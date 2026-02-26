' কাল আমার মাকে টেনে নামানো হয়েছে...', মায়ের মৃত্যুদিনে কটাক্ষের শিকার হয়ে চরম সিদ্ধান্ত নিলেন ইমন
সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে তারকাদের কোনও না কোনও বিষয়ে কটাক্ষ করে থাকেন সাধারণ মানুষ। কখনও তাঁদের পোশাক নিয়ে কখনও আবার ব্যক্তিগত পরিসরে ঢুকে এমন কিছু মন্তব্য করেন নেট পাড়ার বাসিন্দারা, যা মাঝেমধ্যেই সীমা অতিক্রম করে যায়।
এবার তেমনই কিছু ঘটনা ঘটল সঙ্গীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তীর সঙ্গে। গতকাল রাতে অর্থাৎ ২৬ ফেব্রুয়ারি ঠিক রাত বারোটায় ইমন চক্রবর্তী একটি পোস্ট করে জানান, ১২ বছর আগে তিনি নিজের মাকে হারিয়েছেন এবং প্রতিবছর এই দিনে মৃত মাকে স্মরণ করেন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন তিনি।
খুব সাধারন একটি পোষ্ট, কিন্তু এই পোষ্টের কমেন্ট বক্সে একজন ব্যাক্তি এমন কিছু কথা লেখেন যার ফলে আবার লাইভে আসতে বাধ্য হন ইমন। ফেসবুক লাইভে এসেই ইমন বলেন, ‘গতকাল রাতে অর্থাৎ আজ রাত বারোটার সময় আমি একটি পোস্ট করি। আজ আমার মায়ের মৃত্যুদিন। আজকের দিনটা আমার কাছে খুব ভারী একটা দিন।’
ইমন বলেন, ‘আমি সব রকম গান গাই। আমি লোকসংগীত গাই, আমি হিন্দি গান গাই, আমি বাংলা প্লেব্যাক সিঙ্গিং করি, উড়িয়া, পাঞ্জাবি গান গাই, আমি পাঁচালী গাই। কিন্তু তাতে যখন আমার কোনও আপত্তি নেই, তাহলে আপনাদের কীসের এত আপত্তি?’
এরপর ইমন সেই ঘটনার কথা বলেন যার জন্য এই লাইভ করেছেন তিনি। তিনি বলেন, ‘গতকাল আমি একটা পোস্ট করেছি আমার মায়ের মৃত্যুদিনে। সেখানে হঠাৎ দেখি একটা কমেন্ট যেখানে একজন বলেছেন, আপনার মাকে ডাকুন। আপনার মায়ের দেখা উচিত যে আপনি পাঁচালী গেয়ে, চটি চেটে বঙ্গবিভূষণ পেয়েছেন, এবার আপনি নোবেল পাবেন।’
তিনি বলেন, ‘আমার পোষ্টে একজনই এমন কমেন্ট করেছে। হয়ত উনি মানসিক বিকারগ্রস্থ বা অশিক্ষিত কিন্তু এই একটা লোক সব জায়গায় আছে। এতদিন আমি সব ইগনোর করেছি সেই অরকুট থেকে, কিন্তু কাল আমার মাকে টেনে নামানো হয়েছে। তাকেও ছাড়েনি।’
ক্ষুব্ধ ইমন জানান, সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি যে জীবনের ব্যক্তিগত কিছু জিনিস শেয়ার করেন, কিন্তু তিনি তো নেগেটিভিটি ছড়াচ্ছেন না তাহলে কেন মানুষ এমন কথা বলছেন? তিনি বাবাকে, বাপি কাকুকে নিয়ে যে পোস্ট করেন তাতে তিনি মানুষের মধ্যে আনন্দই ছড়ান, কিন্তু মায়ের মৃত্যুদিনে তাঁকে এভাবে কেন আঘাত করা হল?
ইমনের কথা শুনে স্পষ্ট যে তিনি এমন দুঃখের দিনে এই কথা শুনে ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন। এর আগে একাধিকবার একাধিক বিষয় নিয়ে তিনি কটাক্ষ শুনেছেন কিন্তু তেমনভাবে কখনও রুখে দাঁড়াননি কিন্তু মৃত মাকে টেনে এনে কমেন্ট করায় ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে যান তিনি।
ইমন নিজের লাইভের শেষে ঘোষণা করেন, তাঁর গোটা টিম এবং তাঁর এক ভাই এবার থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ সংক্রান্ত পোস্ট করে দেবেন। তিনি ব্যক্তিগত পোস্ট করবেন না আর। যেভাবে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় কটাক্ষের শিকার হলেন তাতে এই ভাবেই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে তিনি দূরে থাকতে চান।
সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ইমনের দূরে সরে যাওয়ার কথা শুনে ভক্তরা বারবার সঙ্গীতশিল্পীকে অনুরোধ করেছেন এমন পদক্ষেপ না নিতে। একজন ব্যক্তির কমেন্টের ওপর ভিত্তি করে তিনি যেন নিজেকে সকলের থেকে দূরে সরিয়ে না রাখেন এই অনুরোধ বারবার করেছেন সকলে।