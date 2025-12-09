Edit Profile
    ‘এমন নগ্ন-নির্লজ্জ মানুষ আগে দেখিনি’! রণবীরকে নিয়ে কেন এমন মন্তব্য পীযূষ মিশ্রের, ‘কাপুরদের উত্তরাধিকারের ১%-ও…’

    রণবীর কাপুরের সঙ্গে 'তামাশা' ছবিতে কাজ করেছেন পীযূষ মিশ্র। তিনি সম্প্রতি রণবীর এবং ইরফান খানের সাথে শুটিংয়ের অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছেন। পীযূষ বলেছিলেন রণবীর কীভাবে শুটিংয়ে থাকেন।

    Published on: Dec 09, 2025 2:24 PM IST
    By Tulika Samadder
    শিরোনাম পড়ে অনেকেরই মনে হতে পারে, রণবীর কাপুরের হয়তো নিন্দা করেছেন পীযূষ মিশ্র। তা কিন্তু একেবারেই নয়, কাপুর-নন্দনের প্রশংসারই ঝুলি খুলেছে তিনি। আর সেই প্রসঙ্গ ধরেই এমন মন্তব্য। পীযূষ মিশ্র রণবীর কাপুরের সঙ্গে কাজ করেছেন এবং জানান যে তিনি অভিনেতার বাবার আচরণে মুগ্ধ। এক সাক্ষাৎকারে রণবীর ও ইরফান খানকে নিয়ে কথা বলেন তিনি। পীযূষ জানান, রণবীর কাপুর এত বড় চলচ্চিত্র পরিবার থেকে এসেছেন, তবুও তিনি সেই বোঝা নিজের কাঁধে বহন করেন না।

    রণবীরকে নিয়ে এ কেমন মন্তব্য পীযূষ মিশ্রের?
    রণবীরকে নিয়ে এ কেমন মন্তব্য পীযূষ মিশ্রের?

    রণবীরের প্রশংসা করে পীযূষ বলেন যে, তিনি অনেক গুরুত্ব সহকারে একটি শট দেন এবং তারপরে সেই দৃশ্য থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসেন। পীযূষ মিশ্র লালানটপ শো-তে এসে বলেন, কাপুর পরিবারের সামান্যতম প্রভাব ওঁর মধ্য়ে নেই। রণবীর কাপুরকে নিয়ে তিনি বলেন, ‘ওহ, জিজ্ঞেস করো না, ওই লোকটা অন্য কিছু।’

    ‘তামাশা’ ছবিতে রণবীরের সঙ্গে কাজ করেছেন পীযূষ। তিনি হতবাক হয়েছিলেন যে রণবীর কখনো কাপুর পরিবারের বোঝা নিজের কাঁধে বহন করেননি। তিনি বলেন, ‘তিনি এত বড় উত্তরাধিকার থেকে এসেছেন- তাঁর বাবা, দাদা, প্রপিতামহ পৃথ্বী কাপুর। তবে তিনি কারও বোঝার ১% বহন করেন না। রণবীর খুব সিরিয়াসলি কাজ করে এবং ক্যামেরা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে যায়।’ আর সেই প্রসঙ্গেই মন্তব্য, ‘অরে, সে তো আলাদা গ্রহের মানুষ! এত নির্লজ্জ, নগ্ন কাউকে আমি আগে দেখিনি!’

    রণবীরের পাশাপাশি এই সাক্ষাৎকারে ইরফান খানের প্রশংসাও করেন পীযূষ। বলেন, ‘তিনি খুব তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছেন। খুব কষ্ট হয়। তিনি খুব ভালো একজন অভিনেতা ছিলেন। সত্যি কথা বলতে, তিনি আমার ততটা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন না, তিগমাংশু ধুলিয়া বা বিশাল ভরদ্বাজের মতো নয়। আমরা একে অপরের কাজের প্রশংসা করতাম। সেখানেই বন্ড তৈরি হয়েছিল। যদিও আমরা কাছাকাছি যেতে পারিনি, আমি শুনেছি যে তিনি একজন দুর্দান্ত মানুষ ছিলেন। ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন এবং তাঁর ছেলেকে মহান অভিনেতা বানান।’

