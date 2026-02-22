Iman-Mamata: ‘মাতৃৃসমার হাত থেকে নেওয়া…’, মমতাকে মায়ের আসনে বসালেন ‘বঙ্গবিভূষণ’ ইমন, ধেয়ে এল কটাক্ষ

Iman-Mamata: ‘মাতৃৃসমার হাত থেকে নেওয়া…’, মমতাকে মায়ের আসনে বসালেন ‘বঙ্গবিভূষণ’ ইমন, ধেয়ে এল কটাক্ষ
Iman-Mamata: ইমনের সঙ্গে মমতার সম্পর্ক কতটা মজবুত তার প্রমাণ দেবে এই ছবি! বঙ্গবিভূষণ সম্মান পেয়ে আবেগে ভাসছেন গায়িকা।
শনিবার, ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের দিনই বিশিষ্ট গুণীজনদের হাতে ‘বঙ্গবিভূষণ’ ও ‘বঙ্গভূষণ’ সম্মান তুলে দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই বছর সংগীতের আঙিনায় অসামান্য অবদানের জন্য রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মান ‘বঙ্গবিভূষণ’ পেলেন গায়িকা ইমন চক্রবর্তী। পুরস্কার গ্রহণের পর মঞ্চের সেই বিশেষ মুহূর্তের ছবি শেয়ার করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি নিজের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছেন তিনি।
মুখ্যমন্ত্রীকে ‘মা’-এর সাথে তুলনা:
ইমন তাঁর পোস্টে মুখ্যমন্ত্রীকে বড় দিদি বা প্রশাসনিক প্রধানের গণ্ডি ছাড়িয়ে এক অনন্য উচ্চতায় বসিয়েছেন। প্রয়াত মায়ের ছবির সামনে নিজের পুরস্কার রেখে ইমন লিখেছেন, ‘মায়ের কাছে রাখা মাতৃসমর হাত থেকে নেওয়া পুরস্কার।’ গায়িকার এই ‘মাতৃসমা’ সম্বোধন বুঝিয়ে দেয় মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহ তাঁকে কতটা অভিভূত করেছে।
আজীবন কৃতজ্ঞ থাকার অঙ্গীকার:
পুরস্কারের ট্রফি ও মানপত্র হাতে ছবি পোস্ট করে ইমন আরও লেখেন, ‘ধন্যবাদ দিদি রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়ার জন্যে। আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। সংগীতের পথেই থাকব।’ নিজের সাফল্যে জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ চেয়ে তিনি পোস্টটি শেষ করেন ‘জয় জগন্নাথ’ বলে।
ইমনের এই পোস্টে শুভেচ্ছা আর অভিনন্দনের ঢল। তবে কটাক্ষও ধেয়ে এসেছে। বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্য় রাজনীতি সরগরম। একটা সময় বাম ছাত্রনেত্রী ছিলেন ইমন। প্রতীক উর রহমানের দল বদলের আবহে ইমনের এই পোস্ট মোটেই ভালোভাবে হজম করতে পারেননি। কেউ কেউ ইমনকে সুবাধাবাদী বলে তোপ দেগেছেন, কেউ আবার চটিচাটা বলে ট্রোল করেছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের টিকিট পাওয়ার রাস্তা সাফ করছেন ইমন, এমনটাও মত অনেকের।
ইমনের সংগীত সফর:
জাতীয় পুরস্কার থেকে শুরু করে রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মান— ইমনের মুকুটে একের পর এক সাফল্যের পালক যুক্ত হচ্ছে। লোকসংগীত হোক বা রবীন্দ্রসংগীত কিংবা আধুনিক গান, তাঁর স্বকীয়তা বরাবরই দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। এই সম্মান পাওয়ার পর ইমন জানিয়েছেন, এই স্বীকৃতি তাঁকে আগামী দিনে আরও ভালো কাজ করার অনুপ্রেরণা দেবে।
এদিন ইমনের পাশাপাশি বঙ্গবিভূষণ পেয়েছেন শিবাজী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, নচিকেতা চক্রবর্তী, লোপামুদ্রা মিত্র-সহ গায়ক তথা রাজনীতিক বাবুল সুপ্রিয়। এ ছাড়াও এই স্বীকৃতি এসেছে চিত্রকর গণেশচন্দ্র হালুই ও কবি শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝুলিতে।
পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের পাশাপাশি বঙ্গভূষণ সম্মাননা পেলেন গায়ক মনোময় ভট্টাচার্য, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, রূপঙ্কর বাগচি। কার্তিক দাস বাউল, অদিতি মুন্সীও একই সম্মাননা পেলেন।