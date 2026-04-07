    বিয়ে করলেন মহাকুম্ভের ভাইরাল আইআইটি বাবা! পাত্রী কে জানেন? স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বড় পরিকল্পনার কথা জানালেন অভয়

    আইআইটি বাবা অভয় সিং। মহা কুম্ভ মেলার সময় হঠাৎ করেই তিনি উঠে আসেন আলোচনায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হন তিনি। এবার সেই আইআইটি বাবা করলেন বিয়ে। জানেন পাত্রীকে? তাঁর পেশা কী?

    Apr 7, 2026, 10:16:06 IST
    By Sayani Rana
    বিয়ে করলেন আইআইটি বাবা! পাত্রী কে জানেন?
    আইআইটি বাবার স্ত্রীর নাম প্রতীকা। প্রতীকা কর্ণাটকের বাসিন্দা। তিনি পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার। আইআইটি বাবার বিয়ের খবরটি প্রকাশ্যে আসে যখন তিনি হঠাৎ হরিয়ানার ঝাজ্জারে তাঁর বাবার চেম্বারে এসে হাজির হন। অভয় সিংয়ের বাবা একজন আইনজীবী।

    আইআইটি বাবার বিয়ের খবরের পাশাপাশি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ছবিও সামনে এসেছে। এই দম্পতি তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও প্রকাশ করেছেন। এখন তাঁরা যৌথভাবে সনাতন ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার প্রচার করতে চান। এই লক্ষ্যে, তাঁরা ভবিষ্যতে একটি সনাতন বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা করছেন।

    বিয়ের পর প্রথমবারের মতো গণমাধ্যমের সামনে এসে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। প্রতীকা অভয় সিংকে একজন সরল, অত্যন্ত সৎ এবং সত্যবাদী ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অভয় বলেন, ‘আমি কর্ণাটকের বাসিন্দা এবং প্রায় এক বছর আগে ওঁর (অভয়ের) সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। প্রতীকা ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেছেন।’

    তিনি আরও বলেন, ‘বিয়ের পর আমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে সনাতন ধর্মের প্রচারের কাজ করব। আমাদের পরিকল্পনা হল একটি সনাতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। এর মাধ্যমে গুরু, সাধক এবং আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের এক মঞ্চে আনার চেষ্টা করা হবে।’

    অভয় সিং আরও জানান যে, তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন। তিনি জানান, সনাতন বিশ্ববিদ্যালয় জাগতিক জ্ঞানের সঙ্গে আধ্যাত্মিক অনুশীলন এবং বিভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক সাধনার সমন্বয় ঘটাবে। এখানে দুই ধরনের জ্ঞানের উপরেই মনোযোগ দেওয়া হবে, অর্থাৎ যারা শিক্ষা দেন এবং যারা অনুশীলন করেন, উভয়ের উপরেই।

    স্ত্রী প্রতীকার সঙ্গে আইআইটি বাবা অভয় সিং
    আইআইটি বাবা ও প্রতীকার বিয়ে কবে হয়েছিল?

    আইআইটি বাবা এবং প্রতীকা চলতি বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি, মহাশিবরাত্রিতে, হিমাচল প্রদেশের আঘানজার মহাদেব মন্দিরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর ১৯ ফেব্রুয়ারি তাঁদের কোর্ট ম্যারেজ হয়। সোমবার অভয় সিং প্রতীকাকে সঙ্গে নিয়ে ঝাজ্জারে তাঁর বাবার চেম্বারে পৌঁছলে এই বিয়ের খবরটি প্রকাশ্যে আসে। দু'জনেই জানিয়েছেন যে, বিয়ের পর তাঁরা বর্তমানে হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায় থাকছেন।

