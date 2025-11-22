Edit Profile
    পি সি সরকারের মেজ মেয়ে মৌবনীর জমজমাট আইবুড়োভাত! মাছের মাথা থেকে পায়েস, আর কী কী ছিল মেনুতে?

    কিছুদিন আগে খবরের কাগজে একটি বিজ্ঞাপন সকলকে চমকে দিয়েছিল। তা হল পিসি সরকার ৩ মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজছেন। তারপর জানা যায় সেই সূত্রেই ছাদনাতলায় যাচ্ছেন পিসি সরকারের মেজ মেয়ে মৌবনী। শনিবার ছিল অভিনেত্রীর আইবুড়োভাত। কী কী ছিল মেনুতে?

    Published on: Nov 22, 2025 9:16 PM IST
    By Sayani Rana
    কিছুদিন আগে খবরের কাগজে একটি বিজ্ঞাপন সকলকে চমকে দিয়েছিল। তা হল পিসি সরকার ৩ মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজছেন। তারপর জানা যায় সেই সূত্রেই ছাদনাতলায় যাচ্ছেন পিসি সরকারের মেজ মেয়ে মৌবনী। শনিবার ছিল অভিনেত্রীর আইবুড়োভাত। কী কী ছিল মেনুতে?

Published on: Nov 22, 2025 9:16 PM IST

By Sayani Rana

    পি সি সরকারের মেজ মেয়ে মৌবনীর জমজমাট আইবুড়োভাত!
    পি সি সরকারের মেজ মেয়ে মৌবনীর জমজমাট আইবুড়োভাত!

    জানা গিয়েছে ৩০ নভেম্বর বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন তিনি। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্য এসেছে বিয়ের কার্ডও। সেখানে একেবারে ভরপুর বাঙালি আনা। কার্ডের উপর পটচিত্রের ধাঁচে বর-কনের খই পোড়ানোর দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। ভিতরে একদম সাদামাটা ভাবে লেখা সকলের নাম। মৌবনী সঙ্গে সৌম্য রায়ের বিয়ে হতে চলেছে। সৌম্য চন্দননগরের বাসিন্দা।

    আর এদিন ছিল মৌবনীর আইবুড়োভাত। দেখা যায় বেগুনি রঙের শাড়ি ও পাড়ের সঙ্গে ম্যাচিং সবুজ ব্লাউজে সেজে উঠেছিলেন তিনি। গলায় সোনার চিক, ঝোলা হার, কানের, হাতে বালা, মাঝারি টিপের সেজে উঠেছিলেন। মাথার খোঁপায় দিয়েছিলেন ফুল। সব মিলিয়ে বেশ মিষ্টি দেখাচ্ছিল তাঁকে। বাবা পি সি সরকার মেয়েকে আশীর্বাদ করেন। পাশাপাশি মা ও বাড়ির বড়রাও নায়িকাকে আশীর্বাদে ভরিয়ে দেন।

    তাছাড়াও রকমারি পদে সাজিয়ে দেন থালা। রূপোর থালা গ্লাসে অভিনেত্রীকে নানা পদ সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভাত পাঁচ রকমের, ভাজা, ডাল, ধোকার ডালনা, মাছ, মাছের মাথা, চাটনি, পাপড়, মিষ্টিতে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে রূপোর গ্লাসেই দেওয়া হয়েছিল জল। রূপোর প্রদীপ জ্বেলে আশীর্বাদের তাপও ছুঁইয়ে দেওয়া হয়েছিল মৌবনীর কপালে। সব মিলিয়ে বেশ জমজমাট ছিল জাদু সম্রাটের মেয়ের আইবুড়োভাত।

    প্রসঙ্গত, সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে এসেছিলেন মুমতাজ সরকার, মৌবনী সরকার সেখানেই যখন তাঁদের জিজ্ঞেস করা হয় যে তাঁরা পাত্র পেলেন কিনা বিজ্ঞাপন থেকে, কবেই বা বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন তখন তাঁরা জানিয়েছেন, 'খুব শীঘ্রই সুখবর পাবেন সকলে। তবে এখনই জানানো যাবে না।' ফলে স্পষ্ট না করলেও, ইঙ্গিত বুঝিয়ে দেন যে পাত্র নির্বাচন হয়ে গিয়েছে।

    তবে মৌবনী সেদিন স্পষ্ট করে ছিলেন যে তিনি তাঁর মনের মানুষকে পেয়ে গিয়েছেন। এবং দুজনের নিয়মিত কথাও হয়। তাহলে কি এই বছরই বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন পিসি সরকারের মেয়েরা? সেই বিষয়ে অবশ্য তখন খোলসা করেননি তিনি।

    প্রসঙ্গত পিসি সরকার জুনিয়র ও তাঁর স্ত্রী জয়শ্রী সরকারের তিন কন্যে। বড় মেয়ে মানেকা সরকার তাঁর বাবার পথে হেঁটে ম‍্যাজিক দেখান। মেজো এবং ছোট মেয়ে মমতাজ এবং মৌবনী দুজনেই অভিনয় দুনিয়ার পরিচিত মুখ। মানেকা সরকার ২০১২ সালে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন। সে এক যুগ আগের কথা, টেকেনি সেই সম্পর্ক।

