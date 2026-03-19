    ২০০৪ সালের এই রোম্যান্টিক সিনেমার অফার ফেরান হৃতিক! সেরা অভিনেতা হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পান সইফ

    ২০০৪ সালে একটি রোমান্টিক সিনেমা ছিল, যা হৃতিক রোশন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পরে একই ছবিতে অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বিভাগে জাতীয় পুরস্কার পান সইফ আলি খান।

    Mar 19, 2026, 08:01:54 IST
    By Tulika Samadder
    ২০০৪ সালের এক জনপ্রিয় রোমান্টিক ছবি নিয়ে ফের চর্চা শুরু হয়েছে, যে ছবির অফার প্রথমে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন হৃতিক রোশন, অথচ পরবর্তীতে সেই ছবির জন্য জাতীয় পুরস্কার জিতে নেন সইফ আলি খান। ছবিটির নাম ‘হাম তুম’।

    হৃতিক ফেরান ছবির অফার, আর সেই সিনেমাই সেরা অভিনেতা হিসেবে জাতীয় পুরস্কার এনে দেয় সইফকে।

    এই ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন কুণাল কোহলি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, হৃতিক রোশন ছবির স্ক্রিপ্ট পছন্দ করলেও শেষ পর্যন্ত কাজটি করতে রাজি হননি।

    আমির খান কি ‘হাম তুম’ ছবিটি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন?

    অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল যে আমির খানকেও নাকি ‘হাম তুম’-এর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এবং তিনিও তা ফিরিয়ে দেন। তবে কুণাল কোহলি এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে বলেন, ‘আমির আসলে ছবির স্ক্রিপ্টই শোনেননি। সেই সময় তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রী রীনা দত্তের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাই মানসিকভাবে তিনি কাজের অবস্থায় ছিলেন না।’

    হাম তুমে রানি ও সইফ আলি খান। (IMDb)

    কেন না বলেছিলেন হৃতিক রোশন?

    কুণাল কোহলির কথায়, হৃতিক রোশনের ‘হাম তুম’-এর গল্প খুবই পছন্দ হয়েছিল। তবুও তিনি ছবিটি করতে চাননি, কারণ তখন তিনি নিজের আগের ছবি ‘মুঝসে দোস্তি করোগে’--এর ব্যর্থতার কারণে অনিশ্চয়তায় ভুগছিলেন।

    সঙ্গে তাঁর মুক্তি পেতে চলা ‘ম্যায় প্রেম কি দিওয়ানি হু’-এর চরিত্র দর্শকদের কেমন লাগবে, তা নিয়েও বেশ চিন্তায় ছিলেন। ফলত, আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকায় ফিরিয়েছিলেন ‘হাম তুম’। যদিও তিনি এটিকে ‘খাঁটি সোনা’ বলেছিলেন।

    জাতীয় পুরস্কার নিয়ে বিতর্ক

    পরবর্তীতে ‘হাম তুম’-এ অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতা হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পান সইফ আলি খান। সেই বছর তাঁর সঙ্গে মনোনীত হয়েছিলেন শাহরুখ খান (ছবি: স্বদেশ) এবং অমিতাভ বচ্চন (ছবি: ব্ল্যাক)।

    তখন অনেকেই মনে করেছিলেন, সইফের বদলে শাহরুখ বা অমিতাভ এই পুরস্কারের বেশি যোগ্য ছিলেন। এমনও অভিযোগ ওঠে যে সইফ এই পুরস্কার পেয়েছেন, কারণ তাঁর মা শর্মিলা টেগোর তখন সেন্সর বোর্ডের (CBFC) চেয়ারপার্সন ছিলেন।

    যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে সইফ এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তাঁর মা যদি সত্যিই এমন কিছু করতে পারতেন, তবে তিনি এর থেকেও অনেক বড় কিছু দিতেন—এই পুরস্কার নয়।

