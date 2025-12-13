Edit Profile
    জয়ার পর এবার পাপারাৎজি প্রসঙ্গে হুমা! 'গোপনীয়তা লঙ্ঘন…', যা বললেন নায়িকা

    বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেত্রী জয়া বচ্চন সম্প্রতি পাপারাৎজি সংস্কৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁদের সমালোচনাও করেছিলেন। আর এবার এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী হুমা কুরেশি এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন। তিনি বলেছেন যে অভিনেতা এবং পাপারাৎজিদের মধ্যে একটা দু'তরফা সম্পর্ক রয়েছে।

    Published on: Dec 13, 2025 4:16 PM IST
    By Sayani Rana
    বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেত্রী জয়া বচ্চন সম্প্রতি পাপারাৎজি সংস্কৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁদের সমালোচনাও করেছিলেন। এমনকী তাঁদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ না রাখার কথাও বলেছেন। আর এবার এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী হুমা কুরেশি এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন। তিনি বলেছেন যে অভিনেতা এবং পাপারাৎজিদের মধ্যে একটা দু'তরফা সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু হুমা বলেছেন যে তাঁদেরও নিজের জায়গাটা বোঝা উচিত। তাঁরা বলিউডের গোপন রহস্য প্রকাশ করে বলেন যে, অভিনেতারা তাঁদের ছবির প্রচারের জন্য ব্যবহার করেন।

    জয়ার পর এবার পাপারাৎজি প্রসঙ্গে হুমা! ‘গোপনীয়তা লঙ্ঘন…’, যা বললেন নায়িকা
    জয়ার পর এবার পাপারাৎজি প্রসঙ্গে হুমা! ‘গোপনীয়তা লঙ্ঘন…’, যা বললেন নায়িকা

    ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হুমা কুরেশি বলেন, ‘আমি মনে করি এগুলোও গুরুত্বপূর্ণ। আমি মিথ্যা বলব না, কিন্তু যখন আমাদের ছবির প্রচারের প্রয়োজন হয় অথবা আমাদের জীবনের কোনও বিশেষ দিক তুলে ধরার প্রয়োজন হয় তখন আমরা ওঁদের ডাকি। অনেক সময় এমনও হয়েছে যখন আমাদের ছবির প্রচারের প্রয়োজন ছিল তাই আমরা তাঁদের প্রিমিয়ারে আমন্ত্রণ জানিয়েছি।’

    হুমা কুরেশি, জয়া বচ্চনের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত নন। তিনি জানান যে, পাপারাৎজিদের সম্পূর্ণভাবে দায়ী করা ভুল হবে, কারণ সেলিব্রিটিরা নিজেরাই প্রায়শই মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য তাঁদের ব্যবহার করেন। হুমা বলেন, 'যখনই আমরা কোথাও দেখা দিতে চাই, আমরা তাঁদের ফোন করি। আমি ওঁদের উপর সমস্ত দোষ চাপাতে চাই না।" পাপারাৎজিদের সম্পূর্ণ ভাবে দোষারোপ করার পরিবর্তে, হুমা বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন এবং এমন একটি দিকও উল্লেখ করেন যা বিশেষ করে মহিলা অভিনেত্রীদের সমস্যায় ফেলে।

    হুমা কুরেশি পাপারাৎজিদের অভিনেত্রীদের তাঁদের কমফোর্ট জোনের বাইরে নিয়ে যাওয়ার এবং নির্দিষ্ট কোণ থেকে তাঁদের ছবি তোলার অভ্যাসের প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছেন।

    অভিনেত্রী বলেন, ‘আপনি যদি আমার গোপনীয়তা লঙ্ঘন করতে চান, তাহলে আপনি এমন প্রশ্ন করবেন যা আমি পছন্দ করি না। এমন একটআ সীমা আছে যা মানুষের লঙ্ঘন করা উচিত নয়, কিন্তু আমাদের তা করতে হয়। একজন মহিলা অভিনেত্রী হিসেবে, আমি এই সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।’

