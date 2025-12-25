Edit Profile
    শাহরুখ-রজনীকান্ত জুটি বাঁধতে চলেছেন! কোন ছবিতে জানেন? জানালেন মিঠুন

    রজনীকান্ত এবং শাহরুখ খানের ভক্তদের জন্য সুখবর। ভক্তরা ভারতের দুই বড় সুপারস্টার এবার জুটি বাঁধবেন একসঙ্গে দেখতে পাবেন। অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী এই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

    Published on: Dec 25, 2025 5:30 PM IST
    By Sayani Rana
    রজনীকান্ত এবং শাহরুখ খানের ভক্তদের জন্য সুখবর। ভক্তরা ভারতের দুই বড় সুপারস্টার এবার জুটি বাঁধবেন একসঙ্গে দেখতে পাবেন। অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী এই ইঙ্গিত দিয়েছেন। শাহরুখ খান এবং রজনীকান্তকে যে ছবিতে একসঙ্গে দেখা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে তার নাম 'জেলার ২'। মিঠুন চক্রবর্তীও এই ছবির অংশ হবেন। তিনি ছবিটি নিয়ে খুবই উত্তেজিত।

    শাহরুখ-রজনীকান্ত জুটি বাঁধতে চলেছেন! কোন ছবিতে জানেন? জানালেন মিঠুন
    শাহরুখ-রজনীকান্ত জুটি বাঁধতে চলেছেন! কোন ছবিতে জানেন? জানালেন মিঠুন

    SITI সিনেমাকে দেওয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে মিঠুন চক্রবর্তীকে 'জেলার ২' নিয়ে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। ‘জেলার ২’-তে তাঁর সহ-অভিনেতাদের নাম উল্লেখ করে মিঠুন বলেন, ‘মোহনলাল, শাহরুখ খান, রম্য কৃষ্ণন, শিবরাজকুমার থাকবেন।’

    মিঠুন ছবিটিতে শাহরুখ খানের নামও উল্লেখ করেছেন, যা ভক্তদের বেশ উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে। ‘জেলার ২’ হল রজনীকান্তের ২০২৩ সালে মুক্তি প্রাপ্ত ছবি এর ‘জেলার’-এর সিক্যুয়েল।

    যদি শাহরুখ খান এই ছবিতে অভিনয় করেন, তাহলে এই ছবিতে দ্বিতীয়বারের মতো মুখোমুখি হতে চলেছেন শাহরুখ খান এবং রজনীকান্ত। এর আগে, রজনীকান্ত এবং শাহরুখ খান ২০১১ সালের 'রা. ওয়ান' ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। রজনীকান্ত শাহরুখ খানের ছবিতেও একটি ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

    'জেলার'-এর কথা বলতে গেলে, এই ছবিটি ২০২৩ সালের অগস্টে মুক্তি পায়। রজনীকান্ত, মোহনলাল, জ্যাকি শ্রফ, তামান্না ভাটিয়া, রম্য কৃষ্ণন এবং যোগী বাবুর মতো অভিনেতাদের ছবিতে দেখা গিয়েছিল।

    Sacnilk.com এর মতে, 'জেলার'-এর বাজেটের কথা বলতে গেলে, ছবিটির বাজেট ছিল ২০০ কোটি (প্রায় ২.৫ বিলিয়ন)। ছবিটা সর্বকালের ব্লকবাস্টার ছিল। এটা ভারতে ৩৪৮.৫৫ কোটি (প্রায় ৩.৪৮ বিলিয়ন) এবং বিশ্বব্যাপী ৬০৪.৫ কোটি (প্রায় ৬.০৪ বিলিয়ন) আয় করে।

