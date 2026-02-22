Edit Profile
    ‘আপনিই ছিলেন মূল কারিগর…’, বেইগের মৃত্যুতে শোকবার্তা হৃতিকের

    প্রবীণ পরিচালক এম এম বেইগকে এই সপ্তাহে তাঁর বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই খবরটি তাঁর জনসংযোগ কর্মকর্তা হানি জাভেরি জানিয়েছেন।

    Published on: Feb 22, 2026 11:33 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    অভিনেতা হৃতিক রোশন প্রয়াত পরিচালক এম এম বেইগের কথা স্মরণ করলেন। হিন্দি সিনেমার জগতে এই পরিচালক তাঁর কাজের জন্য এবং প্রাক্তন শিশু শিল্পী বেবি গুড্ডুর বাবা হিসেবে পরিচিত। এই সপ্তাহে নিজের বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় পরিচালককে।

    বেইগের মৃত্যুতে শোকবার্তা হৃতিকের
    বেইগের মৃত্যুতে শোকবার্তা হৃতিকের

    হৃতিক তাঁর এক্স (X) অ্যাকাউন্টে জানান, পরিচালক তাঁর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে কীভাবে তাঁর জীবনে এসেছিলেন এবং একজন অভিনেতা হিসেবে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন।

    হৃতিক যা বলেছেন:

    টুইটে হৃতিক লিখেছেন, ‘আমার প্রিয় বেইগজি, আমার অভিনয় জীবনের শুরুতে যে শিক্ষকের খুব প্রয়োজন ছিল, সেই শিক্ষক হওয়ার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আপনি আমার কথাবার্তা এবং উপস্থাপনার উপর আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করেছিলেন... অভিনেতা হিসেবে আমাকে গড়ে তুলতে আপনিই ছিলেন মূল কারিগর। আমার লজ্জা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য, একই সঙ্গে আমার দুর্বলতাকে শক্তিশালী করার জন্য। আমি দিশাহীন ছিলাম। আর আপনি আমাকে পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিলেন। যখন আমার বয়স মাত্র ১৮ বছর ছিল। আজও আমি সেই পাঠগুলি অনুসরণ করি। আপনাকে খুব মিস করব। শান্তিতে বিশ্রাম নিন, আমার শিক্ষক - এম.এম. বেইগ। বেইগ পরিবারের জন্য আমার সমবেদনা এবং প্রার্থনা। (হাতজোড় করা ইমোটিকন)।’

    এম এম বেইগের মৃত্যু প্রসঙ্গে:

    পরিচালকের জনসংযোগ আধিকারিক হানি জাওয়েরি ‘বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন পরিচালক। ৪-৫ দিন ধরে উনি বাড়ি থেকে না বের হওয়ায় প্রতিবেশীদের মনে সন্দেহ তৈরি হয়। তড়িঘড়ি ডেকে আনা হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে দেখেন পরিচালকের পচাগলা দেহ।’

    এরপর ময়নাতদন্তের জন্য গভীর রাতে কুপার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় পরিচালকের দেহ। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বার্ধক্য জনিত অসুস্থতাদের এই মৃত্যু ঘটেছে। পরিচালকের এই মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা বলিউড।

    এমএম বেগের ক্যারিয়ার সম্পর্কে

    বেগ চলচ্চিত্র জগতে তার কর্মজীবন শুরু করেন সহকারী পরিচালক হিসেবে, জে ওম প্রকাশ, বিমল কুমার এবং রাকেশ রোশনের মতো প্রতিষ্ঠিত নামীদামী চলচ্চিত্রের সাথে কাজ করে। এই সময়কালে, তিনি বেশ কয়েকটি মূলধারার চলচ্চিত্রের সাথে যুক্ত ছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে ‘আদমি খিলোনা হ্যায়’, ‘জৈসি করনি ওয়াইসি ভরনি’, ‘কর্জ চুকানা হ্যায়’, ‘কালা বাজার’ এবং ‘কিশন কানহাইয়া’।

    একজন স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে, বেগ নাসিরুদ্দিন শাহ অভিনীত ‘মাসুম গাওয়াহ’ পরিচালনা করেছিলেন, যদিও ছবিটি অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। তিনি শিল্পা শিরোদকরের ‘ছোটি বাহু’ পরিচালনা করেছেন।

    বেগের কন্যা, বেবি গুড্ডু, জন্ম শাহিন্দা বেগ, ১৯৮০- এর দশকের সবচেয়ে স্বীকৃত শিশু অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি আখির কিউ, নাগিনা, পেয়ার কিয়া হ্যায় প্যায়ার করেঙ্গে এবং আওলাদের মতো উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন।

