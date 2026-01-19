Edit Profile
    ‘ভুলেই গিয়েছি যে আমি গোবিন্দার স্ত্রী…’! অকপট সুনীতা আহুজা, টানলেন জয়া বচ্চন প্রসঙ্গও

    সুনীতা আহুজা সম্প্রতি বলেছিলেন যে, তিনি ৫৫ বছর বয়সে নিজের পরিচিতি তৈরি করেছেন। লোকেরা এখন তাঁকে নিজস্ব নামে চেনে, শুধুমাত্র গোবিন্দার স্ত্রী হিসেবে নন। এমনকী, কথা প্রসঙ্গে জয়া বচ্চনের উদাহরণও টানেন তিনি। কীভাবে সংসদে জয়া বচ্চন রেগে কাঁই হয়েছিলেন, যখন জয়াকে মিসেস অমিতাভ বচ্চন বলা হয়েছিল।

    Published on: Jan 19, 2026 12:13 PM IST
    By Tulika Samadder
    বলিউড অভিনেতা গোবিন্দা ও তাঁর স্ত্রী সুনীতা আহুজা বিগত কয়েকমাসে বারংবার উঠে এসেছেন খবরে। বিশেষ করে তাঁদের বৈবাহিক জীবনে আসা সমস্যার কথা এখন জানেন আট থেকে আশি সকলেই। সম্প্রতি সুনীতা দাবি করেন যে, ৫৫ বছর বয়সে নিজের পরিচিতি তৈরি করেছেন। এখন মানুষ তাকে সুনীতা আহুজা নামে চেনে, শুধুমাত্র গোবিন্দার স্ত্রী হিসেবে নন।

    sunita ahuja jaya bachchan
    নিজস্ব পরিচিতি তৈরি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, সুনীতা উদাহরণ টানেন জয়া বচ্চনের। কীভাবে একজন যখন সাংসদের অধিবেশন চলাকালীন তাঁকে জয়া অমিতাভ বচ্চন বলেছিলেন, আর তাতে খচে লাল হয়েছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী।

    মিস মালিনীর সঙ্গে সাম্প্রতিক কথোপকথনে সুনীতা বলেন, ‘আজ, 55 বছর বয়সে, আমার ভাগ্য আমাকে গোবিন্দার স্ত্রী হিসাবে নয়, সুনীতা আহুজা হিসাবে নাম, সম্মান এবং খ্যাতি দিয়েছে। সবাই জানে যে আমি গোবিন্দার স্ত্রী। তবে এখন ব্যক্তিগতভাবে, আমি নিজের জন্য একটি নাম তৈরি করেছি। করার চেষ্টা করে চলেছি। আসলে আমি ভুলেই গেছি যে, আমি গোবিন্দার স্ত্রী। হ্যাঁ তিনি আমার স্বামী, কিন্তু নিজের পরিচয় থাকবে না কেন?’

    গোবিন্দা ও সুনীতা।
    সুনীতা বলেন, ‘জয়াজি যেমন একদিন সাংসদে রেগে গিয়েছিলেন, যখন তাঁকে জয়া অমিতাভ বচ্চন বলে ডাকা হয়। তিনি একজন কিংবদন্তি। অমিতজি তাঁর স্বামী ঠিকই, কিন্তু তাঁর নিজেরও একটা পরিচিতি রয়েছে।’

    প্রসঙ্গত, মাসখানেক আগে সংসদে একবার জয়া বচ্চনকে তাঁর স্বামী অমিতাভ বচ্চন নাম ধরে ডাকা হয়। যা নিয়ে বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন অভিনেত্রী। জয়া স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি জয়া অমিতাভ বচ্চন নন, জয়া ভাদুড়ি।

    অন্যদিকে সুনীতা এখন ব্যস্ত নিজের পডকাস্ট নিয়ে। সম্প্রতি স্বামী গোবিন্দার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক নিয়েও কথা বলেছেন সুনীতা। যদিও এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন গোবিন্দা। তাঁর মতে, স্ত্রী কোনও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন।

