর্গগুলির প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছে, যার ফলে তাঁর শারীরিক অবস্থা অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে।
চিকিৎসকরা এই ধরনের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। সবজি ও ফল ভালোভাবে ধুয়ে খাওয়া, স্যালাডের পাতা একাধিকবার পরিষ্কার করা, পরিষ্কার জল ব্যবহার করা এবং রান্নার সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি।
উল্লেখ্য, সাবা আজাদ এবং হৃতিক রোশন গত চার বছর ধরে সম্পর্কে রয়েছেন এবং তাঁরা নিজেদের সম্পর্কে ইতিমধ্যেই সিলমোহর দিয়েছেন। বিভিন্ন সময় তাঁদের একসঙ্গে ছুটি কাটাতে এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়াতেও তাঁরা একে অপরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে থাকেন। বর্তমানে সাবার অসুস্থতার খবরে ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে এবং সকলেই তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করছেন।
