    Hrithik-Saba: রোশন পরিবারে বিয়ে! ১৭ বছরের ছোট হবু বউ সাবার হাত ধরে এলেন হৃতিক, কবে শুরু প্রেম?

    হৃতিক রোশন এবং সাবা আজাদ তার চাচাতো ভাই ইশান রোশনের মেহেন্দি অনুষ্ঠানে পরিপূরক পোশাকে উপস্থিত ছিলেন। আসুন তাদের পোশাকগুলি ডিকোড করি!

    Published on: Dec 23, 2025 10:31 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    হৃতিক রোশন আর সাবা আজাদের প্রেম সম্পর্ক এখন খুল্লমখুল্লা। প্রেমের আদরে-চাদরে মাখামাখি করে ছবি দিতেও পিছপা হন না দুজনে। এবার পারিবারিক বিয়ের অনুষ্ঠানে একসঙ্গে দুজনে। জুহুর ওয়ান 8 কমিউনে হৃতিকের কাকার ছেলে ইশান রোশনের মেহেন্দি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন প্রেমিক যুগল। সাবেকি পোশাকে নজরকাড়া হৃতিক-সাবা। ঐতিহ্য এবং আধুনিক কমনীয়তার মধ্যে একটি নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রেখেছিল তাঁদের পোশাক।

    Hrithik Roshan and Saba Azad looked like couple goals while attending Eshaan Roshan's Mehndi festivities. (Instagram)
    Hrithik Roshan and Saba Azad looked like couple goals while attending Eshaan Roshan's Mehndi festivities. (Instagram)

    রাজেশ রোশনের ছেলে ইশান ২০শে ডিসেম্বর তাঁর বান্ধবী ঐশ্বর্য সিংয়ের সাথে বাগদান সেরেছেন, ঘনিষ্ঠ পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুদের উপস্থিতিতে এই দম্পতির প্রাক বিবাহের উৎসব জমে উঠেছে। মেহেন্দির আসরে গার্লফ্রেন্ডকে সঙ্গে নিয়েই পৌঁছান হৃতিক।

    হবু দেওরের মেহেন্দিতে সাবা অনায়াসে স্ট্রাইকিং লেহেঙ্গা বেছে নিয়েছিলেন, একটি গভীর ভি-নেক লাল ব্লাউজের সাথে দারুণ দেখাচ্ছিল তাঁকে। গভীর লাল ব্লাউজটিতে সোনালি সূচিকর্ম ছিল। তার কাঁধের উপর ওড়না ফেলে রেখেছিলেন সাবা, যা তাঁর ভারতীয় লুককে আরও সুন্দর করে তুলেছিল।

    হৃতিককে ড্যাশিং দেখালো নীল স্যুটে। কে বলবে ৫০-এর গণ্ডি পার করেছেন নায়ক! এমনি কী আর গ্রিড গড তকমা পেয়েছেন তিনি। রোশন পরিবারের সকল অনুষ্ঠানেই অংশ নেন হৃতিকের গার্লফ্রেন্ড। তারকার দুই ছেলে হৃদান ও হৃদানের সঙ্গে দারুণ বন্ডিং তাঁর।

    ভালোবেসে ২০০০ সালে বিয়ে করেছিলেন হৃতিক-সুজান। এই দম্পতি ডিসেম্বর ২০১৩-তে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং নভেম্বর ২০১৪-তে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ চূড়ান্ত হয়েছিল। ডিভোর্সের বেশ কয়েক বছর পর কাশ্মীরের ছেলে আরসালানের প্রেমে পড়েন সুজান। ওদিকে সাবা-হৃতিকের সম্পর্কের সূচনা ২০২১ সালে। দেখতে দেখতে চার বছর একসঙ্গে কাটিয়ে ফেলেছেন দুজনে।

    সুজানের সঙ্গে ১৪ বছরের দাম্পত্য সম্পর্কে ইতি টানার পর বেশ কয়েক বছর সিঙ্গল ছিলেন হৃতিক। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ডিনার ডেটে প্রথমবার একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল হৃতিক ও সাবাকে। এরপর ২০২২ সালে করণ জোহরের ৫০তম জন্মদিন সেলিব্রেশনে সম্পর্কে সিলমোহর দেন দুজনে। বারংবার তাঁরা বয়সের পার্থক্যের কারণে কটাক্ষের শিকার হয়েছেন। ১৭ বছরের সাবার সঙ্গে প্রেম করায় কম ট্রোলের মুখেও পড়েননি হৃতিক। বিয়ে ভাঙলেও হৃতিকের সব খুশিতে সামিল হন সুজান, আবার সুজানের ক্ষেত্রেও তেমনটাই করে থাকেন হৃতিক। এই মুহূর্তে অভিনেতা আলি গোনির দাদা আরসলান গোনির সঙ্গে প্রেম সম্পর্কে আবদ্ধ রয়েছেন হৃতিকের প্রাক্তন স্ত্রী তথা সঞ্জয় খান কন্যা।

