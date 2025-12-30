'চোখে জল আসে... ', অতীতের কোন স্মৃতি ভেবে মন খারাপ ইমনের?
খুব সম্প্রতি নিউটাউনে দুর্গা অঙ্গন- এর শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে বাবুল সুপ্রিয়, নচিকেতা, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ইমন চক্রবর্তী।
কিন্তু গান গাইতে গিয়ে রাজ্য সঙ্গীত একাডেমিতে পা রাখতে গিয়েই পুরনো দিনে ফিরে যান সংগীতশিল্পী। ছোটবেলা থেকে মা এবং বাবার সঙ্গে সংগীত একাডেমিতে একাধিকবার আসা-যাওয়া ছিল গায়িকার। আজ মা নেই, সেই পুরনো দিনের কথা স্মরণ করতে গিয়ে চোখে জল আসে ইমনের।
সংগীত একাডেমির বাইরে দাঁড়িয়ে একটি ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, ‘ছোটবেলায় একটা কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করা। প্রথম, দ্বিতীয় অথবা কিছুই না হওয়া। মায়ের হাত ধরে, বাবার সঙ্গে, দাদুর সঙ্গে আসা, সবকিছু মনে পড়ছে। প্রথম সংগীত মেলা এখানে প্রথম হয়ে করা। দিন অনেক পেছনে ফেলে সামনের পথে আমরা সবাই। কিন্তু তবু মনে পড়ে যায়।’
মায়ের কথা স্মরণ করে তিনি লেখেন, ‘মা, বাবাই, কাকাই, মাসীমণি, মামনি, সবার স্ট্রাগেল মনে পড়ে যায়। চোখে জল আসে। পথ চলা অনেক বাকি। জয় জগন্নাথ।’ সত্যি তো, ছোটবেলার স্মৃতি যেমন মন ভালো করে দেয় তেমন অনেক স্মৃতি মন খারাপ করেও দেয়।
প্রসঙ্গত, এদিন অনুষ্ঠানে ইমনের গান শুনে রীতিমতো মুগ্ধ হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে দাঁড়িয়েই ইমনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আজ জ্বর সত্বেও ইমন যেভাবে মা দুর্গা এবং নমঃ শিবায় স্তোএ পাঠ করলেন তা সত্যি গায়ে কাঁটা দেওয়ার মত। আমি ভীষণ মুগ্ধ হলাম ওর গান শুনে।’
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে ইমনের এই প্রশংসা শুনে অনেকেই ভাবছেন তাহলে হয়তো আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের অন্যতম প্রার্থী হতে চলেছেন ইমন চক্রবর্তী। এর আগেও উন্নয়নের পাঁচালী গানটি গেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে মুগ্ধ করেছিলেন ইমন, আবারো মুখ্যমন্ত্রীর মুখে গায়িকার প্রশংসা শুনে এবার দুইয়ে দুইয়ে চার করছেন সকলে।
যদিও রাজনীতি নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই ইমন বলেন, রাজনীতিতে যোগ দিলে তিনি নিজেই জানাবেন সকলকে। কিন্তু তারপরেও রাজনীতির সঙ্গে ইমনের নাম যেন বারবার জুড়ে যাচ্ছে। আর হবে নাই বা কেন? এর আগেও যতবার যত শিল্পীকে রাজ্য সরকারের মঞ্চে আসতে দেখা গিয়েছে, তাদের সকলকেই দেখা গিয়েছে পরবর্তীকালে রাজনীতিতে যোগদান করতে তাই এবারেও হয়তো তেমনটাই হবে বলে আন্দাজ সকলের।