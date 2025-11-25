Edit Profile
    Indian Idol 16: বিরাট অঘটন! বাংলার প্রতিযোগী শুরুতেই বাদ ইন্ডিয়ান আইডল থেকে, আরফিন না বনশ্রী কার কপাল পুড়ল?

    Indian Idol 16: সারেগামাপা-র মঞ্চ কাঁপানো গায়ক আরফিন। তবে বাংলার মন জয়ী রাশিদ খানের ছাত্র জাতীয় মঞ্চে ব্য়র্থ হলেন।

    Published on: Nov 25, 2025 11:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ইন্ডিয়ান আইডল ১৫-র ট্রফি উঠেছিল কলকাতার মেয়ে মানসী ঘোষের হাতে। সেই ঐতিহ্য ধরে রাখার গুরুভার এবার হিয়েছিল বাংলার তিন প্রতিযোগির কাঁধে। ইন্ডিয়ান আইডল ১৬-র চূড়ান্ত পর্বে বাংলার মাত্র ৩ শিল্পীই স্থান পেয়েছিল। কিন্তু শুরুতেই বড় ধাক্কা।

    বিরাট অঘটন! বাংলার প্রতিযোগী শুরুতেই বাদ ইন্ডিয়ান আইডল থেকে, আরফিন না বনশ্রী কার কপাল পুড়ল?
    বিরাট অঘটন! বাংলার প্রতিযোগী শুরুতেই বাদ ইন্ডিয়ান আইডল থেকে, আরফিন না বনশ্রী কার কপাল পুড়ল?

    সদ্য সমাপ্ত সপ্তাহে ইন্ডিয়ান আইডলের মঞ্চ থেকে বাদ পড়েছেন বাংলার এক প্রতিযোগী। আশ্চর্যজনকভাবে রবিবারের এপিসোডে বটম ৪-এ ছিল বাংলার দুজন। উত্তরবঙ্গের মেয়ে বনশ্রী গত সিজনে জি বাংলা সারেগামাপা-র মধ্যমণি ছিল। এবার সে জাতীয় মঞ্চে। বনশ্রীর অঙ্কভীতি ইন্ডিয়ান আইডলেও টক অফ দ্য টাউন। থিয়েটার রাউন্ডেও এই রাজবংশী কন্যে চমকে দেন বিচারকদের। সাম্প্রতিক এপিসোডে অতিথি হিসাবে হাজির হয়েছিলেন করিশ্মা এবং রবিনা। রাজা হিন্দুস্থানির পরদেশি গেয়ে তাক লাগান বনশ্রী। তবুও এলিমিনেশনের খাঁড়া ঝুলছিল তাঁর মাথায়। যদিও অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন তিনি। কারণ রবিবারের এপিসোডে বাদ পড়েছেন কলকাতার ছেলে আরফিন রানা।

    স্বর্গীয় উস্তাদ রাশিদ খানের ছাত্র আরফিন। এক দশক আগে জি বাংলা সারেগামাপার মঞ্চ কাঁপানো এই গায়ক প্রথম পারফরম্যান্সেই মন জিতেছিল গোটা ইন্ডিয়ার। থিয়েটার রাউন্ডে প্রয়াত জুবিন গর্গের জানে ক্যায়া চাহে মন বাওয়ারা গেয়ে বাজিমাত করলেন আরফিন। সদ্য সমাপ্ত সপ্তাহে কুমার শানুর কালজয়ী রোম্যান্টিক গান ‘ইস তারহা আশিকি কা’ গাইতে শোনা গেল আরফিনকে। তাঁর গান বিচারকদের মনে দাগ কাটলেও অডিয়েন্স ভোটের বিচারে বাদ পড়েছেন তিনি।

    এই বছর কারা পৌঁছেছে সেরা ১৬-য়

    শ্রীনীধী শাস্ত্রী (কর্নাটক) , অভিজিৎ শর্মা (হরিয়ানা), জ্যোতির্ময়ী নায়ক (ওড়িশা), আরফিন রানা (পশ্চিমবঙ্গ), বনশ্রী (পশ্চিমবঙ্গ), অঙ্কিতা (পশ্চিমবঙ্গ), সুহেল সুফি (দিল্লি), মানব (পাঞ্জাব), তনিষ্ক শুক্লা (মধ্যপ্রদেশ), সুগন্ধ দাতে (মহারাষ্ট্র), শ্রেয়া বর্মা (দিল্লি), অমৃতা রাজন (কেরল), অনুষ্কা চোনকর (মহারাষ্ট্র), দিবাকর চৌবে (গুরগাঁও, হরিয়ানা), মনরাজ বীর (দিল্লি), এবং অভিষেক শর্মা (ঝাড়খন্ড)।

    চলতি বছর বিচারকের আসনে রয়েছেন শ্রেয়া ঘোষাল, বিশাল দাদলানি এবং বাদশা। আরফিনের বেরিয়ে যাওয়া ঘিরে হতাশ তাঁর ভক্তরা।

