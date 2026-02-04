'রণবীরের অভিনয়…', নেপোটিজম নিয়ে কথা বলতে গিয়ে নায়কের প্রসঙ্গ টেনে যা বললেন ইমরান

'রণবীরের অভিনয়…', নেপোটিজম নিয়ে কথা বলতে গিয়ে নায়কের প্রসঙ্গ টেনে যা বললেন ইমরান
অভিনেতা ইমরান খান চলচ্চিত্র জগতের নিপোটিজম বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন। তাঁর কথায় এই বিতর্কটা সব সময়ই ছিল। ইমরানের কাছে, বংশ পরিচয়ের থেকেও যোগ্যতায় বড় হিসেবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলেন রণবীর কাপুর।
অভিনেতা ইমরান খান চলচ্চিত্র জগতের নিপোটিজম বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন। তাঁর কথায় এই বিতর্কটা সব সময়ই ছিল। ২০০৮ সালে তাঁর মামা আমির খান প্রযোজিত ‘জানে তু... ইয়া জানে না’ সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে ডেবিউ করেন তিনি। নিউজ১৮কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কথা বলতে গিয়ে ইমরান জানান, তিনি সেই সময়েও তাঁর ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তাঁর মতে এই সময় যদি তিনি কাজ শুরু করতেন তাহলে খুব কমই পরিবর্তন হত।
ইমরান উল্লেখ করেন যে, যদিও নেপোটিজম প্রায়শই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে, তবে কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন উঁঠলেই এটা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে জায়গা পায়। তিনি উল্লেখ করেন যে, যদি কোন অভিনেতার পরিবার আগে থেকেই বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে দর্শকরা ভেবে নেন তিনি শুরু থেকেই দারুণ অভিনয় করবেন। কিন্তু সেটা হয়তো সব ক্ষেত্রে হয় না। তাঁর মতে, প্রতিভাই শেষ পর্যন্ত শিল্পে দীর্ঘায়ু এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ধারণ করে।
ইমরানের কাছে, বংশ পরিচয়ের থেকেও যোগ্যতায় বড় হিসেবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলেন রণবীর কাপুর। তাঁর কথায়, ‘রণবীর বি-টাউনের অন্যতম জনপ্রিয় পরিবার রাজ কাপুরের পরিবারের সন্তান। তার পরিবার বি-টাউনে বিনোদন জগৎ প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু তিনি একজন দুর্দান্ত অভিনেতা এবং এ নিয়ে কারও কোনও দ্বিমত নেই। আমি সত্যিই মনে করি সমস্যাটা তখনই আসে যখন দর্শকদের সেই অভিনেতার কাজ পছন্দ না হয়। যদি তারা মনে না করে যে আপনি একজন ভালো অভিনেতা বা চলচ্চিত্র নির্মাতা, তাহলে তাঁরা আপনার সমালোচনা করবেই।’
ইমরান আরও জানান যে, শেষ কয়েক বছর ধরে নেপোটিজম নিয়ে আলোচনা বেড়েই চলেছে, যার মূল কারণ হল বিনোদন জগতে আসা মানুষের সংখ্যা আগের থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে আরও বেশি সংখ্যক ছবি, টেলিভিশন অনুষ্ঠান এবং ওয়েব সিরিজ তৈরি হচ্ছে, তিনি বলেন, ‘দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে আরও বেশি যাচাই-বাছাই এবং প্রতিভা এবং সুযোগ সম্পর্কে বিস্তৃত মতামত তৈরি হয়েছে।’
কাজের সূত্রে, বীর দাস পরিচালিত এবং আমির খানের ব্যানারে প্রযোজিত ছবি ‘হ্যাপি প্যাটেল: খাতরনাক জাসুস’ মুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘ বিরতির পর ইমরান খান বড় পর্দায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। চলতি বছরের ১৬ জানুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে এই ছবি মুক্তি পেয়েছে। ইমরানকে এই ছবির আগে শেষ ‘কাট্টি বাট্টি’ (২০১৫) ছবিতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল। প্রায় এক দশক অভিনয় থেকে দূরে থাকার পর ইমরানের প্রত্যাবর্তন করেছেন।