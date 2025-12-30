আবারও ইমনের গানে মুগ্ধ মমতা, গায়িকার রাজনীতিতে যোগ দেওয়া নিয়ে ছড়াল গুঞ্জন

আবারও ইমনের গানে মুগ্ধ মমতা, গায়িকার রাজনীতিতে যোগ দেওয়া নিয়ে ছড়াল গুঞ্জন
দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরের পর এবার কলকাতার নিউটাউনে তৈরি হতে চলেছে দুর্গা অঙ্গন। প্রায় ১৭ একরের বেশি জমিতে তৈরি হতে চলা এই দুর্গা অঙ্গনটির শিলান্যাস করার জন্য গত ২৯ ডিসেম্বর নিউটাউনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়, নচিকেতা চক্রবর্তী, বাবুল সুপ্রিয় এবং শ্রীরাধা বন্দোপাধ্যায়।
এই অনুষ্ঠানেই ভক্তিগীতির মাধ্যমে সকলকে মুগ্ধ করেন গায়িকা ইমন চক্রবর্তী। এদিন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগে রীতিমতো অসুস্থ ছিলেন ইমন, কিন্তু তা সত্বেও মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণে শুধুমাত্র তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তা নয়, গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন তিনি।
ইমনের গান শুনে রীতিমতো মুগ্ধ হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে দাঁড়িয়েই ইমনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আজ জ্বর সত্বেও ইমন যেভাবে মা দুর্গা এবং নমঃ শিবায় স্তোএ পাঠ করলেন তা সত্যি গায়ে কাঁটা দেওয়ার মত। আমি ভীষণ মুগ্ধ হলাম ওর গান শুনে।’
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে ইমনের এই প্রশংসা শুনে অনেকেই ভাবছেন তাহলে হয়তো আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের অন্যতম প্রার্থী হতে চলেছেন ইমন চক্রবর্তী। এর আগেও উন্নয়নের পাঁচালী গানটি গেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে মুগ্ধ করেছিলেন ইমন, আবারো মুখ্যমন্ত্রীর মুখে গায়িকার প্রশংসা শুনে এবার দুইয়ে দুইয়ে চার করছেন সকলে।
যদিও রাজনীতি নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই ইমন বলেন, রাজনীতিতে যোগ দিলে তিনি নিজেই জানাবেন সকলকে। কিন্তু তারপরেও রাজনীতির সঙ্গে ইমনের নাম যেন বারবার জুড়ে যাচ্ছে। আর হবে নাই বা কেন? এর আগেও যতবার যত শিল্পীকে রাজ্য সরকারের মঞ্চে আসতে দেখা গিয়েছে, তাদের সকলকেই দেখা গিয়েছে পরবর্তীকালে রাজনীতিতে যোগদান করতে তাই এবারেও হয়তো তেমনটাই হবে বলে আন্দাজ সকলের।
অনুষ্ঠানে ইমন ছাড়াও সংগীত পরিবেশনা করেছেন বাবুল সুপ্রিয়। দুর্গাপুজোর গান পরিবেশন করেন ইন্দ্রনীল সেন। নচিকেতা অসুস্থ থাকায় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই তাকে বিশ্রাম নিতে বলেন। অন্যদিকে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের নৃত্য পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রত্যেক শিল্পীকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী।
