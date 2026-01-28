অরিজিতের জন্য মনখারাপ ভক্তদের, জানেন অতীতে এই কণ্ঠস্বরের জন্যই সমালোচিত হন গায়ক, রিয়েলিটি শোয়ে সেরা ৫-এও পাননি জায়গা!

অরিজিতের জন্য মনখারাপ ভক্তদের, জানেন অতীতে এই কণ্ঠস্বরের জন্যই সমালোচিত হন গায়ক, রিয়েলিটি শোয়ে সেরা ৫-এও পাননি জায়গা!
অরিজিৎ সিং-এর সঙ্গীত সফর বেশ আকর্ষণীয় ছিল। রিয়েলিটি শো 'ফেম গুরুকুল'-এ প্রতিযোগী হিসেবে প্রথম সকলে তাঁকে চিনেছিল। কিন্তু সেখানে সেরা ৫-এও জায়গা করে নিতে পারেননি তিনি। আজ যাঁর কন্ঠের সব গানই সোনা এক সময় তাঁর সেই কন্ঠস্বরই ছিল আলাদা।
গায়ক অরিজিৎ সিং আর প্লেব্যাক করবেন না। নতুন বছরের প্রথম মাসেই গায়কেই এই ঘোষণা শ্রোতাদের অবাক করে দিয়েছিল। তাঁর লক্ষ লক্ষ ভক্ত প্রিয় গায়কের এই ঘোষনায় যে বেশ মুষড়ে পড়েছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
অরিজিৎ সিংয়ের বয়স বর্তমানে ৩৮ বছর। আর এই বয়সেই প্লেব্যাক থেকে সরে গেলেন তিনি। তাঁর অনুরাগীরা আর কোনও ছবিতে নায়কের কন্ঠে মনমাতানো গান শুনতে পাবেন না। তাই মন ভালো নেই অরিজিৎ ভক্তদের। কিন্তু জানেন কি, আজ যে গায়কের এই একটি কথায় সঙ্গীত প্রেমিদের মনখারাপ, তাঁর সফরটাও কিন্তু খুব একটা সহজ ছিল না। গায়কের সাফল্যের সাক্ষী তো থেকেছেন গোটাদেশবাসী, কিন্তু তার পিছনে ঢেকে যাওয়া সেই ওঠাপড়া, সেটার গল্প কি জানেন?
অরিজিৎ সিংকে একটি ভিডিয়োয় এই প্রসঙ্গে কথা বলতেও শোনা গিয়েছিল। সেখানে তিনি বলেছিলেন যে তাঁর কণ্ঠস্বর আগে এমন ছিল না। তাই সেই ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরালও হয়। গায়ক জানান তিনি তাঁর কণ্ঠস্বরকে নিজের চেষ্টায় এমন করে তুলেছিলেন তিনি।
ভিডিয়োটিতে সেই রিয়েলিটি শো-এর অরিজিৎ সিং-এর একটি ক্লিপ দেখানো হয়, তারপর তার বর্তমান কন্ঠস্বর। দুটির মধ্যে পার্থক্য বেশ ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যাঁর কণ্ঠস্বর আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত, তিনি রিয়েলিটি শো-এর সেরা ৫-এও জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের বিচারকরাও তাঁর সমালোচনা করেছিল।
হেরে যাওয়ার পর, অরিজিৎ সিং বহু বছর ধরে মুম্বইয়ের একটি ছোট ঘরে থেকে বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পীদের জন্য সঙ্গীত প্রোগ্রামিং করতেন। সেই রিয়েলিটি শোতে তাঁর পরাজয়, গায়কের সাফল্যের প্রথম ধাপ হয়ে ওঠে। অনেকেই মনে করেন যে, কেবল রিয়েলিটি শোয়ের বিজয়ীরাই বড় তারকা হয়ে ওঠেন, কিন্তু অরিজিৎ এই ধারণা যে নস্যাৎ করে দিয়েছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
অরিজিৎ সিং তার পোস্টে কী লিখেছিলেন?
প্রসঙ্গত, অরিজিৎ সিং সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টের মাধ্যমে প্লেব্যাক থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর পোস্টে অরিজিৎ সিং লিখেছিলেন, ‘নমস্কার, আপনাদের সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা। বছরের পর বছর ধরে আমার গান শুনে আপনারা যে ভালোবাসা দিয়েছেন তার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, এখন থেকে আমি প্লেব্যাক কণ্ঠশিল্পী হিসেবে কোনও নতুন কাজ হাতে নেব না।’