    রণবীরের 'রামায়ণ'-এর দুর্বল ভিএফএক্স নিয়ে হওয়া সমালোচনার বিরুদ্ধে মুখ খুললেন হৃতিক? 'বছরের পর বছর…', যা বললেন তিনি

    সম্প্রতি হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে রণবীর কাপুরের 'রামায়ণ'-এর একটি টিজার মুক্তি পেয়েছে। অনেকে অতিরিক্ত কৃত্রিম দৃশ্য এবং দুর্বল ভিএফএক্স-এর সমালোচনা করেছেন। এবার হৃতিক রোশন রণবীরের ছবি প্রসঙ্গে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন?

    Apr 5, 2026, 09:10:59 IST
    By Sayani Rana
    রণবীর কাপুরের 'রামায়ণ'-এর প্রথম ঝলকের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা ছিলেন দর্শক। সম্প্রতি হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে একটি টিজার মুক্তি পেয়েছে, যেখানে রণবীরকে রামের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। এই এক মিনিটের টিজারটি দ্রুত ভাইরাল হয়েছে। নেটিজেনরা রামের ভূমিকায় রণবীরের অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন, আবার অনেকে অতিরিক্ত কৃত্রিম দৃশ্য এবং দুর্বল ভিএফএক্স-এর সমালোচনা করেছেন। এবার হৃতিক রোশন রণবীরের ছবি প্রসঙ্গে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন?

    রণবীরের রামায়ণের দুর্বল ভিএফএক্স নিয়ে হওয়া সমালোচনার বিরুদ্ধে মুখ খুললেন হৃতিক?
    তিনি একটি পোস্ট শেয়ার করে লিখেছেন। অভিনেতা স্মৃতিচারণ করেছেন, কীভাবে তিনি তাঁর বাবা রাকেশ রোশনের সঙ্গে বসে ভিএফএক্স সম্পর্কে তিনি শিখতেন। তিনি এই বিষয়ে বইও পড়েছেন। হৃতিক আরও ভালো ভিএফএক্স যুক্ত ছবি নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, 'আজ আমাদের মাঝে কিছু বিশেষ মানুষ আছে, যেমন 'কল্কি', 'বাহুবলী', 'রামায়ণ'-এর মতো চলচ্চিত্রের প্রযোজকরা। এমনকী আমার বাবা, যিনি 'কোই মিল গয়া' ও 'কৃষ' তৈরি করেছেন, তাঁরাই আমার নায়ক। যা আগে কখনও করা হয়নি, তা করার সাহস ও দূরদৃষ্টি তাঁদের আছে। এ সবই সিনেমার প্রতি ভালোবাসার জন্য, যাতে আমরা, দর্শকরা, এমন কিছু অনুভব করতে পারি যা আগে কখনও দেখা যায়নি। আমি বিশ্বাস করি টাকা এবং বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম বিনিয়োগ করেছেন শুধু এইজন্য যে, আরও একটা ১১ বছর বয়সী শিশু যেন আমার মতো অনুভূতিটা পেতে পারে।'

    হৃতিক আরও বলেন যে, ‘ছবিতে চমৎকার ভিএফএক্স তৈরির জন্য তাঁর দল বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম করে। তাই, অন্তত আমাদের এমন ছবি ও কাজের সমালোচনা করা উচিত নয়।’ অনেকের মতে হৃতিকের এই পোস্টটি রণবীর কাপুরের 'রামায়ণ'-এর ভিএফএক্সের সমালোচনার কারণের করেছেন।

    রামায়ণের মুক্তি

    সম্প্রতি রণবীর কাপুরের 'রামায়ণ'-এর টিজার দেখার পর নিম্নমানের ভিএফএক্স নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া সরগরম। কেউ কেউ এত ব্যয়বহুল একটি ছবির ভিএফএক্সকে সস্তা বলেছেন। বেশ কয়েকজন ইনফ্লুয়েন্সার নির্মাতাদের ভুলগুলো তুলে ধরে ভিডিয়ো বানিয়েছেন। এও বলা হচ্ছে যে টিজারটি দেখে দর্শকরা হতাশ হয়েছেন। তবে, কিছু নেটিজেন টিজারটির প্রশংসা করে এটিকে রণবীরের কেরিয়ারের সেরা কাজ বলেছেন। এবার ছবিটির প্রথম পর্ব মুক্তির অপেক্ষা। রিপোর্ট অনুযায়ী, এই দীপাবলিতে 'রামায়ণ' মুক্তি পেতে চলেছে।

