গানের পাশাপাশি এবার ইমন নৃত্যশিল্পীও! শিবপ্রসাদের কোন ছবিতে গায়িকার এই অবতার দেখা যাবে?

    গায়িকা ইমন চক্রবর্তীর জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। রবীন্দ্রসঙ্গীত বা মাটির গান সব কিছুতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। গান তাঁকে সব সময় ঘিরে রাখে। তবে এবার নাচে মন মজেছে ইমনের। এবার নৃত্যশিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন গায়িকা! কি খুব অবাক হচ্ছেন নিশ্চয়ই! বেশ তবে একটু খোলসা করে বলা যাক।

    Published on: Feb 23, 2026 5:05 PM IST
    By Sayani Rana
    সোমবার নায়িকা নিজেই সেই কথা জানিয়েছেন। কিছুদিন আগেই প্রকাশ্যে এসেছিল সুমন ঘোষ ইউন্ডোজ প্রোডাশন হাউজের ব্যানারে ‘ফ্যামিলিওয়ালা’ নামে একটি ছবি বানাচ্ছেন। আর সেখানেই একটি গানে নাচ করতে দেখা যাবে ইমনকে। গানটি হল ‘ঠাকুরজামাই’। 'ফ্যামিলিওয়ালা'র জন্য এই গানটি লিখেছেন ও সুর করেছেন অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়। গানটি অ্যারেঞ্জমেন্টের দায়িত্বে রয়েছেন প্রবুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়।

    এই গানে নাচ প্রসঙ্গে ইমন আনন্দপ্লাসকে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমি ছোটবেলায় কোনও দিন নাচ শিখিনি। পরবর্তী কালে শর্মিলা বিশ্বাসের কাছে ওড়িশির তালিম নিয়েছিলাম বছর খানেক। লাইভ শো করার সময়ে পারফর্ম করতেই হয়। তাই এই সুযোগটা পেয়ে আর দু'বার ভাবিনি।'

    তবে, বাংলা ছবিতে পেশাদার সঙ্গীতশিল্পীরা এর আগেও গান করেছেন। সেই উদাহরণ নেহাত কম নয়। কিন্তু নাচ করতে খুব একটা দেখা যায়নি কাউকে। এবার নিজের গানের সঙ্গে নাচতে দেখা যাবে ইমনকে। এর আগে ইমন ইউন্ডোজের সঙ্গে 'টাপাটীনি', ‘রঙ্গবতী’, 'ও বাবুর মা', 'তুমি যাকে ভালোবাসো'র মতো একাধিক হিট গান উপহার দিয়েছেন।

    প্রসঙ্গত, এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শিবপ্রসাদ ছাড়াও এই ছবিতে রয়েছেন লিলি চক্রবর্তী, অনসূয়া মজুমদার, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় ও সুদীপ্তা চক্রবর্তী। ছবিটি প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছে ইউন্ডোজ প্রোডাকশন হাউজ। ছবিটি নিবেদন করেছে ইউন্ডোজ ও মায়া লীলা ফিল্মস। অনেকেই অনুমান করছেন এই ছবিতে জুটি বাঁধতে দেখা যাবে স্বস্তিকা ও শিবপ্রসাদকে। কিন্তু এই বিষয়ে এখনও নির্মাতা কিছু প্রকাশ্যে আনেনি।

