Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    কথা বলা বারণ! নিরুপায় হয়ে কাগজে লিখে বাবাকে মনের কথা জানালেন ইমন

    কন্ঠ সিনেমায় শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সেই ডায়লগরা মনে আছে? শুধু কথা বলা হয়নি বলে অনেক সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছে। হ্যাঁ, কথা বলা ভীষণ প্রয়োজন তাই মনের কথা মুখে প্রকাশ করতে পারছেন না বলেই এবার কাগজে তা লিখে ফেললেন ইমন চক্রবর্তী।

    Published on: Dec 27, 2025 11:34 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ‘কন্ঠ’ সিনেমায় শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সেই ডায়লগরা মনে আছে? শুধু কথা বলা হয়নি বলে অনেক সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছে। হ্যাঁ, কথা বলা ভীষণ প্রয়োজন তাই মনের কথা মুখে প্রকাশ করতে পারছেন না বলেই এবার কাগজে তা লিখে ফেললেন ইমন চক্রবর্তী।

    নিরুপায় হয়ে কাগজে লিখে বাবাকে মনের কথা জানালেন ইমন
    নিরুপায় হয়ে কাগজে লিখে বাবাকে মনের কথা জানালেন ইমন

    ব্যাপারটা হলো, এই মুহূর্তে ইমন এখন বেশি কথা বলতে পারছেন না। অতিরিক্ত ঠান্ডা লাগায় এখন কথা বলতে বারণ করেছেন চিকিৎসক। গলাকে রেস্টে রাখার জন্যই আপাতত তিনি বাড়িতেও বেশি কথা বলছেন না।

    আরও পড়ুন: লগ্নজিতার পর এবার মধুবন্তী, ‘কুঞ্জ সাজাও’ গান গাইতেই কেড়ে নেওয়া হলো মাইক্রোফোন

    কিন্তু কথা না বলে উপায় কি? তাই বাধ্য হয়ে নিজের মনের কথা কাগজেই লিখে ফেলছেন ইমন। বাড়িতে বেশিরভাগ সময় বাবার সঙ্গে কাটাতে হয় তাই কথাও বলতে হয় খুব স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু যেহেতু এখন গলাকে ছুটিতে পাঠাতে হয়েছে তাই অগত্যা কাগজ-কলম ভরসা।

    বাবার সঙ্গে কাগজে-কলমে সেই কথোপকথনের একটি ছোট্ট উদাহরণ সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরেছেন এবং সঙ্গীতশিল্পী। ছবিতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, প্রথমে ইমন লিখেছেন, ‘আমি এখন বাড়ি গেলেই অনেক কথা বলতে হবে। আমি ফ্লাটে থাকবো। তুমি বুড়িকে নিয়ে আসবে ঠিক আছে।’

    মেয়ের কথা বলা বারণ বলে বাবাও অগত্যা নিজের মনের কথা কাগজেই লিখেছেন। মেয়ের কথার উত্তরে বাবা লিখেছেন, ‘কবে যামু?’ প্রদুত্তরে ইমন লেখেন, ‘কালকেই এসো।’ সেই কথার উত্তরে আবার বাবা লিখেছেন, ‘কালকে সারাদিন থাকবি তো।’ এইভাবেই কাগজে-কলমে চলতে থাকে বাবা মেয়ের কথোপকথন।

    ইমনের এই মজার ছবি দেখে হেসে খুন নেট পাড়ার বাসিন্দারা। সত্যি তো, বাবার সঙ্গেই তো এমন মজা করা যায়। এই পৃথিবীতে মেয়ের সমস্ত মনের আশা একমাত্র বাবাই তো পূরণ করতে পারেন। মেয়ের কথা ভেবে বাবাও মেয়ের মতো কাগজে লিখতে শুরু করেছেন, যাতে মেয়ের অসুবিধা না হয়।

    আরও পড়ুন: 'আপনারা তো পশু…', বেপরোয়া দর্শকদের ধমকে থামালেন কৈলাস খের

    প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম একজন গায়িকা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ইমন চক্রবর্তী। কেরিয়ারের প্রথমেই জাতীয় পুরস্কারের সম্মানিত হয়েছেন তিনি। আজ যে কোনো ছবিতেই যেমন অরিজিৎ সিং অপরিহার্য ঠিক তেমনি ইমনও এমন একটি নাম যাকে ছাড়া কোনও গান ভাবাই যায় না।

    News/Entertainment/কথা বলা বারণ! নিরুপায় হয়ে কাগজে লিখে বাবাকে মনের কথা জানালেন ইমন
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes