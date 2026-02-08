মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন ইমরান খান! ‘অনেক ভয় এবং উদ্বেগ…’, যা বললেন নায়ক

মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন ইমরান খান! ‘অনেক ভয় এবং উদ্বেগ…’, যা বললেন নায়ক
বলিউড অভিনেতা ইমরান খান দীর্ঘদিন ধরে তাঁর অভিনয় দিয়ে তার ভক্তদের মনে রাজত্ব করেছেন। ইমরান অসংখ্য ছবিতে অভিনয় করেছেন এবং তার অভিনয় বেশ প্রশংসিতও হয়েছে। তবে, এক দশকেরও বেশি সময় আগে তিনি চলচ্চিত্র জগত ছেড়ে বিরতি নিয়ে ছিলেন কারণ তিনি যে ধরণের কাজ করতে চাইছিলেন তা তিনি পাচ্ছিলেন না। এই সময়ে, অভিনেতা বিবাহবিচ্ছেদ এবং মানসিক সমস্যারও মুখোমুখি হয়েছিলেন। একটি সাক্ষাৎকারে ইমরান জানিয়েছেন যে, কীভাবে তাঁর মানসিক সমস্যা তাঁকে তাঁর জীবনে পরিবর্তন আনতে বাধ্য করেছিল।
আসলে, ইমরান খান টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে, ইমরান জানিয়েছেন যে সেই সময় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর জীবনে কিছুই ঠিক নেই। তাঁর মতে এটা ছিল ‘জাগরণের ডাক’।
ইমরানের কথায়, ‘আমার মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ছিল। কারুর স্বাস্থ্য সমস্যা হলে অনেকেই ভাবেন, ‘হঠাৎ কিছু ভুল হয়ে গেলে, আমি আমার খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করব। আমি আমার জীবনধারা পরিবর্তন করব। সব সেদ্ধ শাকসবজি খাব।’ তেমন আমারও একটা মানসিক সমস্যা ছিল। আমাকে এটা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। ঠিক যেমন আপনার স্বাস্থ্য সমস্যা হলে আপনি হঠাৎ আপনার শরীরের যত্ন নিতে শুরু করেন, আমাকেও এটা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।'
ইমরান আরও জানান যে, তিনি সব সময় নিজেকে একজন শান্ত এবং সহজ-সরল ব্যক্তি বলে মনে করতেন, কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি আসলে নিজেকে যা ভাবতেন তিনি তা ছিলেন না।
অভিনেতা বলেন, ‘আমি খুব শান্ত মানুষ। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমি নিজেকে যাই ভাবি না কেন, আমি আসলে সেই মানুষ নই। যদি আমি সেই সময়ে সকলের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করছিলাম তা দেখি, তবে তা অনেকটাই আলাদা ছিল। আমি নিজেকে যেমনটা ভাবতাম আমার ভাবনার সঙ্গে সেটা মেলেনি। আমি অনেক ভয় এবং উদ্বেগ নিজের মধ্যে চেপে রেখে সকলের সঙ্গে মিশেছি। এটা দেখতে খুব শান্ত হলেও, এটা শান্ত অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।’
প্রসঙ্গত, ইমরান খান হলেন অভিনেতা আমির খান এবং পরিচালক মনসুর খানের ভাগ্নে। ২০০৭ সালে তাঁর মামা আমিরের প্রযোজনায় ‘জানে তু ইয়া জানে না’ সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে ডেবিউ করেন ইমরান। ছবিটি হিট হয় এবং রাতারাতি তারকা হয়ে ওঠেন তিনি। এরপর তিনি কাল্ট ক্লাসিক ‘দিল্লি বেলি’ সিনেমার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পান, কিন্তু এরপর তাঁর ছবিগুলি বক্স অফিসে ব্যর্থ হতে থাকে।
২০১৫ সালের ‘কাট্টি বাট্টি’ সিনেমার ব্যর্থতার পর, ইমরান অভিনয় থেকে বিরতি নেন। তবে অভিনেতা এখন আবার ফিরেছেন। এই বছরের শুরুতে, তিনি তাঁর বন্ধু বীর দাসের পরিচালনায় 'হ্যাপি প্যাটেল' সিনেমায় একটি ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি ‘আধুরে হাম আধুরে তুম’ সিনেমায় ভূমি পেডনেকরের বিপরীতে প্রধান চরিত্রে ফিরতে চলেছেন। ছবিটি এই বছরেরই কোনও এক সময় নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।