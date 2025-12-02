Dev Vs Jeet: ফের জমবে লড়াই! বক্স অফিসে মুখোমুখি টক্কর হওয়ার খবর দেব আর জিতের, কবে আসবে ছবি?

Dev Vs Jeet: ফের জমবে লড়াই! বক্স অফিসে মুখোমুখি টক্কর হওয়ার খবর দেব আর জিতের, কবে আসবে ছবি?
বর মিলছে, খুব জলদি বক্স অফিসে দেব ও জিতের লড়াই দেখতে পারবেন দর্শকরা। সানের বছরের পুজোতেই একসঙ্গে মুক্তি পেতে চলেছে দুই তারকার সিনেমা।
কদিন আগেই জিতের একটি সাক্ষাৎকার রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। যেখানে দেব স্পষ্ট জানান যে, দেবের ২০ বছরের জন্মদিনে নাকি তাঁকে নিমন্ত্রণই করা হয়নি। তবে এবার খবর মিলছে, খুব জলদি বক্স অফিসে দেব ও জিতের লড়াই দেখতে পারবেন দর্শকরা। সানের বছরের পুজোতেই একসঙ্গে মুক্তি পেতে চলেছে দুই তারকার সিনেমা।
অনেকেই জানেন, টলিউডে এখন ছবি মুক্তির সম্ভাব্য ক্যালেন্ডার বানানো চলছে। একসঙ্গে একাধিক বাংলা ছবি মুক্তি পাওয়া আটকাতে এমন সিদ্ধান্ত। দেব ইতিমধ্যেই ২০২৬ সালের জন্য তিনটি স্পেশাল ডেট চেয়ে নিয়েছেন। আর বরাবরের মতোই তা স্বাধীনতা দিবস, পুজোর ছুটি আর শীতের ছুটি। আর এদিকে জিৎ-ও অনেকদিন পর পুজোয় ছবি নিয়ে আসতে চান।
খবর, জিৎ এবং নন্দী মুভিজ আগামী পুজোয় ‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত’ নিয়ে আসার কথা ভাবছেন। তবে দেব এখনও সেভাবে নিজের নতুন কাজ সামনে আনেননি। আপাতত ডিসেম্বরে প্রজাপতি ২ মুক্তির পরেই অভিনেতা খুব সম্ভবত ঘোষণা করবেন। বা নিজের জন্মদিনে। তবে ‘খাদান ২’ আসার একটা সম্ভাবনা রয়েছে।
দেব আর জিতের ভক্তদের মধ্যে চলা দ্বন্দ্বের কথা কারওরই অজানা নয়। একসময় তো হাতাহাতিরও পর্যায়ে পৌঁছত। এরপরই একটা অলিখিত চুক্তির মতো দেব আর জিৎ একসঙ্গে ছবি মুক্তি দেওয়া এড়িয়ে যাওয়া শুরু করেন। দেবের ছবি আসত পুজোয়, জিতের ছবি ইদে। তবে বহুদিন পর জিৎ এবার পুজোয় আসতে চান। সেই ‘২০১৬’ সালের অভিমানের পর। এখন প্রশ্ন, তাহলে কি দেব আর জিতের ‘ঠান্ডা লড়াই’ ফের আসতে চলেছে সামনে?
এদিকে আবার ২০২৬ সালের পুজোর দৌড়ে আছে এসভিএফের ‘একেন বাবু’ও। মানে মোটামুটি তিনটের হিসেব হয়ে গেল। স্ক্রিনিং কমিটির ঠিক করে দেওয়া কোটা শেষ। এবারে সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উইন্ডোজ কি পুজোর বাজার ছাড়তে রাজি হবে, নাকি সামনে হাই ভোল্টেজ ড্রামা অপেক্ষা করে আছে!