'এই সমাজ কি আমায় মেনে নেবে... ', কোন আত্মগ্লানিতে ভুগছেন ইমন?
মানুষের আত্ম উপলব্ধি করার ভীষণ প্রয়োজন আছে, মাঝেমধ্যে নিজেকে প্রশ্ন করার দরকার হয় যার উত্তর নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম সেরা গায়িকা ইমন চক্রবর্তীও সম্প্রতি আত্মবিশ্লেষণ করলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।
ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করে গায়িকা বলেন, ‘আমাকে কি সমাজ মেনে নেবে?’ গায়িকার মুখে এমন কথা শুনে প্রথমে মনে হতেই পারে কি এমন হলো যার ফলে এমন কথা বলছেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনে কি কোনও সমস্যা হল? নাকি পেশা জীবনে কোনও অঘটন ঘটল?
না, ব্যাপারটা কেমন একদমই নয় কারণ গোটা ভিডিওটাই মজার ছলে পড়েছেন ইমন চক্রবর্তী। আসলে এই মুহূর্তে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ভীষণ ঠান্ডার পরিবেশ। সকাল থেকে রাত হু হু করে উত্তরে হাওয়ায় যেন প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার জোগাড়। কিন্তু শীতকাল একটা বিশাল অংশের মানুষ ভালবাসলেও কিছু মানুষ এমনও হয়েছেন যারা ঠান্ডা সহ্য করতে পারেন না।
কিন্তু যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের গরম ভীষণ কষ্টের তাই ঠান্ডা যাদের ভালো লাগে না তারা মুখ ফুটে একথা বলতে পারে না। এমন কথা বললেই উপহাসের শিকার হতে হয়। তাই মজার ছলে ভিডিও পোস্ট করে ইমন বলেন, ‘আমার একদম ঠান্ডা ভালো লাগে না। এই সমাজ কি আমাকে মেনে নেবে?’
ভিডিয়ো চলাকালীনও একেবারে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিলেন তিনি। গাড়িতে ভিডিও করতে করতেই বোঝা যাচ্ছে তিনি ঠান্ডা একেবারেই উপভোগ করছেন না। চোখে লাল চশমা, গায়ে জ্যাকেট এবং গলায় স্কার্ফ জড়িয়ে একেবারে জবুথবু হয়ে বসে রয়েছেন তিনি।
ইমনের কথার উত্তরে অনেকেই সম্মতি প্রকাশ করে লিখেছেন, আমারও একেবারে ভালো লাগে না ঠান্ডা।আসলে ঠান্ডার সময় অনেকেই আছেন যারা শ্বাসকষ্টে ভোগেন আর তাই শীতকাল অতি মনোরম পরিবেশ তৈরি করলেও অনেকেরই সহ্য হয় না এই অতিরিক্ত ঠান্ডা।
তবে কেউ কেউ আবার ইমনের গানের তারিফ করে লিখেছেন, যে মানুষ এত ভালো গান গায় তাকে সমাজ না মেনে নিয়ে পারে? আপনাকে সমাজকে মানতেই হবে। অনেকে তাঁদের ভালোবাসা জানিয়েছেন সংগীতশিল্পীকে।