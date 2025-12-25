শাহরুখ-রজনীকান্ত জুটি বাঁধতে চলেছেন! কোন ছবিতে জানেন? জানালেন মিঠুন
রজনীকান্ত এবং শাহরুখ খানের ভক্তদের জন্য সুখবর। ভক্তরা ভারতের দুই বড় সুপারস্টার এবার জুটি বাঁধবেন একসঙ্গে দেখতে পাবেন। অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী এই ইঙ্গিত দিয়েছেন।
রজনীকান্ত এবং শাহরুখ খানের ভক্তদের জন্য সুখবর। ভক্তরা ভারতের দুই বড় সুপারস্টার এবার জুটি বাঁধবেন একসঙ্গে দেখতে পাবেন। অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী এই ইঙ্গিত দিয়েছেন। শাহরুখ খান এবং রজনীকান্তকে যে ছবিতে একসঙ্গে দেখা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে তার নাম 'জেলার ২'। মিঠুন চক্রবর্তীও এই ছবির অংশ হবেন। তিনি ছবিটি নিয়ে খুবই উত্তেজিত।
আরও পড়ুন: ‘ধুরন্ধর’-এর জন্য 'ডন ৩' থেকে সরেননি রণবীর! লুকিয়ে রয়েছে বড় কারণ
আরও পড়ুন: ‘হোক কলরব’-এর টিজারে যাদবপুর আন্দোলনের ছবি! তৃণমূলী নেতা-পরিচালক রাজের নতুন সিনেমা কবে মুক্তি পাবে?
SITI সিনেমাকে দেওয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে মিঠুন চক্রবর্তীকে 'জেলার ২' নিয়ে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। ‘জেলার ২’-তে তাঁর সহ-অভিনেতাদের নাম উল্লেখ করে মিঠুন বলেন, ‘মোহনলাল, শাহরুখ খান, রম্য কৃষ্ণন, শিবরাজকুমার থাকবেন।’
আরও পড়ুন: আরবাজ-শুরার বিবাববার্ষিকীতে এসে জামা টেনে শেরার সঙ্গে একী করলেন সলমন! মাথা নীচু করে ফেললেন দেহরক্ষী
আরও পড়ুন: বাংলা ছবির কোটি কোটি টাকা আয় আদৌও কতটা সত্যি? ফেক বক্সঅফিস কালেশন ‘নিউ নরম্যাল’ দাবি দেবের
মিঠুন ছবিটিতে শাহরুখ খানের নামও উল্লেখ করেছেন, যা ভক্তদের বেশ উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে। ‘জেলার ২’ হল রজনীকান্তের ২০২৩ সালে মুক্তি প্রাপ্ত ছবি এর ‘জেলার’-এর সিক্যুয়েল।
আরও পড়ুন: ছোট ছেলে কাজুকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরলেন ভারতী! বড় ছেলে গোলার থেকে কত ছোট খুদে?
যদি শাহরুখ খান এই ছবিতে অভিনয় করেন, তাহলে এই ছবিতে দ্বিতীয়বারের মতো মুখোমুখি হতে চলেছেন শাহরুখ খান এবং রজনীকান্ত। এর আগে, রজনীকান্ত এবং শাহরুখ খান ২০১১ সালের 'রা. ওয়ান' ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। রজনীকান্ত শাহরুখ খানের ছবিতেও একটি ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।
আরও পড়ুন: ‘ধর্মের নামে মারামারি কেন?’ বাংলাদেশে দীপু দাস খুনের প্রতিবাদ! গান বাঁধলেন টনি কক্কর
'জেলার'-এর কথা বলতে গেলে, এই ছবিটি ২০২৩ সালের অগস্টে মুক্তি পায়। রজনীকান্ত, মোহনলাল, জ্যাকি শ্রফ, তামান্না ভাটিয়া, রম্য কৃষ্ণন এবং যোগী বাবুর মতো অভিনেতাদের ছবিতে দেখা গিয়েছিল।
Sacnilk.com এর মতে, 'জেলার'-এর বাজেটের কথা বলতে গেলে, ছবিটির বাজেট ছিল ২০০ কোটি (প্রায় ২.৫ বিলিয়ন)। ছবিটা সর্বকালের ব্লকবাস্টার ছিল। এটা ভারতে ৩৪৮.৫৫ কোটি (প্রায় ৩.৪৮ বিলিয়ন) এবং বিশ্বব্যাপী ৬০৪.৫ কোটি (প্রায় ৬.০৪ বিলিয়ন) আয় করে।